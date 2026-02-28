Megérkeztek az első fotók: Összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher

Négy hónappal a romantikus lánykérést követően kimondták a boldogító igent! Michael Schumacher unokaöccse, David Schumacher november elején kérte meg Keszthelyi Vivien kezét, most pedig kiderült, hogy február utolsó napján titokban egybekeltek a fiatalok.
David Schumacher és Keszthelyi Vivien kapcsolata
- A sebességrajongó fiatalok 2018-ban ismerkedtek meg
- 8 éve alkotnak egy párt
- David Schumacher 2025 novemberében jegyezte el Vivient, a romantikus lánykérésnek a Maldív-szigetek adtak otthont
- 2026 februárjában nyilvánosságra került, hogy egy szűkkörű ceremónia keretében összeházasodtak
Titokban tartották meg David Schumacher és Keszthelyi Vivien esküvőjét
A Bors szúrta ki, hogy a magyar túraautó-versenyző február 28-án megosztotta a követőivel, hogy kimondta a boldogító igent Ralf Schumacher fiának, David Schumachernek. A fiatal szerelmespár tagjai egy romantikus esküvői fotót is posztoltak, amelyen láthatjuk, hogy szinte repülnek a boldogságtól:
„Hivatalosan is Mr. és Mrs. Kimondtuk, hogy „akarom". Mindezt a családunk és a legközelebbi barátaink társaságában. Ez pedig a mindent jelentette számunkra" - írta Vivien a posztjához.
