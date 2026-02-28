Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 28., szombat

Megérkeztek az első fotók: Összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher

esküvő Keszthelyi Vivien David Schumacher Michael Schumacher
Komáromi Bence
2026.02.28.
Örömteli hírek érkeztek! Titokban összeházasodott Michael Schumacher unokaöccse, David Schumacher és magyar szerelme, Keszthelyi Vivien.

Négy hónappal a romantikus lánykérést követően kimondták a boldogító igent! Michael Schumacher unokaöccse, David Schumacher november elején kérte meg Keszthelyi Vivien kezét, most pedig kiderült, hogy február utolsó napján titokban egybekeltek a fiatalok.

David Schumacher és Keszthelyi Vivien 8 közös év után házasodtak össze
 David Schumacher és Keszthelyi Vivien 8 közös év után házasodtak össze
Forrás: Instagram

David Schumacher és Keszthelyi Vivien kapcsolata

Titokban tartották meg David Schumacher és Keszthelyi Vivien esküvőjét

A Bors szúrta ki, hogy a magyar túraautó-versenyző február 28-án megosztotta a követőivel, hogy kimondta a boldogító igent Ralf Schumacher fiának, David Schumachernek. A fiatal szerelmespár tagjai egy romantikus esküvői fotót is posztoltak, amelyen láthatjuk, hogy szinte repülnek a boldogságtól:

„Hivatalosan is Mr. és Mrs. Kimondtuk, hogy „akarom". Mindezt a családunk és a legközelebbi barátaink társaságában. Ez pedig a mindent jelentette számunkra" - írta Vivien a posztjához.

