Kiakadtak a rajongók: Meghan Markle ismét Diana hercegnét majmolta - Fotó

Komáromi Bence
2026.02.28.
A sussexi hercegné ismét botrányra keveredett. Nem elég, hogy Meghan Markle a rászorulókkal készült közös fotóival szeretné növelni a népszerűségét, ehhez még Diana hercegné stílusát is ellopta.

Botrányt botrányra halmoz Harry herceg felesége. Meghan Markle nemrég két napot töltött a férje társaságában Jordániában, ahol a WHO egyik kórházát látogatták meg. Itt háborús menekültekkel és sérült gyerekekkel fotózkodtak, majd közösen fociztak a helyi békemisszió tagjaival. Igen ám, azonban a szakértők szerint a hercegi pár látogatásának a hírverésen kívül semmilyen haszna nem volt, ugyanis az alapítványuk az Archewell Philanthropies szinte teljesen működésképtelenné vált, így adományokat vagy segélycsomagokat egyáltalán nem vittek magukkal. Ráadásul Meghan a fotósok kedvéért úgy döntött, hogy Diana hercegné ikonikussá vált ruhadarabjait kapja magára a látogatás idejére.

Meghan Markle és Harry herceg a jordániai látogatásuk során
Meghan Markle és Harry herceg a jordániai látogatásuk során
Forrás: PA Images
  • Meghan Markle és Harry herceg alapítványa a csőd szélére sodródott
  • Korábban távozott a szervezet sajtófőnőke, Meredith Maines
  • Őt követte az Archewell Philanthropies ügyvezető igazgatója, James Holt is
  • Ezt követően a pénzügyi gondok miatt leépítések kezdődtek és távozott az alaptvány szinte minden alkalmazottja
  • Sajtóhírek szerint a szervezet már képtelen ellátni feladatát

Meghan Markle korábbi beosztottja szerint csak a médiakampány része volt az utazás

Az Archewell egyik korábbi alkalmazottja arról beszélt most a Page Sixnek, hogy szinte már nem is létezik az alapítvány, így teljesen felesleges volt Harry herceg és Meghan látogatása Jordániában.

„Már nincs meg az alapítvány. Szóval valójában hogyan segítik ezeket a rászoruló embereket? Nincs már pénzük, amivel adakozhatnának. Gyakorlatilag ez csak egy felfújt médiahecc. Csak megtisztelik az embereket a jelenlétükkel."

Meghan Markle évek óta Diana hercegnő öltözködési stílusát majmolja

A lap kiszúrta azt is, hogy a sussexi hercegné stábja rengeteg fotót készített a látogatás során és ezeken a képeken hangsúlyos szerepet kapott az öltözéke. Nem lehet nem észrevenni, hogy Meghan Diana hercegné ikonikus viseletét kapta magára a jordániai utazására. Köztudott, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt hercegné imádta a kényelmes és autentikus viseleketeket, ezért az afrikai misszióin mindig egy bézsszínű vászonnadrágot vett fel, amelyhez egy visszafogott fehér inget  és egy bőrövet kapott magára. Úgy látszik, hogy Meghan véletlenül pont ugyanilyen stílusú ruházatot választott magának a közel-keleti látogatására.

Diana hercegné 1997-ben egy afrikai misszió során
Diana hercegné 1997-ben egy afrikai misszió során
Forrás: Tim Graham Photo Library

