Azt hiszed, AI? Hírességek, akik megdöbbentően hasonlítanak a híres történelmi személyiségekre

Ha azt hitted, a hollywoodi sztárok egyedülállóak és utánozhatatlanok, akkor ki kell ábrándítsunk. Szemfüles rajongók megtalálták a hírességek hasonmásait. „Photoshop, AI” – mondhatod legyintve, de a helyzet az, hogy ez esetben egyáltalán nem digitális manipulációról van szó.
Hírességek és ikertornyaik
- Te mit éreznél, ha találkoznál az utcán a hasonmásoddal?
- Amikor két ember szinte megszólalásig hasonlít egymásra és emellett feltűnően magasak, gyakran nevezik őket „ikertornyoknak”.
- Azt mondják, mindenkinek van valahol egy hasonmása, erre cikkünkben a bizonyíték.
- Mutatjuk azt az 5 hírességet, akik a megszólalásig hasonlítanak letűnt korok ismert személyiségeire.
Johhny Depp és Arthur Schopenhauer
Meglepő a hasonlóság Johnny Depp és a híres német filozófus között. Mindkettőjükre jellemző a markáns áll és arccsont. Depp egy cseppet botrányosabb életet él, mint Schopenhauer: alkohol- és drogroblémákkal küzdött, Amber Hearddel közös bírósági ügye egész Hollywoodot megrengette, közvetlensége és sármja azonban a mai napig megigézi a rajongókat. Az pedig, hogy nemrégiben kiszivárgott, hogy felajánlotta Los Angeles-i otthonát az ALS-sel küzdő Eric Dane-nek, csak tovább fokozza az iránta táplált szimpátiát.
Eminem és Alexander Severus
Severus és Eminem? Még viccnek is erős, de így igaz. A rapper nagyon hasonlít a római császárra, aki 222 és 235 között uralkodott. Ő volt a Severus-dinasztia utolsó tagja, és mindössze 13 évesen került a trónra.
Andrew Garfield és Leon Trotsky
Vajon van vérségi kötelék Andrew Garfield és a szovjet politikus, forradalmár Trotsky között? Mindenesetre az arccsontjuk, a frizurájuk és szemeik elképesztően hasonlítanak. Garfieldot a Pókember-filmekből ismerhettük meg, legutóbb a Vadászat után című filmben alakított emlékezeteset Julia Roberts-szel: egyszerre volt manipulatív, vonzó, titokzatos és kisfiús.
Adrian Brody és John Locke
Hosszúkás arc, bánatos tekintet Adrian Brody-nál és John Locke-nál is.
Locke a felvilágosodás egyik legmeghatározóbb alakja volt, 1683-ban Hollandiába emigrált, mert azzal gyanúsították, hogy köze volt egy király elleni összeesküvéshez.
Brody szerencsére nem egy balhés alak, inkább munkamániás. Az Oscar-díjas híresség legutóbb 2023-ban járt Budapesten, egy évvel később pedig A brutalista című filmben játszott, amelyben magyar holokauszt-túlélő építészt alakít, zseniálisan.
Jennifer Lawrence és Zubaida Tharwat
Jennifer Lawrence és az egyiptomi színésznő, Zubaida Tharwat hasonlósága is döbbenetes. Mandulavágású szemű, igéző tekintetű szépségek, és mindketten a színészi pályát választották. Tharwatot az egyiptomi filmgyártás ikonikus alakja: több mint 30 filmben szerepelt az 1950-es évektől.
Anne Heathaway és Pier Angeli
Hathaway pont úgy ragyog ezen a fotón, mint a szintén színésznő Pier Angeli. Utóbbi ünnepelt sztár volt Hollywoodban az 1950-es években. Karrierje akkor a csúcson volt, magánélete viszonyt folyton hullámvölgybe zuhant. James Dean és Kirk Douglas is rajongtak érte, ám ő mindkettejükben csalódott.
Közel a 40-hez anyagilag és érzelmileg is összeomlott, ezért rendszeresen nyugtatózta magát.
1971. szeptember 10-én találtak rá holtan a hírességre, és mint kiderült, barbiturát-túladagolás végzett vele. Anne Hathaway élete szerencsére korántsem ilyen tragikus, a színésznő boldog házasságban él és csak úgy ontja magából a filmeket.
