Azt hiszed, AI? Hírességek, akik megdöbbentően hasonlítanak a híres történelmi személyiségekre

Getty Images North America - Theo Wargo
hasonmás világsztárok ikertornyok
Jónás Ágnes
2026.02.28.
Tudtad, hogy mindenkinek legalább 6 hasonmása létezik a világban? Legalábbis ezt állítják a tudósok, és így van ez a hírességekkel is. Bennük is csak akkor tudatosult, hogy a megszólalásig hasonlítanak valakire, amikor ismerőseik vagy rajongóik felhívták rá a figyelmüket. Hírességeket gyűjtöttünk össze, akik olyannyira hasonlítanak a letűnt korok valamelyik ismert személyiségére, hogy az már zavarba ejtő.

Ha azt hitted, a hollywoodi sztárok egyedülállóak és utánozhatatlanok, akkor ki kell ábrándítsunk. Szemfüles rajongók megtalálták a hírességek hasonmásait. „Photoshop, AI” – mondhatod legyintve, de a helyzet az, hogy ez esetben egyáltalán nem digitális manipulációról van szó. 

2 nő, hírességek cikkhez.
Hírességek és hasonmásaik egy letűnt korból. Vajon csak a véletlen műve a fizikai hasonlóság?
Forrás: Shutterstock

Hírességek és ikertornyaik

  • Te mit éreznél, ha találkoznál az utcán a hasonmásoddal?
  • Amikor két ember szinte megszólalásig hasonlít egymásra és emellett feltűnően magasak, gyakran nevezik őket „ikertornyoknak”. 
  • Azt mondják, mindenkinek van valahol egy hasonmása, erre cikkünkben a bizonyíték.
  • Mutatjuk azt az 5 hírességet, akik a megszólalásig hasonlítanak letűnt korok ismert személyiségeire.

Johhny Depp és Arthur Schopenhauer

Meglepő a hasonlóság Johnny Depp és a híres német filozófus között.  Mindkettőjükre jellemző a markáns áll és arccsont. Depp egy cseppet botrányosabb életet él, mint Schopenhauer: alkohol- és drogroblémákkal küzdött, Amber Hearddel közös bírósági ügye egész Hollywoodot megrengette, közvetlensége és sármja azonban a mai napig megigézi a rajongókat. Az pedig, hogy nemrégiben kiszivárgott, hogy felajánlotta Los Angeles-i otthonát az ALS-sel küzdő Eric Dane-nek, csak tovább fokozza az iránta táplált szimpátiát.

Johnny Depp és Schopenhauer hírességek
Johnny Deppel állítólag élvezetes társalogni. Lehet, hogy a híresség örökölt valamit Schopenhauer filozofikus alkatából?
Forrás: Getty Images

Eminem és Alexander Severus

Severus és Eminem? Még viccnek is erős, de így igaz. A rapper nagyon hasonlít a római császárra, aki 222 és 235 között uralkodott. Ő volt a Severus-dinasztia utolsó tagja, és mindössze 13 évesen került a trónra. 

Eminem és hasonmása a hírességek cikkhez.
Eminem éppolyan küzdő alkat, mint Severus római császár volt.
 Forrás: Getty Images

Andrew Garfield és Leon Trotsky

Vajon van vérségi kötelék Andrew Garfield és a szovjet politikus, forradalmár Trotsky között? Mindenesetre az arccsontjuk, a frizurájuk és szemeik elképesztően hasonlítanak. Garfieldot a Pókember-filmekből ismerhettük meg, legutóbb a Vadászat után című filmben alakított emlékezeteset Julia Roberts-szel: egyszerre volt manipulatív, vonzó, titokzatos és kisfiús. 

Andrew Garfield és hasonmása a híresség cikkhez.
Andrew Garfield színész és Leon Trotsky szovjet író, politikus. Lehet, hogy megérne egy DNS-vizsgálatot?
Forrás: Getty Images

Adrian Brody és John Locke

Hosszúkás arc, bánatos tekintet Adrian Brody-nál és John Locke-nál is.

Locke a felvilágosodás egyik legmeghatározóbb alakja volt, 1683-ban Hollandiába emigrált, mert azzal gyanúsították, hogy köze volt egy király elleni összeesküvéshez. 

Brody szerencsére nem egy balhés alak, inkább munkamániás. Az Oscar-díjas híresség legutóbb 2023-ban járt Budapesten, egy évvel később pedig A brutalista című filmben játszott, amelyben magyar holokauszt-túlélő építészt alakít, zseniálisan. 

Adrian Brody és hasonmása a hírességek cikkhez.
Ugyanaz a „nyúzott arc". Mintha ikrek lennének Bordy és Locke.
Forrás: Getty Images

Jennifer Lawrence és Zubaida Tharwat

Jennifer Lawrence és az egyiptomi színésznő, Zubaida Tharwat hasonlósága is döbbenetes. Mandulavágású szemű, igéző tekintetű szépségek, és mindketten a színészi pályát választották. Tharwatot az egyiptomi filmgyártás ikonikus alakja: több mint 30 filmben szerepelt az 1950-es évektől. 

Jennifer Lawrence és hasonmása a hírességek cikkhez.
Jennifer Lawrence és Zubaida Tharwat: mindkettő híresség a színészetet választotta hivatásául.
Forrás: Getty Images

Anne Heathaway és Pier Angeli

Hathaway pont úgy ragyog ezen a fotón, mint a szintén színésznő Pier Angeli. Utóbbi ünnepelt sztár volt Hollywoodban az 1950-es években. Karrierje akkor a csúcson volt, magánélete viszonyt folyton hullámvölgybe zuhant. James Dean és Kirk Douglas is rajongtak érte, ám ő mindkettejükben csalódott. 

Közel a 40-hez anyagilag és érzelmileg is összeomlott, ezért rendszeresen nyugtatózta magát.

 1971. szeptember 10-én találtak rá holtan a hírességre, és mint kiderült, barbiturát-túladagolás végzett vele. Anne Hathaway élete szerencsére korántsem ilyen tragikus, a színésznő boldog házasságban él és csak úgy ontja magából a filmeket. 

Anne Hathaway és hasonmása a híresség cikkhez.
Anne Hathaway és Pier Angeli arcberendezése, alkata és mosolya is döbbenetesen hasonló.
Forrás: Getty Images

