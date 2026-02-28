Azt hiszed, AI? Hírességek, akik megdöbbentően hasonlítanak a híres történelmi személyiségekre

Ha azt hitted, a hollywoodi sztárok egyedülállóak és utánozhatatlanok, akkor ki kell ábrándítsunk. Szemfüles rajongók megtalálták a hírességek hasonmásait. „Photoshop, AI” – mondhatod legyintve, de a helyzet az, hogy ez esetben egyáltalán nem digitális manipulációról van szó.

Hírességek és hasonmásaik egy letűnt korból. Vajon csak a véletlen műve a fizikai hasonlóság?

Hírességek és ikertornyaik Te mit éreznél, ha találkoznál az utcán a hasonmásoddal?

Amikor két ember szinte megszólalásig hasonlít egymásra és emellett feltűnően magasak, gyakran nevezik őket „ikertornyoknak”.

Azt mondják, mindenkinek van valahol egy hasonmása, erre cikkünkben a bizonyíték.

Mutatjuk azt az 5 hírességet, akik a megszólalásig hasonlítanak letűnt korok ismert személyiségeire.

Johhny Depp és Arthur Schopenhauer

Meglepő a hasonlóság Johnny Depp és a híres német filozófus között. Mindkettőjükre jellemző a markáns áll és arccsont. Depp egy cseppet botrányosabb életet él, mint Schopenhauer: alkohol- és drogroblémákkal küzdött, Amber Hearddel közös bírósági ügye egész Hollywoodot megrengette, közvetlensége és sármja azonban a mai napig megigézi a rajongókat. Az pedig, hogy nemrégiben kiszivárgott, hogy felajánlotta Los Angeles-i otthonát az ALS-sel küzdő Eric Dane-nek, csak tovább fokozza az iránta táplált szimpátiát.

Johnny Deppel állítólag élvezetes társalogni. Lehet, hogy a híresség örökölt valamit Schopenhauer filozofikus alkatából?

Eminem és Alexander Severus

Severus és Eminem? Még viccnek is erős, de így igaz. A rapper nagyon hasonlít a római császárra, aki 222 és 235 között uralkodott. Ő volt a Severus-dinasztia utolsó tagja, és mindössze 13 évesen került a trónra.

Eminem éppolyan küzdő alkat, mint Severus római császár volt.

Andrew Garfield és Leon Trotsky

Vajon van vérségi kötelék Andrew Garfield és a szovjet politikus, forradalmár Trotsky között? Mindenesetre az arccsontjuk, a frizurájuk és szemeik elképesztően hasonlítanak. Garfieldot a Pókember-filmekből ismerhettük meg, legutóbb a Vadászat után című filmben alakított emlékezeteset Julia Roberts-szel: egyszerre volt manipulatív, vonzó, titokzatos és kisfiús.

Andrew Garfield színész és Leon Trotsky szovjet író, politikus. Lehet, hogy megérne egy DNS-vizsgálatot?

Adrian Brody és John Locke

Hosszúkás arc, bánatos tekintet Adrian Brody-nál és John Locke-nál is.

Locke a felvilágosodás egyik legmeghatározóbb alakja volt, 1683-ban Hollandiába emigrált, mert azzal gyanúsították, hogy köze volt egy király elleni összeesküvéshez.

Brody szerencsére nem egy balhés alak, inkább munkamániás. Az Oscar-díjas híresség legutóbb 2023-ban járt Budapesten, egy évvel később pedig A brutalista című filmben játszott, amelyben magyar holokauszt-túlélő építészt alakít, zseniálisan.