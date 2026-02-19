Az Éjjeli ügynök visszatért, és nem ismer kegyelmet: Peter Sutherland Isztambulban vadászik az árulókra

Ha azt hitted, a második évad kemény volt, kapaszkodj. Az új előzetes alapján az Éjjeli ügynök most globális sebességfokozatba kapcsol.

Az Éjjeli ügynök február 19-én érkezik a Netflixre.

Forrás: Northfoto

Megjött az Éjjeli ügynök 3. évadának előzetese – Indul a hajsza Isztambulban Megérkezett az Éjjeli ügynök 3. évadának első, akciódús előzetese.

Peter Sutherland Isztambulba utazik, hogy levadásszon egy ügynököt, aki eltűnt néhány súlyos titkot is magával vitt.

Új karakterek, régi arcok és egy még nagyobb szabású nemzetközi összeesküvés vár ránk.

A Éjjeli ügynök harmadik évada már a startvonalon áll, és az első előzetes alapján Peter Sutherland szó szerint versenyt fut az idővel. A Netflix sikersorozata február 19-én tér vissza, és ha hihetünk a képsoroknak, ezúttal sem spórolnak a robbanásokkal, árulásokkal és az „itt senkiben sem bízhatsz” típusú pillanatokkal.

A széria alapját Matthew Quirk azonos című regénye adta, a képernyőre pedig Shawn Ryan álmodta meg, aki korábban a Kemény zsaruk és a S.W.A.T. világában is bizonyította, hogy ért a feszült akciódramaturgiához. Nem véletlen, hogy a sorozat 2023-as premierje után gyorsan a platform egyik legnépszerűbb darabjává vált – sokan a 24 és a Jack Ryan hangulatát fedezték fel benne, egy modern, streamelhető köntösben.

Egy gyilkosság, ami mindent beindít

A harmadik évad középpontjában ismét Gabriel Basso által alakított Peter Sutherland áll. Az FBI-ügynök ezúttal egy kincstári ügynök nyomába ered, aki meggyilkolta a főnökét, majd szupertitkos információkkal a zsebében Isztambulba menekült. A helyzet már önmagában is robbanásveszélyes, de a nyomozás során előkerülő piszkos pénzügyek és kormányzati szintű titkok még inkább olajat öntenek a tűzre.

Isztambul kulcsfontosságú helyszín lesz, de az Éjjeli ügynök 3. évadának története New Yorkba is visszakanyarodik, sőt a globális akció érzete végig ott lüktet az előzetes minden másodpercében. Bérgyilkosok, beépített emberek, és egy „tégla”, aki az USA kormányzatába szivárgott be – Peternek ezúttal tényleg minden ösztönére szüksége lesz.

Új arcok, visszatérő kedvencek

Új szereplőként csatlakozik a harmadik évadhoz Genesis Rodriguez, aki egy elszánt újságírót alakít. Karaktere az igazságot kutatja, még akkor is, ha az veszélyesebb, mint egy időzített bomba. A visszatérők között ott lesz Amanda Warren, Fola Evans-Akingbola, Louis Herthum és Albert Jones is, így a jól ismert dinamika sem vész el.