Az Éjjeli ügynök visszatért, és nem ismer kegyelmet: Peter Sutherland Isztambulban vadászik az árulókra

Ha azt hitted, a második évad kemény volt, kapaszkodj. Az új előzetes alapján az Éjjeli ügynök most globális sebességfokozatba kapcsol.
Megjött az Éjjeli ügynök 3. évadának előzetese – Indul a hajsza Isztambulban
- Megérkezett az Éjjeli ügynök 3. évadának első, akciódús előzetese.
- Peter Sutherland Isztambulba utazik, hogy levadásszon egy ügynököt, aki eltűnt néhány súlyos titkot is magával vitt.
- Új karakterek, régi arcok és egy még nagyobb szabású nemzetközi összeesküvés vár ránk.
A Éjjeli ügynök harmadik évada már a startvonalon áll, és az első előzetes alapján Peter Sutherland szó szerint versenyt fut az idővel. A Netflix sikersorozata február 19-én tér vissza, és ha hihetünk a képsoroknak, ezúttal sem spórolnak a robbanásokkal, árulásokkal és az „itt senkiben sem bízhatsz” típusú pillanatokkal.
A széria alapját Matthew Quirk azonos című regénye adta, a képernyőre pedig Shawn Ryan álmodta meg, aki korábban a Kemény zsaruk és a S.W.A.T. világában is bizonyította, hogy ért a feszült akciódramaturgiához. Nem véletlen, hogy a sorozat 2023-as premierje után gyorsan a platform egyik legnépszerűbb darabjává vált – sokan a 24 és a Jack Ryan hangulatát fedezték fel benne, egy modern, streamelhető köntösben.
Egy gyilkosság, ami mindent beindít
A harmadik évad középpontjában ismét Gabriel Basso által alakított Peter Sutherland áll. Az FBI-ügynök ezúttal egy kincstári ügynök nyomába ered, aki meggyilkolta a főnökét, majd szupertitkos információkkal a zsebében Isztambulba menekült. A helyzet már önmagában is robbanásveszélyes, de a nyomozás során előkerülő piszkos pénzügyek és kormányzati szintű titkok még inkább olajat öntenek a tűzre.
Isztambul kulcsfontosságú helyszín lesz, de az Éjjeli ügynök 3. évadának története New Yorkba is visszakanyarodik, sőt a globális akció érzete végig ott lüktet az előzetes minden másodpercében. Bérgyilkosok, beépített emberek, és egy „tégla”, aki az USA kormányzatába szivárgott be – Peternek ezúttal tényleg minden ösztönére szüksége lesz.
Új arcok, visszatérő kedvencek
Új szereplőként csatlakozik a harmadik évadhoz Genesis Rodriguez, aki egy elszánt újságírót alakít. Karaktere az igazságot kutatja, még akkor is, ha az veszélyesebb, mint egy időzített bomba. A visszatérők között ott lesz Amanda Warren, Fola Evans-Akingbola, Louis Herthum és Albert Jones is, így a jól ismert dinamika sem vész el.
A második évad már túllépett az eredeti könyv keretein, saját történetszállal dolgozott, és tudatosan hagyta nyitva a kapukat. Nem csoda, hogy a rajongók azonnal többet akartak – a Netflix pedig hallgatott rájuk. Sőt, a harmadik etap előtt már a negyedik évad is zöld utat kapott, amely várhatóan Los Angelesbe repíti majd a főhőst.
Február 19-én tehát érdemes lesz bekészíteni a popcornt, mert az Éjjeli ügynök visszatér – és úgy tűnik, ezúttal tényleg nem ismer kegyelmet.
