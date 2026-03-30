A mi történetünk szereplőjét, Kecskés Evelint gyerekkori tanítónénije inspirálta: ma ott tanít, ahova ő is iskolába járt

A TV2 A mi történetünk sorozatában március 30-án megismerhetjük Kecskés Evelin pedagógus megható és inspiráló történetét. Evelin mélyszegénységből érkezett roma tanító. Családja összefogott, így továbbtanulhatott és két diplomát szerzett. Most egy prügyi iskolában tanít, ahol életútjával motiválja a gyerekeket, küldetése a környékbeli roma gyerekek tehetséggondozása.



A TV2 Mokkájának vendége volt Kecskés Evelin, A mi történetünk első epizódjának egyik szereplője. Evelin mögött nehéz gyerekkor van, de már akkor tudta, mivel szeretne foglalkozni, ha felnő. Álmát megvalósította, és A mi történetünkben mi is beleláthatunk egy kicsit inspiráló életébe.

„Hatévesen döntöttem el, hogy tanárként szeretnék majd dolgozni. Ebben volt egy kulcsszereplő figura, az én első tanítónénim. Ahogy megláttam, akkor én eldöntöttem, hogy ez az a munka, amit szeretnék végezni. Igazából az fogott meg, ahogyan ő hozzánk állt, az a szeretet, ahogy felénk fordult. Abban az iskolában tanultam, ahova most most visszamentem dolgozni” − mesélte Evelin, aki munkáját hivatásként éli meg, különösen a hátrányos helyzetű gyerekek támogatását tartja fontosnak.