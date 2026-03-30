A mi történetünk szereplője, Sipos Mihály: „A család, a közös asztal mellett igazán család”

A TV2 A mi történetünk sorozatában március 30-án megismerhetjük Sipos Mihály önfenntartó gazdát, aki családjával Cegléden kezdett új életet. Állatot tartanak, gyümölcsöt, zöldséget termesztenek, amijük nincs, azt cserekereskedelem útján szerzik meg.

A mi történetünk: Sipos Mihály a nagyvárosi életet cserélte vidékre

A TV2 Mokkájának vendége volt Sipos Mihály önfenntartó gazda, A mi történetünk első epizódjának egyik szereplője. Mihály elmondta, hogy agráregyetemi tanár volt, mielőtt a városi életét feladva gazdálkodásba fogott. Ma már nem csupán saját megélhetése, hanem a tanyasi életforma megőrzése és népszerűsítése is a célja. Mihály másokat is segít ebben, ha teheti és ha igénylik, átadja gyakorlati tudását másoknak, közösséget épít, és egyfajta mozgalmat indított el, ami az önfenntartásra és a cserekereskedelemre épül.

„A küldetésem a tanyavilág és a tanyavilágnak állapotának tának a fenntartása, és hogy minél jobban népszerűsítsem ezt az életet, és amikor ebbe beleáll az ember, látja, hogy nagyon sokan elvéreznek a szakmai tudás hiánya miatt. Mi megfogjuk a kezüket és próbáljuk segíteni őket abban, hogy helyt tudjanak állni. Onnantól kezdve, hogy miként kell begyújtani a sparheltbe, egészen a hurka-kolbász-töltésen át, a nyújtenyésztésig, szakmai fórumon keresztül” − foglalta össze küldetésének lényegét Mihály.

A gazda arról is beszélt, hogy életében kiemelt fontosságú a család. A közösen töltött idő, a közös étkezések, a munka gyümölcsének élvezete meghatározó lelki élmény is számára. „A család, a közös asztal mellett igazán család” − fogalmazott.