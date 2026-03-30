A szépség és a szörnyeteg: idén ünnepli 35. évfordulóját a Disney ikonikus rajzfilmje

1991-ben mutatták be A szépség és a szörnyeteg (Beauty and the beast) című Disney-rajzfilmet. Ezt a hercegnős történetet még a régi Walt Disney-módszerrel, azaz kézzel rajzolták. Bell és a szörny szerelme több generációnyi kislány szívébe lopta be magát, és ezért nem lehetünk elég hálásak. A következőkben összegyűjtöttük A szépség és a szörnyeteg legizgalmasabb érdekességeit, amelyek még a legjegesebb szíveket is meghatják majd!

35 éves A szépség és a szörnyeteg film.

A szépség és a szörnyeteg, a Disney örökké ikonikus rajzfilmje Idén ünnepli 35. évfordulóját A Szépség és szörnyeteg című Disney-mese.

Belle volt az 5. Disney-hercegnő, és a mai napig ő az egyik legkedveltebb.

Összegyűjtöttük a rajzfilm legizgalmasabb érdekességeit, amit minden Disney-rajongónak ismernie kell!

A világ első Disney-hercegnője Hófehérke volt, akit Hamupipőke, Csipkerózsika, Arielle és végül ötödikként Belle követett, 1991-ben. A Hamupipőke 2025-ben ünnepelte 75. évfordulóját, és most egy évvel később A Szépség és szörnyeteg is mérföldkőhöz érkezett. A mese szereplői, szerelmi szála, Belle izgalmas nőképe, és a rajzfilm zenéje a mai napig egyedülálló. Belle egy olyan Disney-hercegnő, akire rengetegen felnéznek, és ez mind Walt Disney-nek köszönhető. Ugyanakkor sokan imádják a szörnyeteget is, mint Disney-herceget. Vitathatatlan, hogy ez a csodaszép rajzfilm örökre ikonikus marad. A szépség és a szörnyeteg eredeti története azonban kicsit sem volt tündérmese.

Érdekességek A szépség és a szörnyetegről

A szépség és a szörnyeteg történetének első feljegyzett változata 1550-ben jelent meg Giovanni Straparola tollából. A történet egy későbbi átdolgozását Madame Le Prince de Beaumont adta ki 1756-ban, és ez vált a legismertebbé. Az évek során a Disney történetírói több változatban is feldolgozták az eredeti történetet. Egy 1983-as változatban Belle-t erdei állatok segítették az életre kelt kastélytárgyak helyett, míg egy 1988-as verzióban Belle-nek két nővére is volt. De mint tudjuk, gyakorlat teszi a mestert, és ez a prológusra is igaz, hiszen több mint 200 alkalommal írták át.