A szépség és a szörnyeteg: idén ünnepli 35. évfordulóját a Disney ikonikus rajzfilmje

Neked is Belle volt az egyik kedvenc Disney-hercegnőd? Walt Disney egyik legikonikusabb animációs filmje, az 1991-ben bemutatott A szépség és a szörnyeteg idén ünnepli a 35. évfordulóját. Ennek apropóján összegyűjtöttük a zseniális mese legizgalmasabb érdekességeit.

1991-ben mutatták be A szépség és a szörnyeteg (Beauty and the beast) című Disney-rajzfilmet. Ezt a hercegnős történetet még a régi Walt Disney-módszerrel, azaz kézzel rajzolták. Bell és a szörny szerelme több generációnyi kislány szívébe lopta be magát, és ezért nem lehetünk elég hálásak. A következőkben összegyűjtöttük A szépség és a szörnyeteg legizgalmasabb érdekességeit, amelyek még a legjegesebb szíveket is meghatják majd!

A világ első Disney-hercegnője Hófehérke volt, akit Hamupipőke, Csipkerózsika, Arielle és végül ötödikként Belle követett, 1991-ben. A Hamupipőke 2025-ben ünnepelte 75. évfordulóját, és most egy évvel később A Szépség és szörnyeteg is mérföldkőhöz érkezett. A mese szereplői, szerelmi szála, Belle izgalmas nőképe, és a rajzfilm zenéje a mai napig egyedülálló. Belle egy olyan Disney-hercegnő, akire rengetegen felnéznek, és ez mind Walt Disney-nek köszönhető. Ugyanakkor sokan imádják a szörnyeteget is, mint Disney-herceget. Vitathatatlan, hogy ez a csodaszép rajzfilm örökre ikonikus marad. A szépség és a szörnyeteg eredeti története azonban kicsit sem volt tündérmese. 

A szépség és a szörnyeteg történetének első feljegyzett változata 1550-ben jelent meg Giovanni Straparola tollából. A történet egy későbbi átdolgozását Madame Le Prince de Beaumont adta ki 1756-ban, és ez vált a legismertebbé. Az évek során a Disney történetírói több változatban is feldolgozták az eredeti történetet. Egy 1983-as változatban Belle-t erdei állatok segítették az életre kelt kastélytárgyak helyett, míg egy 1988-as verzióban Belle-nek két nővére is volt. De mint tudjuk, gyakorlat teszi a mestert, és ez a prológusra is igaz, hiszen több mint 200 alkalommal írták át. 

A filmet Gary Trousdale és Kirk Wise rendezte, producere pedig Don Hahn volt. A szépség és a szörnyeteg filmtörténelmet írt azzal, hogy ez volt az első animációs film, amit legjobb film kategóriában jelöltek jelölték Oscar-díjra. A filmkészítők felkérést kaptak, hogy mutassák be a filmet a New York-i Filmfesztiválon. Csak egyetlen probléma volt: a film még nem készült el. Végül beleegyeztek a vetítésbe, de aggódtak, hogy senki sem akar majd megnézni egy félig kész alkotást ceruzatesztekkel és storyboardokkal. Természetesen tévedtek. A fesztivál közönsége imádta, és álló ovációval jutalmazta a rajzfilmet.

Walt Disney rajzfilmje 2 év alatt készült el, ami nagyon nagy dolognak számított, tekintve, hogy általánosan egy-egy Disney mese 3-4 évig készült. A Szörny külsejét és mozgását több mint hat állat inspirálta köztük az oroszlán, a bivaly, a gorilla, a vaddisznó, a medve és a farkas. A film animátorai rengetegszer jártak állatkertben, hogy átvegyék a mozgásformákat. 

Az animátorok 20–25 különböző rajzot készítettek Gaston mellkasszőrzetéről, mire eljutottak ahhoz a változathoz, amelyet ma látunk. A gyönyörű báltermi jelenetben Belle-t és a szörnyet hagyományos, kézzel rajzolt 2D animációval készítették, míg a háttér egy 3D-s, számítógéppel generált környezet volt — ez a technika 1991-ben forradalminak számított. Neked is ismerősnek tűnt a zárójelenet? Időhiány miatt a táncjelenet animációját „kölcsönvették” a Csipkerózsikából, amit az animátorok felújítottak és átformáltak Belle-re és a hercegre.

