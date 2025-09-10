A Szépség és a szörnyeteg igaz története szomorúbb, mint egy Grimm mese

Sokunk kedves gyerekkori meséje a Szépség és a szörnyeteg, melynek az a tanulsága, hogy a külsőségek helyett koncentráljunk a belső értékekre. (Nyilván segít, ha a megnyerő személyiség kastéllyal is párosul.) Kevesebben tudják azonban, hogy a francia mesét egy valós történet ihlette, melyek főszereplője egy jobb sorsra érdemes férfi, Petrus Gonsalvus és felesége Catherine voltak, akiknek sajnos nem adatott meg a boldog befejezés.

Petrus Gonsalvus és felesége, Catherine története ihlette A szépség és a szörnyeteg történetét.

Forrás: Shutterstock

Tündérmese és a valóság: Petrus Gonsalvus különös esete

Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve 1740-ben megjelent meséje, a Szépség és a szörnyeteg egyik címszereplőjének ihletője 1537-ben született a Kanári-szigeteken, röviddel a szigetvilág meghódítása után. Kanári őslakos guancs származású volt, feltétezhetően egy magas rangú törzs sarja, csakhogy egy veleszületett genetikai eltérés, a hipertrichózissal született.

A vulgárisan csak vérfarkas-szindróma néven emlegetett állapot miatt arcát és teljes testét erős szőrzet fedte.

Emiatt alig 10 éves korában elhurcolták szülőföldjéről, ahol a francia király, II. Henrik udvartartásának látványossága lett. Eleinte állatként bántak vele, a feljegyzések szerint ketrecben tartották, mivel nem voltak benne biztosak, hogy veszélyes-e vagy sem.

Amint bebizonyosodott, hogy a fiú veszélytelen, a király kieszelt egy emberkísérletet: Vajon meg lehet szelídíteni és művelt úriembert lehet faragni a vademberből? A fiú megkapta a latinosított Petrus Gonsalvus nevet és alapos edukációban részesült, mely alapján kiderült, hogy egy kifejezetten intelligens személyről van szó.

A szépség és a szörnyeteg házassága

Petrus sorsa gyökeres fordulatot vett a király halálakor, mivel özvegye, Medici Katalin nem kívánta udvarában látni néhai ura egykori hobbiját. Azt viszont hallatlanul szórakoztatónak találta, hogy a férfit összeházasítsa egy nővel, így esett meg, hogy szolgája egyik lánya, Catherine a menyasszonya lett.

Ha hihetünk a feljegyzéseknek, a hajadon semmit sem tudott jövendőbelijéről, csak az esküvőn szembesült férje állapotával.

Ennek alapján a menyegző, valamint az azt követő nászéjszaka kifejezetten kínos lehetett, azonban a döcögős kezdet ellenére 7 – más források szerint 6 – gyerek született „a szépség és a szörnyeteg” nászából, akik közül legalább négy viselte a hipertrichózist. Az özvegy királyné el volt ragadtatva attól, hogy sikerült egy „szörny-családot” létrehoznia.