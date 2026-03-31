Arnold Schwarzenegger 44 év után visszatér: íme 4 színész, akinek a nyomdokaiba lép

Arnold Schwarzenegger filmjei közül az egyik legismertebb az egyik korai alakítása, a Conan, a barbár címszerepe. Hollywoodban azonban nem Schwarzenegger az egyetlen, aki visszatért egyik korai karakteréhez. Több olyan színész is van, aki hosszú szünet után tért vissza ikonikus szerepéhez. Mutatjuk a legnagyobb hollywoodi visszatéréseket!
- Arnold Schwarzenegger 44 év után, 78 évesen tér vissza egyik legismertebb szerepéhez.
- Hollywoodban több színész is visszatért hosszú kihagyás után ikonikus karakteréhez.
- Mutatjuk a leghíresebb hollywoodi visszatéréseket!
Arnold Schwarzenegger 78 évesen tér vissza híres szerepéhez
Arnold Schwarzenegger visszatérése egy újabb példát ad arra, hogy a kor nem feltétlenül akadálya annak, hogy egy színész újra eljátszhassa korábbi legendás szerepét. A filmiparban időről időre igazi szenzáció, amikor egy korábbi legendás karaktert újra az őt életre keltő színész alakít a filmvásznon. Íme a legnagyobb hollywoodi visszatérések a filmtörténelemből!
Arnold Schwarzenegger – Conan, a barbár
Arnold Schwarzenegger közel a 80-hoz is fáradhatatlanul gyártja a filmeket. Már egy ideje tudni lehet, hogy szerepleni fog a Conan, a barbár-filmek folytatásában, amelyekben ismét ő játssza a főszerepet. A King Conan (Conan, a király) névre keresztelt projektre már gőzerővel készül a 78 éves sztár, aki komoly edzésmunkával próbál izmot pakolni magára. Az új film az 1982-es Conan, a barbár közvetlen folytatása lesz, amelyben az idősebb Conan már királyként néz szembe az új kihívásokkal.
„A Conan, a királlyal kapcsolatban van egy nagyszerű történet, amely szerint Conan negyven évig volt király, most azonban elűzik a királyságból, és persze ennek következményei lesznek, de valahogy visszatér, és mindenféle őrület, erőszak, mágia, lények és hasonlók várhatók” – mondta a folytatásról a színész.
Egészen elképesztő módon, a karaktert 44 év(!) után alakítja újra a Terminátor-filmek főszereplője. A produkció rendezője Christopher McQuarrie lesz, aki többek között több Mission: Impossible-filmet is rendezett.
Harrison Ford – Han Solo
Harrison Ford 29 év kihagyás után tért vissza Han Solo szerepébe a Star Wars: Az ébredő Erő című filmben, 2015-ben. A karaktert eredetileg 1977 és 1983 között alakította a klasszikus trilógiában. A szerep folytatása ráadásul különösen meglepő volt, hiszen Ford többször is kijelentette, hogy ki nem állhatja az űrcowboy karakterét, és többször kérte George Lucast, hogy inkább tegyék el láb alól Han Solót. Végül Az ébredő Erőben J.J. Abrams tett eleget ennek a kérésnek, de azért az utolsó felvonásban még egyszer láthattuk Harrison Fordot Han Solóként.
Ian McKellen – Gandalf
Ian McKellen 17 év kihagyás után tért vissza Gandalf szerepébe a A Hobbit-trilógiában (2012-2014). A karaktert korábban a Gyűrűk Ura-filmekben játszotta (2001 és 2003 között), és McKellen alakítása a szerepben azóta is etalon a fantasy műfaj rajongóinak. McKellen egyébként hamarosan ismét visszatér egyik leghíresebb szerepéhez, hiszen szerepelni fog a Gyűrűk Ura világában játszódó The Hunt for Gollum című filmben is, amit 2027 karácsonyán vetítenek majd a mozikban.
Michael Keaton – Batman és Beetlejuice
Keaton 30 év után tért vissza Batman szerepébe a The Flash (2023) című filmben. Ezzel lehetőséget kapott, hogy összekapcsolja az eredeti Tim Burton-filmek univerzumát a mostani DC-érával. Keaton nem csak ehhez a szerepéhez tért vissza hosszú évtizedek után, hanem a Beetlejuice-hoz (1988) is. A ma már igazi klasszikusnak számító horror-vígjátékban Keaton játszotta a főszereplőt, akinek karaktere kultikus figurává vált a rajongók körében – micsoda véletlen: ezt a mozit is Tim Burton rendezte. Michael Keaton 35 év után, 2023-ban tért vissza a mindenből gúnyt űző szellem szerepéhez a Beetlejuice folytatásában. A film végül osztatlan sikert aratott, így azon sem lennénk meglepődve, ha a színész ismét életre kelthetné a karaktert.
Jeff Goldblum – Ian Malcolm
Goldblum 21 év után tért vissza Dr. Ian Malcolm szerepébe a Jurassic World: Bukott birodalom című filmben, előtte utoljára 1997-ben játszotta el a matematikus tudós szerepét. A karakter eredetileg a 1993-as Jurassic Parkban vált ismertté, és nagy rajongói hype-ot jelentett, amikor a többi eredeti szereplővel együtt ismét (Sam Neill, Lora Dern) visszatért, mint Dr. Ian Malcolm.
Ezek is érdekelhetnek a híres színészek legendás szerepeivel kapcsolatban: