Arnold Schwarzenegger 44 év után visszatér: íme 4 színész, akinek a nyomdokaiba lép

Arnold Schwarzenegger filmjei közül az egyik legismertebb az egyik korai alakítása, a Conan, a barbár címszerepe. Hollywoodban azonban nem Schwarzenegger az egyetlen, aki visszatért egyik korai karakteréhez. Több olyan színész is van, aki hosszú szünet után tért vissza ikonikus szerepéhez. Mutatjuk a legnagyobb hollywoodi visszatéréseket!

Arnold Schwarzenegger újra eljátssza ikonikus szerepét, Conant.

Forrás: Northfoto

Arnold Schwarzenegger 78 évesen tér vissza híres szerepéhez

Arnold Schwarzenegger visszatérése egy újabb példát ad arra, hogy a kor nem feltétlenül akadálya annak, hogy egy színész újra eljátszhassa korábbi legendás szerepét. A filmiparban időről időre igazi szenzáció, amikor egy korábbi legendás karaktert újra az őt életre keltő színész alakít a filmvásznon. Íme a legnagyobb hollywoodi visszatérések a filmtörténelemből!

Arnold Schwarzenegger – Conan, a barbár

Arnold Schwarzenegger közel a 80-hoz is fáradhatatlanul gyártja a filmeket. Már egy ideje tudni lehet, hogy szerepleni fog a Conan, a barbár-filmek folytatásában, amelyekben ismét ő játssza a főszerepet. A King Conan (Conan, a király) névre keresztelt projektre már gőzerővel készül a 78 éves sztár, aki komoly edzésmunkával próbál izmot pakolni magára. Az új film az 1982-es Conan, a barbár közvetlen folytatása lesz, amelyben az idősebb Conan már királyként néz szembe az új kihívásokkal.

„A Conan, a királlyal kapcsolatban van egy nagyszerű történet, amely szerint Conan negyven évig volt király, most azonban elűzik a királyságból, és persze ennek következményei lesznek, de valahogy visszatér, és mindenféle őrület, erőszak, mágia, lények és hasonlók várhatók” – mondta a folytatásról a színész.

Egészen elképesztő módon, a karaktert 44 év(!) után alakítja újra a Terminátor-filmek főszereplője. A produkció rendezője Christopher McQuarrie lesz, aki többek között több Mission: Impossible-filmet is rendezett.