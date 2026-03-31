Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 31., kedd Árpád

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
filmszerep

Arnold Schwarzenegger 44 év után visszatér: íme 4 színész, akinek a nyomdokaiba lép

filmszerep Arnold Schwarzenegger hollywood karakter
Simon Benedek
2026.03.31.
Vannak olyan színészek, akik sokáig jegelnek egy-egy szerepet, hogy aztán hatalmas szenzációként visszatérjenek hozzá. Nemrég került bejelntésre, hogy Arnold Schwarzenegger 78 évesen ismét eljátssza Conan szerepét. Íme 4 színész, aki hozzá hasonlóan évtizedekig jegelt egy szerepet!

Arnold Schwarzenegger filmjei közül az egyik legismertebb az egyik korai alakítása, a Conan, a barbár címszerepe. Hollywoodban azonban nem Schwarzenegger az egyetlen, aki visszatért egyik korai karakteréhez. Több olyan színész is van, aki hosszú szünet után tért vissza ikonikus szerepéhez. Mutatjuk a legnagyobb hollywoodi visszatéréseket!

Arnold Schwarzenegger újra eljátssza ikonikus szerepét, Conant.
Forrás:  Northfoto 
Arnold Schwarzenegger 78 évesen tér vissza híres szerepéhez

Arnold Schwarzenegger visszatérése egy újabb példát ad arra, hogy a kor nem feltétlenül akadálya annak, hogy egy színész újra eljátszhassa korábbi legendás szerepét. A filmiparban időről időre igazi szenzáció, amikor egy korábbi legendás karaktert újra az őt életre keltő színész alakít a filmvásznon. Íme a legnagyobb hollywoodi visszatérések a filmtörténelemből!

Arnold Schwarzenegger – Conan, a barbár

Arnold Schwarzenegger közel a 80-hoz is fáradhatatlanul gyártja a filmeket. Már egy ideje tudni lehet, hogy szerepleni fog a Conan, a barbár-filmek folytatásában, amelyekben ismét ő játssza a főszerepet. A King Conan (Conan, a király) névre keresztelt projektre már gőzerővel készül a 78 éves sztár, aki komoly edzésmunkával próbál izmot pakolni magára. Az új film az 1982-es Conan, a barbár közvetlen folytatása lesz, amelyben az idősebb Conan már királyként néz szembe az új kihívásokkal. 

„A Conan, a királlyal kapcsolatban van egy nagyszerű történet, amely szerint Conan negyven évig volt király, most azonban elűzik a királyságból, és persze ennek következményei lesznek, de valahogy visszatér, és mindenféle őrület, erőszak, mágia, lények és hasonlók várhatók” – mondta a folytatásról a színész. 

Egészen elképesztő módon, a karaktert 44 év(!) után alakítja újra a Terminátor-filmek főszereplője. A produkció rendezője Christopher McQuarrie lesz, aki többek között több Mission: Impossible-filmet is rendezett. 

Harrison Ford – Han Solo

Harrison Ford 29 év kihagyás után tért vissza Han Solo szerepébe a Star Wars: Az ébredő Erő című filmben, 2015-ben. A karaktert eredetileg 1977 és 1983 között alakította a klasszikus trilógiában. A szerep folytatása ráadásul különösen meglepő volt, hiszen Ford többször is kijelentette, hogy ki nem állhatja az űrcowboy karakterét, és többször kérte George Lucast, hogy inkább tegyék el láb alól Han Solót. Végül Az ébredő Erőben J.J. Abrams tett eleget ennek a kérésnek, de azért az utolsó felvonásban még egyszer láthattuk Harrison Fordot Han Solóként

Ian McKellen – Gandalf

Ian McKellen 17 év kihagyás után tért vissza Gandalf szerepébe a A Hobbit-trilógiában (2012-2014). A karaktert korábban a Gyűrűk Ura-filmekben játszotta (2001 és 2003 között), és McKellen alakítása a szerepben azóta is etalon a fantasy műfaj rajongóinak. McKellen egyébként hamarosan ismét visszatér egyik leghíresebb szerepéhez, hiszen szerepelni fog a Gyűrűk Ura világában játszódó The Hunt for Gollum című filmben is, amit 2027 karácsonyán vetítenek majd a mozikban. 

Michael Keaton – Batman és Beetlejuice 

Keaton 30 év után tért vissza Batman szerepébe a The Flash (2023) című filmben. Ezzel lehetőséget kapott, hogy összekapcsolja az eredeti Tim Burton-filmek univerzumát a mostani DC-érával. Keaton nem csak ehhez a szerepéhez tért vissza hosszú évtizedek után, hanem a Beetlejuice-hoz (1988) is. A ma már igazi klasszikusnak számító horror-vígjátékban Keaton játszotta a főszereplőt, akinek karaktere kultikus figurává vált a rajongók körében – micsoda véletlen: ezt a mozit is Tim Burton rendezte. Michael Keaton 35 év után, 2023-ban tért vissza a mindenből gúnyt űző szellem szerepéhez a Beetlejuice folytatásában. A film végül osztatlan sikert aratott, így azon sem lennénk meglepődve, ha a színész ismét életre kelthetné a karaktert. 

Jeff Goldblum – Ian Malcolm

Goldblum 21 év után tért vissza Dr. Ian Malcolm szerepébe a Jurassic World: Bukott birodalom című filmben, előtte utoljára 1997-ben játszotta el a matematikus tudós szerepét. A karakter eredetileg a 1993-as Jurassic Parkban vált ismertté, és nagy rajongói hype-ot jelentett, amikor a többi eredeti szereplővel együtt ismét (Sam Neill, Lora Dern) visszatért, mint Dr. Ian Malcolm.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
