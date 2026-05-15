Gyászol a zenevilág: elhunyt a soul és az R&B egyik utolsó Grammy-díjas legendája

90 éves korában elhunyt Clarence Carter, a southern soul és az R&B egyik meghatározó alakja. A Grammy-díjas énekes hosszú betegséget követően halt meg: a Rolling Stone értesülései szerint negyedik stádiumú prosztatarákkal, tüdőgyulladással és szepszissel is küzdött az utóbbi időszakban. Halálhírét pénteken erősítették meg, betegségeiről egykori feleségének szóvivője nyilatkozott a lapnak.

Clarence Carterrel a southern soul egyik utolsó legendája távozott

Az énekes az 1960-as és 1970-es évek egyik legismertebb southern soul előadója volt. Karrierje során olyan dalokkal írta be magát a zenetörténelembe, mint a Slip Away, a Patches vagy a később kultikussá vált Strokin’. Érzelmes, karakteres hangja és a blues, a funk, valamint a déli soul elemeit ötvöző stílusa generációkra gyakorolt hatást.

Az alabamai Montgomeryben született zenész gyermekkorában veszítette el látását. Az Alabama School for the Blind intézményében tanult, később pedig az Alabama State College hallgatója lett, ahol zenei tanulmányokat folytatott. Pályafutása során hamar kitűnt egyedi hangzásvilágával és előadásmódjával.

Grammy-díjas slágereivel írta be magát a zenetörténelembe

Országos ismertséget az Atlantic Recordsnál megjelent felvételei hoztak számára. Az 1968-as Slip Away bekerült az amerikai Top 10-be, míg két évvel később a Patches minden addiginál nagyobb sikert aratott. A mélyszegénységről és a déli államok nehéz életkörülményeiről szóló dal a korszak egyik ikonikus soulslágere lett, Clarence Carter pedig 1970-ben Grammy-díjat kapott érte a legjobb R&B-dal kategóriában.

Egy 2010-es interjúban maga az énekes is arról beszélt, hogy a Patches milyen fontos szerepet játszott az életében és karrierjében.

„Azt hiszem, a Patches örökre bevésett engem a zene világába. Valószínűleg ezért emlékeznek majd rám még sokáig. Mindig erre vágytam, csak nem gondoltam volna, hogy pont így történik meg” – fogalmazott akkor.

Clarence Carter később is képes volt új közönséget megszólítani. Az 1986-os Strokin’ című, humoros hangvételű funkdala idővel kultikus státuszba került, majd az Eddie Murphy főszereplésével készült 1996-os filmben, A bölcsek kövére című vígjátékban is felcsendült.