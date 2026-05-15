Gyászol a zenevilág: elhunyt a soul és az R&B egyik utolsó Grammy-díjas legendája

90 éves korában elhunyt Clarence Carter, a southern soul és az R&B egyik meghatározó alakja. A Grammy-díjas énekes hosszú betegséget követően halt meg: a Rolling Stone értesülései szerint negyedik stádiumú prosztatarákkal, tüdőgyulladással és szepszissel is küzdött az utóbbi időszakban. Halálhírét pénteken erősítették meg, betegségeiről egykori feleségének szóvivője nyilatkozott a lapnak.
Clarence Carterrel a southern soul egyik utolsó legendája távozott
Az énekes az 1960-as és 1970-es évek egyik legismertebb southern soul előadója volt. Karrierje során olyan dalokkal írta be magát a zenetörténelembe, mint a Slip Away, a Patches vagy a később kultikussá vált Strokin’. Érzelmes, karakteres hangja és a blues, a funk, valamint a déli soul elemeit ötvöző stílusa generációkra gyakorolt hatást.
Az alabamai Montgomeryben született zenész gyermekkorában veszítette el látását. Az Alabama School for the Blind intézményében tanult, később pedig az Alabama State College hallgatója lett, ahol zenei tanulmányokat folytatott. Pályafutása során hamar kitűnt egyedi hangzásvilágával és előadásmódjával.
Grammy-díjas slágereivel írta be magát a zenetörténelembe
Országos ismertséget az Atlantic Recordsnál megjelent felvételei hoztak számára. Az 1968-as Slip Away bekerült az amerikai Top 10-be, míg két évvel később a Patches minden addiginál nagyobb sikert aratott. A mélyszegénységről és a déli államok nehéz életkörülményeiről szóló dal a korszak egyik ikonikus soulslágere lett, Clarence Carter pedig 1970-ben Grammy-díjat kapott érte a legjobb R&B-dal kategóriában.
Egy 2010-es interjúban maga az énekes is arról beszélt, hogy a Patches milyen fontos szerepet játszott az életében és karrierjében.
„Azt hiszem, a Patches örökre bevésett engem a zene világába. Valószínűleg ezért emlékeznek majd rám még sokáig. Mindig erre vágytam, csak nem gondoltam volna, hogy pont így történik meg” – fogalmazott akkor.
Clarence Carter később is képes volt új közönséget megszólítani. Az 1986-os Strokin’ című, humoros hangvételű funkdala idővel kultikus státuszba került, majd az Eddie Murphy főszereplésével készült 1996-os filmben, A bölcsek kövére című vígjátékban is felcsendült.
A közösségi média újra reflektorfénybe emelte dalait
Dalai az elmúlt években ismét népszerűvé váltak az online platformokon. A klasszikus soul és R&B reneszánsza, a bakelitlemezek újbóli divatja, valamint a TikTokon és filmes betétdalokban felbukkanó régi slágerek miatt a fiatalabb generációk is felfedezték maguknak az olyan előadókat, mint Otis Redding, Wilson Pickett vagy Aretha Franklin – írja a Female First.
A Slip Away és a Patches szintén új életre kelt a streamingplatformokon és a klasszikus soulválogatásokban. A Back Door Santa pedig évről évre visszatérő karácsonyi kedvenc lett, miután a Run-DMC feldolgozta és felhasználta a Christmas in Hollis című dalában, így Carter zenéje a raprajongókhoz is eljutott.
Idős koráig aktívan koncertezett
Halálhírét követően rajongók ezrei búcsúztak tőle a közösségi oldalakon. Sokan személyes emlékeket idéztek fel a dalaival kapcsolatban.
„A Patches az életünk egyik zenéje volt. Nyugodjon békében” – írta egyikük az X-en.
Egy másik hozzászóló arról mesélt, hogy hétéves gyermekként, 1970 nyarán hallotta először a dalt egy hosszú autóút során, miközben családjával Louisiana felé tartottak. Mint írta, valahányszor meghallja a Patches-t, mindig a szülei jutnak eszébe.
Clarence Carter egészen idős koráig aktívan koncertezett. Fellépésein nemcsak melankolikus soulballadákat adott elő, hanem energikus funk- és bluesdalokat is. Egy 2011-es interjúban arról beszélt, hogy szerinte sokan félreértik a blues műfaját.
„Az emberek többsége a bluest valami szomorú dolognak tartja. Én viszont nem így gondolok rá. A koncertjeimen több olyan dalt éneklek, amire táncolni lehet, mint olyat, amin sírni”
– mondta.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: