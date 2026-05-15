Most az egész világ erről a sokkoló Netflix-dokuról beszél: ketten meghaltak, ő túlélte

dokumentumfilm gyilkosság sorozat Netflix halálos baleset
Simon Benedek
2026.05.15.
Egész Amerikát sokkolta, amikor két utasával Mackenzie Shirilla szándékosan egy betonfalnak hajtott. A gyilkos és vétlen társai történetét feldolgozó Netflix-dokumentumfilm, a The Crash bemutatja a tragédia eddig nem látott részleteit is.

Többrendbeli gyilkosság és súlyos testi sértés miatt ítélték el Mackenzie Shirillát, aki 2022 nyarán okozott halálos autóbalesetet Ohio államban. Mint kiderült, szándékosan próbált végezni magával és utastársaival. A dokumentumfilm május 15 óta elérhető a Netflixen. 

Netflix-dokumentumfilm: sok új rendőrségi részlet derült ki.
  • Az akkor 17 éves Mackenzie Shirilla 2022 nyarán Ohio államban egy autóbalesetben két utasával együtt csapódott falba.
  • A hatóságok szerint a járművet nagy sebességgel, szándékosan vezette neki a téglafalnak.
  • A Netflix-dokumentumfilm új részleteket mutat be az esetről és az egyik áldozat utolsó üzenetéről.

Minden eddiginél részletesebb ez a Netflix-dokumentumfilm 

2022 július 31-én az akkor 17 éves Mackenzie Shirilla autóbalesetet szenvedett, miközben a barátját, Domot és annak barátját, Daviont szállította. A balesetben mindkét férfi életét vesztette, miközben Shirilla túlélte a tragédiát. A tinédzser 160 kilométer/órás sebességgel hajtott, amikor letért az útról, és egy téglafalnak csapódott - a bíróság szerint szándékosan. A halálos balesetben két utasa életét vesztette. A Netflix most részletesen feldolgozta az eseményeket, és feltárta többek között Dom utolsó SMS-ét is, amelyet halála előtt küldött édesapjának.

Így történt a baleset

A lány Domot és Daviont egy buliból vitte haza. A két fiú azonnal szörnyethalt, Shirillát viszont súlyos sérülésekkel, többek között csonttörés, valamint máj- és veseszakadással vitték kórházba. A jármű feketedobozának adatai azonban azt mutatták, hogy a 17 éves lány a baleset előtti pillanatokban teljes erővel nyomta a gázpedált, miközben egyáltalán nem használta a féket.

„Tettei ellenőrzöttek, módszeresek, szándékosak és céltudatosak voltak. Ez nem gondatlan vezetés volt. Ez gyilkosság volt” – közölte a bíró az ítélethirdetéskor. A bíróság bűnösnek találta Mackenzie Shirillát gyilkosság és súlyos testi sértés vádjában is, ezértéletfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Legkorábban 15 év múlva kérvényezhető a szabadlábra helyezése. 

Az édesapa is megszólalt

Dom édesapja, Frank Russo a Netflix-dokumentumfilm egyik fő megszólalója. Az apa már a baleset elején kérte a hatóságokat, hogy mondják meg, pontosan mikor történt a tragédia. Ezután ellenőrizte fia utolsó üzenetének időpontját, amelyet hajnali 2:53-kor küldött a halála napján – mindössze néhány perccel a halála előtt. Az üzenet mindössze ennyi volt: 

„Szeretlek, apa.”

