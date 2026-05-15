Most az egész világ erről a sokkoló Netflix-dokuról beszél: ketten meghaltak, ő túlélte

Többrendbeli gyilkosság és súlyos testi sértés miatt ítélték el Mackenzie Shirillát, aki 2022 nyarán okozott halálos autóbalesetet Ohio államban. Mint kiderült, szándékosan próbált végezni magával és utastársaival. A dokumentumfilm május 15 óta elérhető a Netflixen.

Netflix-dokumentumfilm: sok új rendőrségi részlet derült ki.

Forrás: Getty Images

Az akkor 17 éves Mackenzie Shirilla 2022 nyarán Ohio államban egy autóbalesetben két utasával együtt csapódott falba.

A hatóságok szerint a járművet nagy sebességgel, szándékosan vezette neki a téglafalnak.

A Netflix-dokumentumfilm új részleteket mutat be az esetről és az egyik áldozat utolsó üzenetéről.

Minden eddiginél részletesebb ez a Netflix-dokumentumfilm

2022 július 31-én az akkor 17 éves Mackenzie Shirilla autóbalesetet szenvedett, miközben a barátját, Domot és annak barátját, Daviont szállította. A balesetben mindkét férfi életét vesztette, miközben Shirilla túlélte a tragédiát. A tinédzser 160 kilométer/órás sebességgel hajtott, amikor letért az útról, és egy téglafalnak csapódott - a bíróság szerint szándékosan. A halálos balesetben két utasa életét vesztette. A Netflix most részletesen feldolgozta az eseményeket, és feltárta többek között Dom utolsó SMS-ét is, amelyet halála előtt küldött édesapjának.

Így történt a baleset

A lány Domot és Daviont egy buliból vitte haza. A két fiú azonnal szörnyethalt, Shirillát viszont súlyos sérülésekkel, többek között csonttörés, valamint máj- és veseszakadással vitték kórházba. A jármű feketedobozának adatai azonban azt mutatták, hogy a 17 éves lány a baleset előtti pillanatokban teljes erővel nyomta a gázpedált, miközben egyáltalán nem használta a féket.

„Tettei ellenőrzöttek, módszeresek, szándékosak és céltudatosak voltak. Ez nem gondatlan vezetés volt. Ez gyilkosság volt” – közölte a bíró az ítélethirdetéskor. A bíróság bűnösnek találta Mackenzie Shirillát gyilkosság és súlyos testi sértés vádjában is, ezértéletfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Legkorábban 15 év múlva kérvényezhető a szabadlábra helyezése.

Az édesapa is megszólalt

Dom édesapja, Frank Russo a Netflix-dokumentumfilm egyik fő megszólalója. Az apa már a baleset elején kérte a hatóságokat, hogy mondják meg, pontosan mikor történt a tragédia. Ezután ellenőrizte fia utolsó üzenetének időpontját, amelyet hajnali 2:53-kor küldött a halála napján – mindössze néhány perccel a halála előtt. Az üzenet mindössze ennyi volt:

„Szeretlek, apa.”

Ezek a Netflix-tartalmak is érdekelhetnek: