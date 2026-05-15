Az adóbevallás időszakában nagyon sok apró dologra kell odafigyelni, így nem csoda, ha az 1+1%-os rendelkezés sokaknál az utolsó pillanatra marad, vagy teljesen elmarad. Pedig ez nem terheli meg pluszban a pénztárcánkat, és nem is bonyolult az ügyintézés: egyszerű rendelkezni arról, hová kerüljön az adónk egy kis része. Ráadásul nemcsak a civil szervezetek esetében számít ez az összeg, a vallási közösségeknek is sokat segíthetünk. Ám sokan tévesen azt gondolják, hogy ha idén nem nyilatkoztak, már biztosan elveszett a lehetőség.
Az 1+1% lényege egyszerű: az egyik 1% civil szervezethez, például alapítványhoz kerülhet, a másik pedig technikai számmal rendelkező vallási közösséghez. A két felajánlás nem vonható össze, és nem is osztható szét több kedvezményezett között: egy civil szervezetet és egy vallási közösséget lehet választani. A lehetőséget mégsem használják ki sokan, mert több tévhit is kering a felajánlással kapcsolatban.
1. tévhit: Ha nem volt bevételem, nem ajánlhatom fel az 1%-om
Sokan azt gondolják, hogy ha az adott évben nem volt munkájuk, bevételük, vagy a felajánlható 1%-uk összege nulla forint, akkor nincs értelme nyilatkozni. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de különösen a vallási közösségek esetében ennél árnyaltabb a helyzet.
Az egyházi 1% esetében ugyanis nemcsak a konkrét pénzösszeg a fontos, hanem a felajánlók létszáma is szerepet kap a kiegészítő támogatások visszaosztásánál. Vagyis akkor is érdemes rendelkezni, ha valakinek éppen nincs felajánlható adója. A nyilatkozat tehát akkor is jelenthet támogatást, ha nincs mögötte tényleges összeg.
2. tévhit: Ha már leadtam a bevallásom, később nem ajánlhatom fel az 1%-om
Sokan az adóbevallás beküldése után kapnak észbe: a bevallás megvan, de az 1+1%-ról nem rendelkeztek. Ilyenkor azt hiszik, hogy már késő, pedig ez nem feltétlenül igaz.
Az 1%-ról szóló rendelkezés nem csak az adóbevallással együtt adható le. Ha valaki már beküldte a bevallását, de akkor nem nyilatkozott az 1+1%-ról, a határidő lejártáig utólag is megteheti. Ezt különösen azok esetében fontos hangsúlyozni, akik gyorsan elintézik a bevallásukat, például vállalkozóként korábban beküldik, és csak később gondolnak arra, hogy az 1%-ról még nem döntöttek.
3. tévhit: Ha idén nem rendelkeztem vallási közösség javára, akkor senki sem kapja meg a pénzt
A vallási közösségeknek felajánlható 1% szabálya eltér a civil szervezetekre vonatkozó rendelkezéstől. A civil 1%-ról minden évben újra kell nyilatkozni, ha azt szeretnénk, hogy egy általunk választott alapítvány vagy civil szervezet megkapja. A vallási közösség javára tett nyilatkozat viszont tartós: ha korábban már érvényesen rendelkeztünk erről, akkor a felajánlás visszavonásig vagy új nyilatkozatig érvényben marad. Ez azt jelenti, hogy ha valaki idén nem adott le új nyilatkozatot vallási közösség javára, de korábban már választott egyet, akkor nem vész el automatikusan ez az 1%. A korábban megjelölt közösség továbbra is megkaphatja a támogatást.
Fontos ugyanakkor, hogy a korábbi rendelkezésen a május 20-i határidő lejárta után már nem lehet módosítani az adott évre. Ha valaki másik vallási közösséget szeretne támogatni, vagy vissza akarja vonni a korábbi nyilatkozatát, azt időben kell megtennie.
Miért érdemes élni a 2x1% lehetőségével?
Az 1+1% felajánlása apró, adminisztratív lépés, mégis sokaknak sokat jelenthet. Az egyházi 1%-ról akkor is érdemes rendelkezni, ha nem vagyunk vallásosak, mégis támogatandónak tartjuk egy-egy közösség értékeit, munkáját.Gyakori, hogy az emberek csak az egyik lehetőséggel élnek, a másikat kihagyják. Pedig a két felajánlás egymástól független, nem kell választani a civil szervezet és a vallási közösség között! Mindkettő támogatható, külön-külön nyilatkozattal. Határidő: május 20.
