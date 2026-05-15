Az adóbevallás időszakában nagyon sok apró dologra kell odafigyelni, így nem csoda, ha az 1+1%-os rendelkezés sokaknál az utolsó pillanatra marad, vagy teljesen elmarad. Pedig ez nem terheli meg pluszban a pénztárcánkat, és nem is bonyolult az ügyintézés: egyszerű rendelkezni arról, hová kerüljön az adónk egy kis része. Ráadásul nemcsak a civil szervezetek esetében számít ez az összeg, a vallási közösségeknek is sokat segíthetünk. Ám sokan tévesen azt gondolják, hogy ha idén nem nyilatkoztak, már biztosan elveszett a lehetőség.

Az 1+1% lényege egyszerű: az egyik 1% civil szervezethez, például alapítványhoz kerülhet, a másik pedig technikai számmal rendelkező vallási közösséghez. A két felajánlás nem vonható össze, és nem is osztható szét több kedvezményezett között: egy civil szervezetet és egy vallási közösséget lehet választani. A lehetőséget mégsem használják ki sokan, mert több tévhit is kering a felajánlással kapcsolatban.

1. tévhit: Ha nem volt bevételem, nem ajánlhatom fel az 1%-om

Sokan azt gondolják, hogy ha az adott évben nem volt munkájuk, bevételük, vagy a felajánlható 1%-uk összege nulla forint, akkor nincs értelme nyilatkozni. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de különösen a vallási közösségek esetében ennél árnyaltabb a helyzet.

Az egyházi 1% esetében ugyanis nemcsak a konkrét pénzösszeg a fontos, hanem a felajánlók létszáma is szerepet kap a kiegészítő támogatások visszaosztásánál. Vagyis akkor is érdemes rendelkezni, ha valakinek éppen nincs felajánlható adója. A nyilatkozat tehát akkor is jelenthet támogatást, ha nincs mögötte tényleges összeg.

2. tévhit: Ha már leadtam a bevallásom, később nem ajánlhatom fel az 1%-om

Sokan az adóbevallás beküldése után kapnak észbe: a bevallás megvan, de az 1+1%-ról nem rendelkeztek. Ilyenkor azt hiszik, hogy már késő, pedig ez nem feltétlenül igaz.

Az 1%-ról szóló rendelkezés nem csak az adóbevallással együtt adható le. Ha valaki már beküldte a bevallását, de akkor nem nyilatkozott az 1+1%-ról, a határidő lejártáig utólag is megteheti. Ezt különösen azok esetében fontos hangsúlyozni, akik gyorsan elintézik a bevallásukat, például vállalkozóként korábban beküldik, és csak később gondolnak arra, hogy az 1%-ról még nem döntöttek.