5 hónappal a gyermekük megszületése után váratlanul véget ért a sztárpár kapcsolata

2025 decemberében Pete Davidson büszkén osztotta meg a közösségi oldalán, hogy apa lett: barátnője, Elsie Hewitt életet adott az első közös gyermeküknek, Scottie-nak. Ám most, 5 hónappal a gyermekáldás után kiderült, a két híresség titokban szakított egymással. Mutatjuk a részleteket!

Forrás: Northfoto

Pete Davidson szakítása megdöbbentette a rajongókat A tavalyi év egyik legnagyobb meglepetése volt, amikor nyilvánosságra került, hogy összejött egymással Pete és Elsie.

Később egy igazi örömhírt osztottak meg a rajongóikkal, amikor elárulták, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek.

Végül decemberben megszületett a közös gyermekük, és mindenki azt hitte, hogy jó irányba haladnak a dolgaik.

Néhány hónappal később azonban váratlanul szakítottak egymással.

Kiderült, hogy mi okozta Pete Davidson és Elsie Hewitt szakítását

A Page Six számára a sztárpár egyik ismerőse árult el további információkat a szakítás részleteiről. A bennfentes szerint Pete Davidson munkája és rossz időbeosztása miatt futott zátonyra a kapcsolatuk.

„Pete rengeteget utazott a munkái miatt, Elsie pedig nagyobb támogatást várt volna el tőle otthon, miután megszületett a kislányuk, Scottie Rose Hewitt Davidson. Nagyon nehéz helyzetben találták magukat, ugyanis nyilvánvalóan meg kell dolgozni a pénzért, de Elsie kérése is jogos volt. 5 hónap után azonban megunta, hogy egyedül neveli a gyermeküket és besokallt. A szakítás óta azonban 100%-ban Scottie-ra koncentrálnak és próbálják megtartani a jó viszonyukat" – nyilatkozta a bennfentes.

