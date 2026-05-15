Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
vége

5 hónappal a gyermekük megszületése után váratlanul véget ért a sztárpár kapcsolata

vége gyermekáldás Pete Davidson szakítás
Komáromi Bence
2026.05.15.
Szomorú híreket kaptunk. A bennfentesek szerint véget ért Pete Davidson és Elsie Hewitt kapcsolata. Pedig a szerelmespár tagjai mindössze 5 hónappal ezelőtt köszöntötték első gyermeküket, Scottie-t. Kiderült az is, hogy mi okozta a szakítást.

2025 decemberében Pete Davidson büszkén osztotta meg a közösségi oldalán, hogy apa lett: barátnője, Elsie Hewitt életet adott az első közös gyermeküknek, Scottie-nak. Ám most, 5 hónappal a gyermekáldás után kiderült, a két híresség titokban szakított egymással. Mutatjuk a részleteket!

Szakított egymással Pete Davidson és Elsie Hewitt
Szakított egymással Pete Davidson és Elsie Hewitt
Forrás: Northfoto

Pete Davidson szakítása megdöbbentette a rajongókat

  • A tavalyi év egyik legnagyobb meglepetése volt, amikor nyilvánosságra került, hogy összejött egymással Pete és Elsie.
  • Később egy igazi örömhírt osztottak meg a rajongóikkal, amikor elárulták, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek.
  • Végül decemberben megszületett a közös gyermekük, és mindenki azt hitte, hogy jó irányba haladnak a dolgaik.
  • Néhány hónappal később azonban váratlanul szakítottak egymással.

Kiderült, hogy mi okozta Pete Davidson és Elsie Hewitt szakítását

A Page Six számára a sztárpár egyik ismerőse árult el további információkat a szakítás részleteiről. A bennfentes szerint Pete Davidson munkája és rossz időbeosztása miatt futott zátonyra a kapcsolatuk.

„Pete rengeteget utazott a munkái miatt, Elsie pedig nagyobb támogatást várt volna el tőle otthon, miután megszületett a kislányuk, Scottie Rose Hewitt Davidson. Nagyon nehéz helyzetben találták magukat, ugyanis nyilvánvalóan meg kell dolgozni a pénzért, de Elsie kérése is jogos volt. 5 hónap után azonban megunta, hogy egyedül neveli a gyermeküket és besokallt. A szakítás óta azonban 100%-ban Scottie-ra koncentrálnak és próbálják megtartani a jó viszonyukat" – nyilatkozta a bennfentes.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Épphogy életet adott az első gyermekének, máris meg kellett műteni Pete Davidson barátnőjét

Elsie Hewitt december 12-én szülte meg első gyermekét, Scottie Rose Hewitt Davidsont. Pete Davidson barátnője azonban nem sokáig élvezhette az anyaság örömeit, pár nappal később újra kórházba került.

Gólyahír: megszületett Pete Davidson első gyermeke - Fotó

Ariana Grande exéről néhány hónapja derült ki, hogy hamarosan édesapa lesz. Pete Davidson és barátnője, Elsie Hewitt ma a közösségi médiában osztották meg a hírt, hogy megszületett az első gyermekük.

Mi történhetett? A rehabról jelentkezett be Pete Davidson

Nem ez az első alkalom.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu