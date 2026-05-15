2026. máj. 15., péntek

kártevő

Ez a hétköznapi tárgy a leghatékonyabb molylepkék ellen - Filléres módszer levendula helyett

Bába Dorottya
2026.05.15.
Aki nem akarja, hogy molylepkék lárvái lakmározzanak ruháin, elfelejtheti a szegfűszeget és levendulát. Egy hétköznapi tárgy, könnyed illatmentes megoldást jelent ruhamoly ellen.

Generációk óta ismert praktika molylepkék kivédésére a levendula és szegfűszeg, mivel a lárvák nem bírják elviselni a szagát. Igen ám, csakhogy szakértők szerint egy másik, közönséges tárgy még ennél is hatékonyabb védekezést nyújt ruhamoly ellen. Ez a kártevők elleni praktika végig ott lapult a szekrényedben.

Ruhamoly elleni hatékony védekezés
Ruhamoly irtása házilag?

  • Nem a molylepke, hanem annak lárvája az, ami a textilt gyilkolja.
  • A levendula és szegfűszeg régóta ismert természetes irtószer.
  • Egy hétköznapi tárgy még hatékonyabb lehet ruhamoly ellen.

Formabontó praktika ruhamoly ellen

Sokszor már csak akkor veszünk tudomást a ruhamoly pusztításáról, amikor ősszel újra elővesszük a tavasszal elpakolt meleg ruhákat, esetleg meglátunk egy szekrényünkből kirepülő molylepkét. Rossz hír, hogy ezen a ponton valószínűleg már bekövetkezett a katasztrófa, mivel nem a kifejlett imágó, hanem annak lárvája csócsálja ruháinkat.

Tavasztól őszig tart a molyok igazi szezonja, amikor a hideg hónapokról elrakott ruhák fokozottan veszélyeztetettek, ráadásul a lárvák olyan aprók, hogy mire felismernénk őket, jószerivel már késő. Az erős illatú levendula és szegfűszeg régóta ismert házi praktika ellenük, de ezek sem tesznek csodát, ráadásul nem védenek a meglévő fertőzés ellen.

Azonban ha ismerjük a ruhamoly lárva biológiáját, előnyből indulunk: természetes rostokkal táplálkoznak, kedvelik a keratint tartalmazó gyapjút, kasmírt és selymet. Műszálas anyagokat viszont jellemzően elkerülik.

A textilek rostjai mellett a ruhákon maradt izzadság, lehámlott bőr, testzsír és ételfoltok is vonzzák őket, hisz az valóságos svédasztalos vacsora számukra, ingyenes italfogyasztással. A veszélyt tehát nem önmagában a szövet jelenti, hanem a rajta megragadt szennyeződések.

Ennél fogva különösen veszélyes, ha valaki mosás nélkül teszi el őszi-téli ruháit. Ennek kivédésére egy alapos mosás magas hőfokon, esetleg vegytisztítás hasznos lépés lehet. Utána tegyük egy légmentesen záródó tárolózsákba, majd tegyük száraz, hűvös, jól szellőző helyre.

Egy megfelelő tárolózsák beszerzése később megtérülhet, mivel nem kell új ruhákat venni ősszel, miután szembesültünk a ruhamoly kártételével.

