Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
döbbenetes

„A két bátyám feleséget cserélt− Néha még ma is elfog a szégyen"

Családi dráma, dupla randik
Shutterstock - Polupoltinov
döbbenetes személyes történet házasság feleség családi dráma
Jónás Ágnes
2026.05.15.
Borié tipikusan az a család, ahol vasárnaponként egyszerre rotyog a húsleves, szól a retró zene, és mindenki túl hangosan beszél. Gyerekként imádta ezt a káoszt, egészen addig, amíg a legkínosabb családi dráma be nem következett: testvérei ugyanis feleséget cseréltek.

A két testvér, Gábor és Tamás állandóan civakodtak, de közben elválaszthatatlanok voltak. Együtt fociztak, együtt vállalkoztak, még ugyanabban az utcában is építkeztek. Nyilván ők sem sejtették, hogy a legnagyobb családi dráma pont miattuk tör majd ki. 

Családi dráma és ebéd
Családi dráma: Gábor néha úgy nézett Petrára, ahogy egy férj néz a saját feleségére.
Forrás: Shutterstock

Feleségcsere, avagy kínos családi dráma

  • Két elválaszthatatlan testvér kapcsolata váratlan fordulatot vesz
  • Egy balatoni hétvége során olyan titkok kerülnek felszínre, amelyek teljesen felforgatják a család életét
  • A döbbenetes vallomások után mindenki kénytelen szembenézni azzal, hogy a szeretet egészen váratlan irányba sodorja az embereket.

Megnősültek, és valami megváltozott

Gábor felesége, Nóra olyan nő volt, akinek mindig tökéletes a sminkje, aki mindig a leghangosabban nevet, és akinek minden mozdulatából áradt az önbizalom. Tamás felesége, Petra laza és vicces volt, ugyanakkor visszahúzódó. Az első furcsa pillanat egy születésnapi vacsorán történt. Késő este volt, a teraszon már csak a mécsesek égtek, és a levegőben grillezett hús meg cigarettafüst szaga keveredett. Petra éppen valamin nevetett, Gábor pedig úgy nézett rá, ahogy egy férj néz a saját feleségére.

„Akkor még próbáltam elhessegetni a gondolatot. De az ezt követő hónapokban egyre több fura apróság tűnt fel. Tamás gyakrabban maradt Nóráéknál üzleti megbeszélés miatt, Petra és Gábor között pedig volt valami különös feszültség. Talán a sok „véletlen érintéstől” – meséli Bori, a húg.

Az anyjuk is érezte, hogy valami nincs rendben

Ki is mondta, amikor együtt pakolták el Borival a tányérokat egy közös ebéd után. A valódi családi dráma azonban egy balatoni hétvégén robbant ki, amikor utolsó este Tamás hirtelen letette a borospoharát, majd így szólt:

„Nem bírom tovább ezt a színjátékot” – mondta rekedt hangon. Nóra lesütötte a szemét, Petra pedig szinte azonnal sírni kezdett.

„Szerelmes vagyok Nórába” – mondta ki végül Tamás. Mielőtt bárki megszólalhatott volna, Gábor is felállt.

„És én Petrába” – mondta. 

Családi dráma, ledöbbent szülők.
Erre már a szülők sem tudtak mit mondani.
Forrás: Shutterstock

Egymás életét szerették volna élni

Bori és szülei csak ültek dermedten, nézték a két férfit, akik egész életükben versengtek egymással, és akik most szó szerint egymás életét szerették volna élni. A következő hónapokban nem került sor közös ebédekre, az anyjuk hetekig nem beszélt egyikükkel sem. A legmegdöbbentőbb az egészben mégis az volt, hogy az egész kapcsolatcsere nem fellángolás volt.

Tamás végül elvált Petrától, és összeköltözött Nórával. Fél évvel később Gábor és Petra is hivatalosan egy pár lettek.

„A két bátyám feleséget cserélt. Sokáig haragudtam rájuk, de mostanra elengedtem a dühöm. Őszintén szólva néha még ma is elfog a szégyen, amikor valaki rákérdez a családunkra. Mostanra újra vannak közös vasárnapi ebédek. A gyerekek együtt játszanak az udvaron, mintha semmi különös nem történt volna.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A DNS-tesztből kiderült, hogy a férfi a kislánya nagybátyja - Sokkoló vallomás

Megdöbbentő történetet osztott meg egy ledöbbent apuka egy internetes fórumon. A 35 éves férfiról ugyanis egészen elképesztő genetikai dolgot fedeztek fel egy DNS-teszt során.

Nagy a baj? Azbesztet találtak népszerű hazai tavaknál, több területet lezártak

Sokan pihenésre és kikapcsolódásra érkeznek ezekhez a népszerű hazai tavakhoz, most azonban figyelmeztetést adtak ki a hatóságok. Az érintett helyszíneken azbeszt jelenlétét mutatták ki, ezért több korlátozást is bevezettek.

„Egész életemben azt hallottam, nem vagyok elég jó” – megrázó vallomást tett Victoria Beckham

David Beckham felesége ritkán beszél ennyire nyíltan a saját érzéseiről, most azonban meglepően őszinte vallomást tett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu