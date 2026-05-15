„A két bátyám feleséget cserélt− Néha még ma is elfog a szégyen"

A két testvér, Gábor és Tamás állandóan civakodtak, de közben elválaszthatatlanok voltak. Együtt fociztak, együtt vállalkoztak, még ugyanabban az utcában is építkeztek. Nyilván ők sem sejtették, hogy a legnagyobb családi dráma pont miattuk tör majd ki.

Családi dráma: Gábor néha úgy nézett Petrára, ahogy egy férj néz a saját feleségére.

Feleségcsere, avagy kínos családi dráma Két elválaszthatatlan testvér kapcsolata váratlan fordulatot vesz

Egy balatoni hétvége során olyan titkok kerülnek felszínre, amelyek teljesen felforgatják a család életét

A döbbenetes vallomások után mindenki kénytelen szembenézni azzal, hogy a szeretet egészen váratlan irányba sodorja az embereket.

Megnősültek, és valami megváltozott

Gábor felesége, Nóra olyan nő volt, akinek mindig tökéletes a sminkje, aki mindig a leghangosabban nevet, és akinek minden mozdulatából áradt az önbizalom. Tamás felesége, Petra laza és vicces volt, ugyanakkor visszahúzódó. Az első furcsa pillanat egy születésnapi vacsorán történt. Késő este volt, a teraszon már csak a mécsesek égtek, és a levegőben grillezett hús meg cigarettafüst szaga keveredett. Petra éppen valamin nevetett, Gábor pedig úgy nézett rá, ahogy egy férj néz a saját feleségére.

„Akkor még próbáltam elhessegetni a gondolatot. De az ezt követő hónapokban egyre több fura apróság tűnt fel. Tamás gyakrabban maradt Nóráéknál üzleti megbeszélés miatt, Petra és Gábor között pedig volt valami különös feszültség. Talán a sok „véletlen érintéstől” – meséli Bori, a húg.

Az anyjuk is érezte, hogy valami nincs rendben

Ki is mondta, amikor együtt pakolták el Borival a tányérokat egy közös ebéd után. A valódi családi dráma azonban egy balatoni hétvégén robbant ki, amikor utolsó este Tamás hirtelen letette a borospoharát, majd így szólt:

„Nem bírom tovább ezt a színjátékot” – mondta rekedt hangon. Nóra lesütötte a szemét, Petra pedig szinte azonnal sírni kezdett.

„Szerelmes vagyok Nórába” – mondta ki végül Tamás. Mielőtt bárki megszólalhatott volna, Gábor is felállt.

„És én Petrába” – mondta.

Erre már a szülők sem tudtak mit mondani.

Egymás életét szerették volna élni

Bori és szülei csak ültek dermedten, nézték a két férfit, akik egész életükben versengtek egymással, és akik most szó szerint egymás életét szerették volna élni. A következő hónapokban nem került sor közös ebédekre, az anyjuk hetekig nem beszélt egyikükkel sem. A legmegdöbbentőbb az egészben mégis az volt, hogy az egész kapcsolatcsere nem fellángolás volt.

Tamás végül elvált Petrától, és összeköltözött Nórával. Fél évvel később Gábor és Petra is hivatalosan egy pár lettek.

„A két bátyám feleséget cserélt. Sokáig haragudtam rájuk, de mostanra elengedtem a dühöm. Őszintén szólva néha még ma is elfog a szégyen, amikor valaki rákérdez a családunkra. Mostanra újra vannak közös vasárnapi ebédek. A gyerekek együtt játszanak az udvaron, mintha semmi különös nem történt volna.”