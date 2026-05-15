A Top Gun szőke szépsége volt: brutálisan megváltozott 68 éves korára Kelly McGillis - FOTÓ

A Top Gun 1986-ban robbant be a mozikba, és Tom Cruise mellett Kelly McGillis is világhírű lett Charlotte „Charlie” Blackwood szerepével. A film azóta kultikussá vált, május 16-án pedig már 40 éve, hogy bemutatták a mozikban.

Kelly McGillis a Top Gun című filmben.

Forrás: Northfoto

A Top Gun szereplői közül egyértelműen Tom Cruise futotta be a legnagyobb karriert, hiszen azóta is Hollywood egyik legnagyobb sztárja maradt, azonban ez Kelly McGillisről már nem mondható el. A színésznő teljesen más utat járt be. A ma már 68 éves színésznő a '80-as és '90-es években ismert hollywoodi sztárnak számított, és a Top Gun után még több filmben is feltűnt. Az évek során azonban fokozatosan kivonult a reflektorfényből, a 2000-es évekre pedig már alig szerepelt filmekben. A jelentések szerint az egykori világsztár ma is távol él a hollywoodi nyüzsgéstől, és alig vállal filmes szerepeket. 2022-ben szóba került, hogy visszatér a folytatásban, és bár a 2022-es Top Gun: Maverick hatalmas kasszasiker lett, McGillis végül mégsem tért vissza a szerepében.

Alkoholproblémákkal is küzdött a színésznő

A színésznő 2019-ben beszélt arról, hogy a visszavonulása tudatos döntés volt, miután úgy érezte, hogy a családja fontosabb számára. Emellett arról is őszintén vallott hogy éveken át alkoholproblémákkal küzdött, ezért a válása után rehabilitációra ment. Később olyan emberek segítésének szentelte az életét, akik függőséggel küzdenek, beszámolók szerint például teljes munkaidőben dolgozott egy drog- és alkoholrehabilitációs központban Dél-Jersey-ben. Így néz ki napjainkban a 68 éves színésznő:

Kelly McGillis 2026-ban.

Forrás: NORTHFOTO

