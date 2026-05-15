A Top Gun szőke szépsége volt: brutálisan megváltozott 68 éves korára Kelly McGillis - FOTÓ

Simon Benedek
2026.05.15.
Május 16-án lesz 40 éve, hogy bemutatták az eredeti Top Gunt. Az első részben Charlotte „Charlie” Blackwoodot játszó Kelly McGillis hatalmasat változott az évek alatt. Így néz ki ma a Top Gun sztárja!

A Top Gun 1986-ban robbant be a mozikba, és Tom Cruise mellett Kelly McGillis is világhírű lett Charlotte „Charlie” Blackwood szerepével. A film azóta kultikussá vált, május 16-án pedig már 40 éve, hogy bemutatták a mozikban.

  • A Top Gun tette végleg híressé Tom Cruise-t. 
  • A film női sztárja, Kelly McGillis más utat járt be.
  • Néhány filmet még csinált, aztán visszavonult.
  • Alkoholproblémákkal is küzdött.
  • Így néz ki ma az egykori szőke bombázó!

Brutális változáson ment át a Top Gun sztárja, Kelly McGillis

A Top Gun szereplői közül egyértelműen Tom Cruise futotta be a legnagyobb karriert, hiszen azóta is Hollywood egyik legnagyobb sztárja maradt, azonban ez Kelly McGillisről már nem mondható el. A színésznő teljesen más utat járt be. A ma már 68 éves színésznő a '80-as és '90-es években ismert hollywoodi sztárnak számított, és a Top Gun után még több filmben is feltűnt. Az évek során azonban fokozatosan kivonult a reflektorfényből, a 2000-es évekre pedig már alig szerepelt filmekben. A jelentések szerint az egykori világsztár ma is távol él a hollywoodi nyüzsgéstől, és alig vállal filmes szerepeket. 2022-ben szóba került, hogy visszatér a folytatásban, és bár a 2022-es Top Gun: Maverick hatalmas kasszasiker lett, McGillis végül mégsem tért vissza a szerepében.

Alkoholproblémákkal is küzdött a színésznő

A színésznő 2019-ben beszélt arról, hogy a visszavonulása tudatos döntés volt, miután úgy érezte, hogy a családja fontosabb számára. Emellett arról is őszintén vallott hogy éveken át alkoholproblémákkal küzdött, ezért a válása után rehabilitációra ment. Később olyan emberek segítésének szentelte az életét, akik függőséggel küzdenek, beszámolók szerint például teljes munkaidőben dolgozott egy drog- és alkoholrehabilitációs központban Dél-Jersey-ben. Így néz ki napjainkban a 68 éves színésznő:

EXCLUSIVE: *NO WEB UNTIL 11am PST June12* It s been 32 years since she shot to super-stardom opposite Tom Cruise in Top Gun, one of the most iconic movies of all time. And while it s already clear Cruise will be back as Maverick in the long-awaited sequel, speculation has remained over whether Kelly McGillis role as love interest, Charlotte Charlie Blackwood, an astrophysicist and civilian instructor, would be reprised. In an interview in 2014, McGillis said she would happily cameo in a Top Gun sequel. But from these exclusive pictures, it s obvious McGillis, now 60, is not with Cruise and the other cast members who ve already started filming Top Gun: Maverick, at a military base in San Diego, California. The actress, who stepped away from the limelight years ago, spent Sunday helping out at the morning service at the First Congregational Church, near her rural home in Hendersonville, North Carolina. She headed home after stopping off to lunch alone at the nearby Pops Diner. The church describes itself as a blend of four principal traditions: Congregational, Christian, Evangelical, and Reformed. McGillis came out as a lesbian in 2009, while still married to former husband Fred Tillman, with whom she has two daughters, though she is no longer with her partner from the time. After turning her back of her film career, she ran a bar in Key West, Florida; worked with drug addicts and alcoholics; and taught acting. In 2016, she was left scratched and bruised after being reportedly assaulted by a woman who broke into her North Carolina home on June 17, 2016. She said the attack, as well as others she has experienced in the past, led her to apply for a concealed carry gun permit to protect herself. It wasn t the first time McGillis has been the victim of assault; she and her girlfriend at the time were raped in 1982. She has said the experience led her to play the role of attorney Kathryn Murphy in the 1988 film "The Accused," based on the gang rape of Cheryl Araujo. The original Top Gun had Cruise starring with McGillis, Val Kilmer as Iceman, Anthony Edwards as Goose, and Tom Skerritt as Viper. So far the plot of the sequel has been kept under wraps and, other than Cruise, no casting has been announced. 10 Jun 2018 Pictured: Kelly McGillis. Photo credit: Blake A. / MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 June 11, 2018
Kelly McGillis 2026-ban.
Forrás: NORTHFOTO

