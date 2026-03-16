2026. márc. 16., hétfő

Viszlát kínos erekció: így kerülik el a színészek, hogy izgalomba jöjjenek egy intim jelenetben

Komáromi Bence
2026.03.16.
Néha előfordul, hogy egy férfi nem ura önmagának, és a teste az akarata ellenére is izgalomba jön. Az ilyen pillanatok kezelésére jön jól, ha ismerjük Hollywood titkait. Mutatjuk, hogyan kezelik a színészvilágban a kínos erekciót.

Bármelyik munkahelyen szülhet kínos pillanatokat egy váratlan erekció, de az biztos, hogy Hollywoodra ez hatványozottan igaz. Ott a forgatásokon egy egész stáb, később a képernyőkön pedig emberek millió láthatják, ha a főszereplő nadrágjában sátorállítás van. Most azonban kiderült, hogy a filmforgatások során alkalmazott intimitáskoordinátornak még erre is van bevált receptje. Mutatjuk, hogyan kezelik nadrágfeszítő helyzeteket.

Egy intimitáskoordinátor árulta el a titkot: így kezeld a kínos erekciót
Egy intimitáskoordinátor rántotta le a leplet a váratlan erekció megoldásáról

Biztos elgondolkoztál már azon, hogy egy filmben látható szexjelenetben vagy intim összebújás során hogyan ússzák meg a férfi színészek, hogy bekapcsoljon náluk a férfi ösztön. Brooke M. Haney intimitáskoordinátor elárulta, hogy felkészültek az ilyen helyzetekre, azonban sokkal kevesebbszer történik meg, mint azt az átlagemberek gondolják.

„A helyzet nem túl gyakori. Ugye közben dolgozunk. Mindenhol lámpák, mikrofonok, néhányan kamerákkal az arcunkban állnak, mások monitorokon néznek minket. Ez nem túl szexi vagy nyugodt hangulat ahhoz, hogy izgalomba jöjjenek az emberek" – kezdte beszámolóját a szakértő. 

Az intimitárkordinátor szerint ennek ellenére természetes, hogy néha egy-egy színész izgalomba jön, és emiatt gyorsan orvosolni kell a problémát. Az ilyen helyzetekre pedig bevált receptje van a filmeseknek:

„Nyilván a legegyszerűbb az lenne, ha az ember venne egy hideg zuhanyt. Ez azonban kivitelezhetetlen munka közben. Ezért arra koncentrálunk, hogy ilyenkor a vért a test más részeibe irányítsuk. Én azt szoktam mondani a színészeimnek, hogy nyomjanak néhány fekvőtámaszt vagy ugrálókötelezzenek párat. A vérkeringésük így egyből másik helyre összpontosul és folytathatjuk is a jelenetet" — árulta el a szakértő. Brooke szerint gyakori, hogy a színészek egy romantikus film forgatása során egymásra találnak és ilyenkor előfordulnak olyan pillanatok is, amikor izgalomba jönnek a páros tagjai. Ilyenkor érkezik el az intimitáskoordinátor legfontosabb feladata, ugyanis neki kell gondoskodnia róla, hogy a jelenet forgatása a munka jegyében teljen.

„Nekem kell gondoskodnom róla, hogy a színészek benne maradjanak a szerepükben és minden rendben legyen az intim jelenetek forgatása közben. Ehhez szükség van rá, hogy legyenek „lezárási gyakorlataink", amelyekkel megnyugtatjuk a beindult sztárokat. Ezt legtöbbször a fiatal színészeknél kell alkalmaznunk" — zárta sorait a lapnak nyilatkozó filmes.

