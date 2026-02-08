A Gen Z már nem kér a kamu szexjelenetekből – Új korszak jön Hollywoodban

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hajdu Viktória
2026.02.08.
Ennek is vége lett! A tökéletesen bevilágított, lélegzetelállító szexjelenetek ideje lejárt. A Gen Z inkább az őszinte, kicsit kínos, nagyon emberi pillanatokat akarja már látni.

Ha van dolog, amit Hollywood mindig is imádott, az a szex volt – lehetőleg hangosan, izzadtan, tökéletes testekkel és teljesen valószerűtlen érzelmi mélységgel. Olivia Wilde szerint viszont ez a recept már jó ideje befuccsolt. A színésznő-rendező a Sundance Filmfesztiválon beszélt arról, hogy a filmekben látott szex „nagyon régóta nem volt már reális”, és a Gen Z ezt meg is érezte. 

A Gen Z már unja a hollywoodi szexet. 
Túl sok a szex a filmekben? Olivia Wilde és a Gen Z már mást akar látni a vásznon

  • A szexjelenetek Hollywoodban régóta nem életszerűek, a színésznő szerint ez már a Gen Z-nek is sok
  • A fiatal nézők inkább az őszinteséget, a feszengést és a valódi érzelmeket keresik, nem a tökéletes koreográfiát
  • Az intimitáskoordinátorok és a filmes trükkök új korszakot nyitnak a vásznon

Már egy UCLA-kutatás is alátámasztja Olivia Wilde megérzését. A Z generáció közel fele szerint túl sok a szex és a szexuális tartalom a filmekben és sorozatokban. Nem, nem prűdségről van szó, hanem a hitelességről.

 „Nem akarják tovább nézni az inautentikusságot (nem hiteles)”

 – fogalmazott Wilde, aki szerint a fiatalok valódi kapcsolatokat, valódi dinamikákat keresnek, nem pedig egy újabb, tökéletesre csiszolt ágyjelenetet.

Fontos film, egy még fontosabb dologról

Ez a gondolat különösen érdekes az I Want Your Sex című film kapcsán, amely egy fiatal ember szexuális ébredését mutatja be, némi provokációval és sok öniróniával. Wilde szerint a szex itt inkább metaforaként jelenik meg. Az élet kipróbálásáról, az esésekről és az újrakezdésről szól. Mason Gooding, a film egyik szereplője pedig kimondta azt, amit sok néző csak elszorított magában: a valódi szex sokszor kínos, feszültséggel teli és messze nem olyan „hot”, mint a korábbi filmes ábrázolások sugallták.

Együttlétek a filmvásznon 

Nem véletlen, hogy az elmúlt években egyre többet foglalkozunk mi is a legendásan kellemetlen szexjelenetekkel, az első filmes csókokkal vagy azzal, mennyi minden „történt meg” valójában a kamera mögött – és mennyi nem. 

A filmes trükkök világa legalább olyan izgalmas, mint maga a jelenet, arról nem is beszélve, hogy sok színész például korábban alkoholhoz nyúlt, csak hogy átvészelje ezeket a forgatásokat.

Ebben hozott fordulatot az intimitáskoordinátorok megjelenése

Gregg Araki rendező elmondta, hogy ez volt az első filmje (I Want your sex), amelynél ilyen szakemberrel dolgozott. Yehuda Duenyas szerint a világos szabályok és biztonság paradox módon sokkal felszabadultabb játékot tesznek lehetővé. Még Wilde is így látja.

Úgy hiszi, ha mindenki biztonságban érzi magát a forgatáson, a jelenet szinte tánccá válik – és ez a játékosság végül a vásznon is átjön.

A Gen Z tehát nem kevesebb szexet akar, hanem kevesebb hazugságot. És talán most először még Hollywood is hajlandó lesz odafigyelni erre.

