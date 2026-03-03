Nyájas olvasóim! Vigyázzatok, a Benedict Bridgertonnal való szex akár bőrbetegséget is okozhat

Jól olvastad! A 4. évad új üdvöskéje, a Sophie Baeket játszó Yerin Ha megdöbbentő részleteket osztott meg az új szezon forgatásáról. Kiderült, hogy az ázsiai felmenőkkel rendelkező színésznő brutális bőrbetegséget kapott, miközben azt a szenvedélyekkel teli és emlékezetes jelenetet forgatta a Benedict Bridgertont játszó Luke Thompsonnal. Tudod, melyikre gondolunk.

A Bridgerton család negyedik évadának új főszereplője bőrbetegséget kapott a forgatáson

Forrás: IMDb

Benedict Bridgerton fürdőkádja váratlan meglepetéseket tartogatott

A negyedik évad nem csak a nézőket, hanem az egyes szereplőket is sokkolta. A Yerin Ha ugyanis nemrég elárulta az Uniladnek, hogy az évad második részében látható intim jelenet közben szőrtüszőgyulladást kapott, a fürdővíz és a hintőpor keverékétől.

„Van egy jelenet, ahol a fürdőkádban vagyunk, emiatt pedig gyakorlatilag mindenhol bekentem magam babáknak szánt hintőporral, mert azt mondták, hogy az segít kiszárítani a bőrömet, hogy az intimitás a lehető legjobban átjöjjön a nézőknek. Aztán másnap az egész testemen csalánkiütések jelentek meg, mert folliculitist kaptam. Szteroidos krémre volt szükség, hogy helyrejöjjek" – árulta el Yerin. A Mayo Klinika tájékoztatása szerint a folliculitis gyakori bőrbetegség, ami akkor jelentkezik, amikor a szőrtüszők valamilyen bakteriális fertőzés miatt begyulladnak. A meleg és koszos víz pedig tökéletes táptalajt biztosított a baktériumoknak.

„De nem lett nagyobb baj! Forgattam tovább! Egyszerűen csak érzékeny lány vagyok" – tette hozzá nevetve a világsztár. Yerin arról is beszámolt, hogy az a néhány másodperces jelenet 7 óra nyers felvételből állt össze, vagyis Thompsonnal egy egész napon keresztül ki-be járkáltak a fürdőkádból. Talán emiatt sikerült ennyire felejthetetlenre a jelenet.

