A férfi vezet, a nő követ?! – Vérlázító kijelentések a Netflix új, A manoszféra besejében című dokufilmben

„Néhány éve észrevettem, hogy az internet bizonyos részeit férfi influenszerek egy csoportja kezdi uralni, akik magukat a manoszfra tagjainak tartják” – indul Louis Theroux, az ismert, Oscar-díjas brit-amerikai újságíró dokumentumfilmes narrációja, aki egyúttal szereplője is az új Netflix-dokumentumfilmnek. A manoszféra belsejében című 90 perces alkotás bemutatja, hogyan működik az úgynevezett manoszféra, hogyan jutnak el fiatal férfiak ezekbe a közösségekbe, és hogyan válik az egész egy szigorú nemi szerepeket, hierarchiát és a nőkkel szembeni agressziót hirdető „szektává”.
A manoszféra belsejében
- Louis Theroux dokumentumfilmje a manoszférát egy férfiközpontú online közegként mutatja be, ahol influenszerek és követőik a hagyományos nemi szerepek visszaállítását hirdetik, gyakran erősen megosztó, nőkkel szembeni kritikákkal kísérve.
- A film rávilágít arra is, hogyan válnak sérülékeny, önértékelési vagy párkapcsolati nehézségekkel küzdő fiatal férfiak célcsoportjává ezeknek a közösségeknek az üzenetei, amelyek erősíthetik a frusztrációt és a radikalizálódást.
- A manoszféra narratívái hosszú távon torzíthatják a párkapcsolati és nemi szerepekről alkotott képet.
Mi a manoszféra és kik tartoznak ebbe a közösségbe?
Képviselői férfiközpontú onlinetartalom-gyártók és a tartalmaikat fogyasztó férfiak közössége. Érzékelik, amit mások is, nevezetesen, hogy a hagyományos szerepek megváltoztak, és úgy vélik, vissza kell állítani a régi rendet, ahol a férfi vezet, a nő követ. A változások egyik fő okaként a feminizmust jelölik meg. A hírhedt influenszer Amrou Fudl például „diktátorként” írja le magát a párkapcsolatában: az intimitást olyasminek tekinti, amit ő engedélyez, a háztartási gondoskodást pedig elvárja cserébe.
Mi a manoszféra közösségek által gyártott ideológiák veszélyei?
„Az, hogy bűnbakot keresnek és hibáztatnak” – vágja rá Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki szerint bizonytalanság, magány, párkapcsolati nehézségek vagy önértékelési problémák miatt érezhetik egyesek úgy, hogy érdemes csatlakozni az ilyen online közösségekhez.
„Mivel nem sikerül intim, őszinte kötődésű kapcsolatot kialakítaniuk, frusztráció és agresszió generálódik bennük, amit a nőkre vetítenek. Ezzel gyakorlatilag felmentik magukat, hiszen könnyebb nem szembesülni a saját hiányosságaikkal, kudarcaikkal. A manoszféra online csoporttal, amelyhez kapcsolódnak, rettentő könnyen azonosulnak, csakhogy arra nem számítanak, hogy ezek a közösségek felerősíthetik és szélsőségessé fokozhatják a nőgyűlöletüket, sőt, gyűlöletet szíthatnak minden olyan ember iránt, akik mások, mint ők" – figyelmeztet a pszichológus.
A dominancia védelmi burok
A filmben elhangzik Harrison Sullivan fitness-influenszer szájából az a döbbenetes mondat, miszerint a nőknek könnyű, hiszen születésük pillanatától semmit nem kell letenniük az asztalra azért, hogy sikeresek legyenek. Eleve szépséggel születnek, ami által sok mindent elérhetnek. A férfiaknak viszont folyamatosan bizonyítaniuk kell. A státuszért, a tárgyakért és az elismerésért minden nap keményen meg kell küzdeniük.
„Ebben abszolút benne van az irigység. Úgy érzik, hogy a nők manipulálják és kizsákmányolják őket, ezért a nők dominálására törekszenek, ami kéz a kézben jár a női jogok csorbításával. Téves eszmék ezek, és nem hogy szélsőségesek, bizonyos esetben patológiássá is válhatnak"
− állítja a pszichológus. Szomorú, hogy már halálos áldozata is van ennek a nőgyűlöletre épülő kultúrának: egy 23 éves nőt féltékenységében meggyilkolta féltékeny barátja 2015-ben. Az alfahímség, az agresszió és a dominancia mögé bújva hasonló dolgokra képesek az önkéntes cölibátust vállaló férfiak is.
A dokumentumfilm ereje
A manoszféra belsejében egyik fő erénye, hogy a kamera sokszor közel marad az alanyokhoz, ami intimebbé teszi a jeleneteket, ugyanakkor felerősíti a feszültséget.
Ez egyébként Theroux egyik jellemző munkamódszere: hagyni, hogy a karakterek maguktól beszéljenek, és belezavarodjanak a saját ellentmondásaikba.
A filmben fontos szerepet kapnak a livestream képek, a telefonos felvételek és az influencszer-videók is, amelyek vizuálisan remekül érzékeltetik, hogy a manoszféra nem egy „külső” világ, hanem médiatér, és nem a szexről, hanem a szélsőséges dominanciáról és az uszításról szól.
A manoszféra belsejében (Louis Theroux: Inside the Manosphere), készítette: Louis Theroux és Adrian Choa, szereplők: Louis Theroux, Harrison Sullivan, Ed Matthews, Justin Waller, amerikai dokumentumfilm, 91 perc, 2026., korhatár: 16 év
