A férfi vezet, a nő követ?! – Vérlázító kijelentések a Netflix új, A manoszféra besejében című dokufilmben

„Mivel nem sikerül intim, őszinte kötődésű kapcsolatot kialakítaniuk, frusztráció és agresszió generálódik bennük, amit a nőkre vetítenek. Ezzel gyakorlatilag felmentik magukat, hiszen könnyebb nem szembesülni a saját hiányosságaikkal, kudarcaikkal. A manoszféra online csoporttal, amelyhez kapcsolódnak, rettentő könnyen azonosulnak, csakhogy arra nem számítanak, hogy ezek a közösségek felerősíthetik és szélsőségessé fokozhatják a nőgyűlöletüket, sőt, gyűlöletet szíthatnak minden olyan ember iránt, akik mások, mint ők" – figyelmeztet a pszichológus.

A dominancia védelmi burok

A filmben elhangzik Harrison Sullivan fitness-influenszer szájából az a döbbenetes mondat, miszerint a nőknek könnyű, hiszen születésük pillanatától semmit nem kell letenniük az asztalra azért, hogy sikeresek legyenek. Eleve szépséggel születnek, ami által sok mindent elérhetnek. A férfiaknak viszont folyamatosan bizonyítaniuk kell. A státuszért, a tárgyakért és az elismerésért minden nap keményen meg kell küzdeniük.

„Ebben abszolút benne van az irigység. Úgy érzik, hogy a nők manipulálják és kizsákmányolják őket, ezért a nők dominálására törekszenek, ami kéz a kézben jár a női jogok csorbításával. Téves eszmék ezek, és nem hogy szélsőségesek, bizonyos esetben patológiássá is válhatnak"

− állítja a pszichológus. Szomorú, hogy már halálos áldozata is van ennek a nőgyűlöletre épülő kultúrának: egy 23 éves nőt féltékenységében meggyilkolta féltékeny barátja 2015-ben. Az alfahímség, az agresszió és a dominancia mögé bújva hasonló dolgokra képesek az önkéntes cölibátust vállaló férfiak is.

A dokumentumfilm ereje

A manoszféra belsejében egyik fő erénye, hogy a kamera sokszor közel marad az alanyokhoz, ami intimebbé teszi a jeleneteket, ugyanakkor felerősíti a feszültséget.

Ez egyébként Theroux egyik jellemző munkamódszere: hagyni, hogy a karakterek maguktól beszéljenek, és belezavarodjanak a saját ellentmondásaikba.

A filmben fontos szerepet kapnak a livestream képek, a telefonos felvételek és az influencszer-videók is, amelyek vizuálisan remekül érzékeltetik, hogy a manoszféra nem egy „külső” világ, hanem médiatér, és nem a szexről, hanem a szélsőséges dominanciáról és az uszításról szól.

A manoszféra belsejében (Louis Theroux: Inside the Manosphere), készítette: Louis Theroux és Adrian Choa, szereplők: Louis Theroux, Harrison Sullivan, Ed Matthews, Justin Waller, amerikai dokumentumfilm, 91 perc, 2026., korhatár: 16 év

