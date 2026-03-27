Komáromi Bence
2026.03.27.
Akár 12 éves börtönbüntetésre ítélhetik az izraeli származású Adva Lavie-t, aki társkereső alkalmazásokon keresztül cserkészte be a későbbi áldozatait. A női Tinder-csaló két éven keresztül módszeresen kifosztotta a gyanútlan udvarlóit, közben pedig sikeres Onlyfans-karriert épített fel.

Valaki szóljon a Netflixnek, hogy újabb társkeresős átverés vár megfilmesítésre. Adva Lavie sztorija ugyanis több pontjában is hajaz a Tinder-csaló, Simon Leviev történetére. Ha elképzelni sem tudod, hogyan tud néhány jóképű férfi vagy csinos hölgy milliárdokat kicsalni a randipartnereitől, akkor tarts velünk, és megmutatjuk, hogy milyen elképesztő dolgok történhetnek a randiappokon. Következzék a női Tinder-csaló megdöbbentő ámokfutása.

Elfogták a női Tinder-csalót, Adva Lavie-t
A női Tinder-csaló nagyobb rizikót vállalt, mint a férfi kollégája

Kezdjük a legelején. Ki a fene az a Tinder-csaló? Ő nem más, mint az izraeli származású Simon Leviev, akit néhány évvel ezelőtt fogott el az Interpool egy nemzetközi elfogatóparancs alapján.

  •  A sármos férfi hosszú éveken keresztül egy gyémántkereskedő fiának adta ki magát, és tehetős hölgyekkel létesített romantikus viszonyt, majd idővel mindannyiukat megkopasztotta.
  • Simon olyan sikeres volt, hogy a rendőrség szerint 3-4 milliárd dollárnyi összeget lopott össze az online társkeresőkön megismert nőktől.
  • Végül az okozta a bukását, hogy már annyira népszerűvé vált, hogy nők ezrei ismerték és osztották meg az fotóit.
  • Az elfogása előtt pedig még a Netflix is megfilmesítette a sztoriját.
  • Bár rövid időre börtönbe zárták, néhány hónap után elhagyhatta a büntetésvégrehajtási intézményt, és manapság vállalkozóként tölti a napjait.

Simon ördögi terve lehetett az inspiráció Adva Lavie számára, aki ijesztően hasonló módon fosztotta ki gyanútlan áldozatait pár évvel később. A most letartóztatott hölgy ugyanis felvette a Mia Ventura művésznevet és Onlyfans-csatornát indított, valamint regisztrált több randiappra is. Ezeken keresztül chatelt a későbbi áldozataival, akiket rávett, hogy mutassák meg a találkozók alatt a lakásukat. Ezt követően az éjszaka sötétjében betört az ingatlanokba, és magával vitte az ott található pénzt és ingóságokat, amelyeket előzetesen már feltérképezett az ottjártakor. A betörésekkel párhuzamosan építette az erotikus profilját és belekóstolt a felnőttfilmes műfajba is. Mia járta a világot és kifosztotta a gazdag randipartnereit Nevadában, Floridában, Franciaországban és Olaszországban is. A bukását végül ugyanaz okozta, mint a szintén izraeli származású kollégájának, ugyanis túl sokan ismerték már, közben pedig az Onlyfans-csatornáján keresztül a rendőrök azonosították a nőt. Utolsó akciója hatalmas öngólnak bizonyult, ugyanis megpróbálta az egyik kolléganője telefonjából ellopni annak bankkártyaadatait, de rajtakapták.

A női Tinder-csalót most két rendbeli okirat-hamisítással, nagy értékű lopással, és betörésekkel vádolják. Amennyiben az április 6-ai tárgyalásán bűnösnek nyilvánítják, akkor akár 11 év és 8 hónapos börtönbüntetésre számíthat.

Ha nem láttad még a Netflix dokumentumfilmjét a témáról, akkor nézd meg a Tinder-csaló előzetesét:

Az internetes társkeresőkön fellelhető átverésekről és a magyar Tinder-csalóról szóló cikkeinket itt tudod elolvasni:

Randizással oldotta meg a hajléktalanságot: az influenszer szerint elég szexinek lenni a lakhatáshoz

Felrobbantotta a netet az ausztrál OnlyFans-sztár, aki a hajléktalanságát társkereső oldalak segítségével oldotta meg.

Z generációs randi az AI segítségével – Viszlát elavult normák, helló modern szerelem!

2025-ben a Z generációs randi jellemzői gyökeresen átalakultak. A randizási szokások újraprogramozása elkezdődött, kérdés, hogy ez az irány hová tart.

Majdnem 2 millió forinttal húzta le áldozatát a magyar Tinder-csaló

A szélhámos beismerte tettét.

 

