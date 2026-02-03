Vad találgatások indított el Az ördög Pradát visel 2. előzetese: mindenki erre kíváncsi most

Az ördög Pradát visel 2 trailere egy ismerős, mégis teljesen új világba kalauzol bennünket: újra a Runway szerkesztőségének falai között járunk, ahol Nigel (Stanley Tucci) szavaiból gyorsan kiderül, hogy valami készül: „A Runway nem csupán egy magazin. Eglobális ikon. Egy kanyargós út, amely újra összehoz bennünket.” Andy (Anne Hathaway) ekkor újra belép a szerkesztőségbe – és meglepetésére Miranda Priestly (Meryl Streep) nem ismeri fel. „Elnézést, ki maga? Ismerem önt?” – kérdezi Miranda. A jelenet vad találgatásokat indított el: vajon Miranda valóban nem emlékszik korábbi asszisztensére, vagy csak a jól ismert, rideg profizmusára játszik rá?

Meryl Streep nem ismeri fel egykori gyakornokát Az ördög Pradát visel 2. előzetesében - Vagy csak úgy tesz?

Az ördög Pradát visel 2.: Miranda tényleg nem emlészik Andyre?

A nézők egy része szerint puszta hatalmi játékról van szó. „Ez tipikus Miranda. Emlékszik rá, csak nem akarja bevallani” – írta valaki a YouTube-on. Mások viszont előre örülnek annak, hogy a főszerkesztő feledékenysége milyen vicces szituációkat szül majd.

A trailerben feltűnik Emily (Emily Blunt) is, aki egy ideig együtt dolgozott Andyvel. Amikor meglátja egykori kolléganőjét, döbbenten kérdezi: „Hallucinálok?” Amikor pedig Andy elárulja, hogy ő a Runway új rovatvezetője, Emily megdöbben. Miranda viszont mosolyogva helyesel: „De igen. Mindannyian nagyon izgatottak vagyunk.” A végén Emily egy tipikus, szúrós megjegyzéssel búcsúzik: „Tudod, mi a vicces? Sokkal magabiztosabb vagy, mint régen. De a szemöldököd ugyanaz maradt, ugye?”

A rajongók kifejezettem örültek annak, hogy a trailer épp csak annyit mutat, hogy megmozgassa a fantáziát. „Hölgyeim és uraim, így kell trailert készíteni: megmutattátok a semmit, és ezzel kíváncsivá tettetek mindenkit!” – írta egy lelkes kommentelő. Mások azt emelték ki, mennyire jó érzés, hogy két évtizeddel később is ugyanaz az alkotógárda tér vissza: a rendező, az író, a zeneszerző és a színészek is ugyanazok.

Sokan azonban még mindig óvatosak, de azért reménykednek. „Csak ne legyen nagyon rossz… ennyit kérek” – fogalmazott valaki, aki szerint a nosztalgia önmagában kevés egy jó filmhez. Egy dolog azonban biztos: ha a film csak feleannyira lesz stílusos és szórakoztató, mint az előzetese, akkor idén tavasszal újra rekordokat dönthet Az ördög Pradát visel.