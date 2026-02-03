Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd Balázs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozi

Vad találgatások indított el Az ördög Pradát visel 2. előzetese: mindenki erre kíváncsi most

mozi trailer Az Ördög Pradát visel
Virág Emília
2026.02.03.
A Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt főszereplésével készült új film teaservideója február 1-jén debütált, és bár a sztoriról alig árul el valamit, az imádott hangulatot annál jobban hozza. A mozikba május 1-jén kerülő folytatással kapcsolatban azonban egyvalamit nem értenek a rajongók.

Az ördög Pradát visel 2 trailere egy ismerős, mégis teljesen új világba kalauzol bennünket: újra a Runway szerkesztőségének falai között járunk, ahol Nigel (Stanley Tucci) szavaiból gyorsan kiderül, hogy valami készül: „A Runway nem csupán egy magazin. Eglobális ikon. Egy kanyargós út, amely újra összehoz bennünket.” Andy (Anne Hathaway) ekkor újra belép a szerkesztőségbe – és meglepetésére Miranda Priestly (Meryl Streep) nem ismeri fel. „Elnézést, ki maga? Ismerem önt?” – kérdezi Miranda. A jelenet vad találgatásokat indított el: vajon Miranda valóban nem emlékszik korábbi asszisztensére, vagy csak a jól ismert, rideg profizmusára játszik rá?

Meryl Streep nem ismeri fel egykori gyakornokát Az ördög Pradát visel 2. előzetesében - Vagy csak úgy tesz?
Meryl Streep nem ismeri fel egykori gyakornokát Az ördög Pradát visel 2. előzetesében - Vagy csak úgy tesz? 
Forrás: Youtube

Az ördög Pradát visel 2.: Miranda tényleg nem emlészik Andyre?

A nézők egy része szerint puszta hatalmi játékról van szó. „Ez tipikus Miranda. Emlékszik rá, csak nem akarja bevallani” – írta valaki a YouTube-on. Mások viszont előre örülnek annak, hogy a főszerkesztő feledékenysége milyen vicces szituációkat szül majd. 

A trailerben feltűnik Emily (Emily Blunt) is, aki egy ideig együtt dolgozott Andyvel. Amikor meglátja egykori kolléganőjét, döbbenten kérdezi: „Hallucinálok?” Amikor pedig Andy elárulja, hogy ő a Runway új rovatvezetője, Emily megdöbben. Miranda viszont mosolyogva helyesel: „De igen. Mindannyian nagyon izgatottak vagyunk.” A végén Emily egy tipikus, szúrós megjegyzéssel búcsúzik: „Tudod, mi a vicces? Sokkal magabiztosabb vagy, mint régen. De a szemöldököd ugyanaz maradt, ugye?”

 

A rajongók kifejezettem örültek annak, hogy a trailer épp csak annyit mutat, hogy megmozgassa a fantáziát. „Hölgyeim és uraim, így kell trailert készíteni: megmutattátok a semmit, és ezzel kíváncsivá tettetek mindenkit!” – írta egy lelkes kommentelő. Mások azt emelték ki, mennyire jó érzés, hogy két évtizeddel később is ugyanaz az alkotógárda tér vissza: a rendező, az író, a zeneszerző és a színészek is ugyanazok.

Sokan azonban még mindig óvatosak, de azért reménykednek. „Csak ne legyen nagyon rossz… ennyit kérek” – fogalmazott valaki, aki szerint a nosztalgia önmagában kevés egy jó filmhez. Egy dolog azonban biztos: ha a film csak feleannyira lesz stílusos és szórakoztató, mint az előzetese, akkor idén tavasszal újra rekordokat dönthet Az ördög Pradát visel.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Tom Cruise hátat fordít Londonnak – viharos sebességgel távozott az angol fővárosból

Tom Cruise elköltözött londoni luxuslakásából, miután brutális rablás történt a környékén. A világsztár azután döntött a távozás mellett, hogy a lakásához közeli Rolex üzletet fényes nappal motoros támadók kifosztották – macsétával és kalapácsokkal felszerelkezve.

Palvin Barbara után Mihalik Enikő neve is felbukkant az Epstein-aktákban

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által közzétett több millió oldalas Epstein-dokumentumokban újabb magyar vonatkozásra bukkantak: Palvin Barbara után Mihalik Enikő neve is előkerült egy rövid e-mailváltásban.

Jákli Mónika halála után Boráros Gábor jelenlegi párja is súlyos autóbalesetet szenvedett

Jákli Mónika tragédiája után újabb sokk érte az MMA-harcost. Boráros Gábor szerelme is autóbalesetet szenvedett.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu