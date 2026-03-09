Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Timothée Chalamet egyetlen mondattal felrobbantotta a művészvilágot: nagyon sokan utálják most ezért

botrány opera Timothée Chalamet balett
Szabados Dániel
2026.03.09.
Timothée Chalamet megjegyzése komoly vitát indított el a művészvilágban. A színész a Texasi Egyetemen beszélgetett Matthew McConaughey-vel, és miközben a mozi jövőjéről és annak fontosságáról beszélt, olyan kijelentést tett a klasszikus előadó-művészeti ágakról, amely sokak szerint sértő volt az opera- és balettművészek számára.

A Dűne sztárja azt mondta, nem szeretne olyan műfajokban dolgozni, mint a balett vagy az opera, ezek szerinte már senkit sem érdekelnek, csak életben akarják tartani. Timothée Chalamet rögtön hozzátette, hogy nagy tisztelettel van az ezeken területeken dolgozó művészek iránt, és azt is megjegyezte, hogy tudja, szavait sokak sértőnek találják majd. Az első reakciókra sem is kellett sokat várni. 

Timothée Chalamet sokaknál kiverte a biztosítékot
Timothée Chalamet sokaknál kiverte a biztosítékot 
Forrás: The Hollywood Reporter

Timothée Chalamet kijelentése: komoly művészeknél verte ki a biztosítékot

Több művész is bírálta a Timothée Chalamet kijelentését. Deepa Johnny mezzoszoprán kiábrándítónak nevezte a fiatal színész véleményét, míg Jamie Lee Curtis az Instagramon kérte számon Chalamet-t: szerinte nem korrekt, ha egy művész nyilvánosan bírál egy másik művészeti területet. Franz Szony vizuális művész pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az opera és a balett olyan fegyelmet és technikai tudást igényel, amely szerinte jóval túlmutat azon, amit Timothée Chalamet eddigi pályája során bemutatott.

A táncszakma képviselői közül is többen megszólaltak. Kam Saunders koreográfus – aki többek között Taylor Swifttel is dolgozott – értetlenségének adott hangot, Martin Chaix koreográfus pedig arra emlékeztetett, hogy a mesterséges intelligencia korszakában az élő előadások közvetlen emberi jelenléte különösen nagy értéket képvisel.

Az Angol Nemzeti Balett adatokkal próbálta árnyalni a színész kijelentését. Közleményük szerint az intézmény előadásai tavaly mintegy 200 ezer nézőt vonzottak, a közösségi médiában közzétett tartalmaik pedig összesen 65 millió megtekintést értek el. Szerintük ezek a számok jól mutatják, hogy a klasszikus műfajok iránt továbbra is jelentős az érdeklődés.

A történetre a Seattle-i Opera reagált talán a legkreatívabban. A társulat humorral kezelte a helyzetet: a színész keresztnevét promóciós kódként kezdte használni. A „TIMOTHEE” kódot megadva a nézők 14 százalékos kedvezményt kapnak a Carmen előadásaira – utalva Chalamet azon megjegyzésére, hogy kijelentésével talán „14 centit veszít a népszerűségéből".

 

