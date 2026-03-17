2026. márc. 17., kedd Gertrúd, Patrik

Hidegcsepp rontja el a keddi időjárást: jégdarazáporra is készülni kell

2026.03.17.
Kedden markáns változást hoz az időjárás: a napsütés háttérbe szorul, helyét felhők, szél és elszórtan csapadék veszi át. A napot egy úgynevezett hidegcsepp alakítja, amely változékonyabb, hűvösebb időt hoz magával.

Az égbolt nagy részét vastag felhőzet borítja kedden, így a napos időjárásnak egy időre búcsút mondhatunk. A felhőkben helyenként csapadékot is előfordul: többfelé kialakulhat eső, illetve rövid ideig tartó zápor, jégdarazápor, és nyugaton az ég is megdörrenhet. 

Kedden vége a tavaszias időjárásnak, de meddig marad velünk a hideg? 
Időjárás kedden: erős szél rontja a hőérzetet

A csapadék mellett a szél is meghatározó lesz. Több térségben megerősödik az északi, északias irányú légmozgás, amely időnként élénk lökésekkel kíséri a napot. Ez nemcsak a közérzetet befolyásolja, hanem a hőérzetet is jelentősen csökkenti, így a levegő a mért értékeknél hűvösebbnek tűnhet - írja a Köpönyeg.

A nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Bár ez önmagában nem számít kifejezetten hidegnek, a felhős ég és a szeles idő miatt érdemes melegebben öltözni. A réteges öltözködés most különösen praktikus lehet, és nem árt, ha esernyő is kerül a táskába.

Összességében egy tipikus, szeles, borongós kora tavaszi napra készülhetünk, amikor a változékony időjárás könnyen megtréfálhatja az embert.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Napi horoszkóp 2026. március 17.: a Kos kincsekre lel, a Skorpió munkája eredményt hoz

Lépjünk ki a fényre és kérjünk bátran, mivel ma bárkit képesek meggyőzni a csillagjegyek. A napi horoszkóp izgalmas kalandokat, szakmai előre lépést, szórakoztató beszélgetéseket ígér.

Ozempic-őrület Hollywoodban − Aggasztó trend, csontsovány világsztárok az Oscar-gála vörös szőnyegén

Úgy tűnik, a hírességek nem tudnak ellenállni a gyors fogyás ígéretének. Az Oscar 2026-os gálájának vörös szőnyegén több olyan sztárt is láttunk, akinek szinte már zörögtek a csontjai, a szakemberek az Ozempic és más, hasonló szerek használatáról beszélnek.

Megható döntést hozott Katalin hercegné: kiderült, miért nem posztolt anyák napján

Vilmos herceg egy korábban nem látott fotót osztott meg anyák napján Dianáról. Katalin hercegné idén nem tett közzé bejegyzést és ennek komoly oka van.

 

 

