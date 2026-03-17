Hidegcsepp rontja el a keddi időjárást: jégdarazáporra is készülni kell

Az égbolt nagy részét vastag felhőzet borítja kedden, így a napos időjárásnak egy időre búcsút mondhatunk. A felhőkben helyenként csapadékot is előfordul: többfelé kialakulhat eső, illetve rövid ideig tartó zápor, jégdarazápor, és nyugaton az ég is megdörrenhet.

Kedden vége a tavaszias időjárásnak, de meddig marad velünk a hideg?

Időjárás kedden: erős szél rontja a hőérzetet

A csapadék mellett a szél is meghatározó lesz. Több térségben megerősödik az északi, északias irányú légmozgás, amely időnként élénk lökésekkel kíséri a napot. Ez nemcsak a közérzetet befolyásolja, hanem a hőérzetet is jelentősen csökkenti, így a levegő a mért értékeknél hűvösebbnek tűnhet - írja a Köpönyeg.

A nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Bár ez önmagában nem számít kifejezetten hidegnek, a felhős ég és a szeles idő miatt érdemes melegebben öltözni. A réteges öltözködés most különösen praktikus lehet, és nem árt, ha esernyő is kerül a táskába.

Összességében egy tipikus, szeles, borongós kora tavaszi napra készülhetünk, amikor a változékony időjárás könnyen megtréfálhatja az embert.

