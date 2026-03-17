Szájról olvasó leplezte le Timothée Chalamet és Kyle Jennert: ezt mondta a színész, amikor kinevették az Oscaron

Horváth Angéla
2026.03.17.
Az idei Oscar-gála nem Timothée Chalamet bulija volt: kellemetlen pillanatok sora kísérte az estét. Egy szájról olvasó elárulta, mi hangozhatott el közte és barátnője, Kylie Jenner közöt, amikor a gála műsorvezetője, Conan O’Brien kifigurázta a színészt.

A 30 éves színészt a Marty Supreme című film főszerepéért jelölték Oscarra. A Josh Safdie rendezésében készült alkotás egy, az 1950-es évek New Yorkjában élő underground pingpongjátékos történetét dolgozza fel. A díjszezon elején Timothée Chalamet még tarolt: Golden Globe- és Critics’ Choice-díjat is nyert, ám a lendület az Oscaron megtört: a szobrot Michael B. Jordan vihette haza. 

Timothée Chalamet és Kylie Jenner a 2026-os Oscar-gálán
Hogy nem Timothée Chalamet nyerte a legjobb színésznek járó Oscar-díjat, abban szerepet játszhattak a színész korábbi megszólalásai is. Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy „senkit sem érdekel” az opera és a balett, ez pedig komoly felháborodást váltott ki, a művészeti világ szereplői kiakadtak. Az Oscar alatt is többször is célkeresztbe került: a műsorvezető, Conan O’Brien poénkodott a botrányos kijelentést emlegetve.

Egy szájról olvasó szakértő, Nicola Hickling elárulta, mit mondott barátnőjének Timothée Chalamet, maiközben rajta nevettek az Oscar-gála vendégei. Hickling  szerint Chalamet így szólt barátnőjéhez: „Utálom ezt.” Jenner erre azt kérdezte: „Minden rendben van, ugye?”, amire a színész igennel válaszolt. Jenner ezt követően annyit mondott: „Remélem...”, mire Chalamet így reagált: „Ma este… szükségem lesz egy nagy ölelésre.”

Timothée Chalamet akkor sem tudta leplezni csalódottságát, amikor Adrien Brody nem az ő nevét mondta ki a díj átadásakor. Visszafogottan reagált: udvariasan tapsolt, és úgy tűnt, mintha egy halk „hurrá” kifejezés szaladt volna ki a száján.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Timothée Chalamet harmadszor távozott az Oscarról üres kézzel: egyre kevésbé kedvelik Hollywoodban

Nem a várakozások szerint alakult Timothée Chalamet-nek az idei Oscar-gála: a színész nemcsak a legjobb férfi főszereplő díjáról maradt le, még viccelődtek is rajta. Sajtóinformációk szerint Chalamet a díjátadó után barátnőjével, Kylie Jennerrel az elsők között hagyta el a Los Angeles-i Dolby Színházat.

Kim Kardashian megint túllőtt a célon: minden szem a brutális magassarkújára szegeződött – Videó

Kim Kardashian keltette a legnagyobb feltűnést Vanity Fair hagyományos Oscar-partiján. A valóságshow-sztár testhez simuló aranyruhában érkezett a vasárnap esti rendezvényre, ám a ruhához választott extrém magassarkúja igencsak megnehezítette a mozgását.

Ebbe még Timothée Chalamet is belepirult: ultrakínos pillanat az Oscar 2026-ról

A vörös szőnyeg, a reflektorok és a hollywoodi mosolyok mögött néha egészen furcsa titkok rejtőznek. Az Oscar 2026-os gáláján Timothée Chalamet egy családi pillanata keltette fel a rajongók figyelmét...

 

