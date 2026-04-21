„Olyan, mint egy festmény!” Megjött az első fotó Bangó Margit ükunokájáról

babafotó gyermekáldás Bangó Margit Emilio
Komáromi Bence
2026.04.21.
A kis Norbert kedd délután látta meg a napvilágot. Most pedig betekintést nyerhettünk, hogy milyen csodaszép újszülött Bangó Margit ükunokája.

Földöntúli a boldogság a Bódi családban. Kedd délután ugyanis megszületett Emilio és Jellinek Tina unokája, a kis Norbert. A zenésznek gondja volt rá, hogy megfelelő fogadtatásban részesítse a család legújabb tagját, ugyanis egy 30 fős csapattal várta a kórházban, Bangó Margit ükunokájának érkezését. Erről a zenész és a felesége árult el részleteket a szülés után.

Megszületett a kis Tina és Norbert kisfia. Bangó Margit ükunokája az édesapja után a Norbert nevet kapta.
Forrás: BORS

Megszületett a kis Tina és Norbert kisfia

  • Kedd délután lapunk az elsők között számolt be arról, hogy megszületett Emilio unokája.
  • A gyermek programozott császármetszés útján jött a világra és ő is, valamint az édesanyja is jól vannak.
  • A család nagyon várta már a csöppség érkezését, ezért személyesen kísérték el a kórházba is a kis Tinát és végig a folyósón várták a híreket.
  • Egyetlen családtag azonban nem tudott ott lenni.

Bangó Margit egyelőre csak fotón láthatta az ükunokáját

A Kossuth-díjas énekesnő egészségügyi állapota nem tette lehetővé, hogy elhagyja az otthonát, ezért ő a családi házban izgulta végig a szülés perceit. Bangó Margit jelenleg 24 órás felügyeletre szorul, ezért a családtagok fényképeket és videókat készítettek a kis Norbikáról, hogy otthon megmutathassák a büszke üknagymamának. Ezekről az információkról Jellinek Tina és a férje, Emilio beszélt a Borsnak a szülést követően:

„Ott várakoztunk, akármikor nyílt az ajtó, mindenki szaladt oda, annyian voltunk, mint egy kisebb létszámú falu" – mesélte boldogan a lapnak Bangó Margit unokája, Tina, a büszke nagymama. – „Először kitolták a kis Tinát, utána pedig kihozták a babát, aki egyszerűen mesés. Rengeteg göndör haj, olyan, mint egy festmény, szavakat sem találok. Csak álltunk ott, mindannyian sírtunk és sírtunk és sírtunk. Rögtön hívtam a mamát, azonnal megyek is hozzá haza mutatni neki a videót, fotókat. A büszke apuka, Norbi most bent lehet velük egy órát az őrzőben, utána Tinát még bent tartják hat órát a császár után, majd később viszik majd a szobájába, megyek majd vissza hozzá, ha már ott lesz."

Tina hozzáttete:

„Mama otthon várta a híreket, az örömtől ő is sírt. Norbika 3450 grammal született, a nagy izgalomban meg sem kérdeztük hány centi. De nagyon formás baba, kis húsos, de csak pont, amennyire kell, jaj és olyan a haja, hogy győzni kell majd fésülni. A lányom nagyon ügyes volt, egy hős, azt mondta nem fájt neki semmi. Ahogy kitolták, az volt az első mondata, hogy láttátok, olyan szép! Végig sírtuk az egészet" 

– mondta Jellinek Tina. A férje elárulta, hogy egy 30 fős családi csapattal szurkolták végig a szülést. Emilio arról beszélt, hogy ő volt a banda vezetője, amely kulturáltan, de hangosan szurkolta végig a nehéz perceket. Állítása szerint annyira izgultak, hogy kórusban sírtak a rokonokkal a kórházban.

Ha pedig kíváncsi vagy Bangó Margit ükunokájának első fotójára, azt itt tudod megtekinteni:

Bangó Margit ükunokája, a kis Norbert
Bangó Margit ükunokája, a kis Norbert
Fotó: Facebook/Jellinek Tina

A Bangó családdal kapcsolatos további híreinket pedig itt tudod elolvasni:

Gólyahír: megszületett Bangó Margit ükunokája

Új taggal bővült a népes család! Kedd délután megszületett Bangó Margit ükunokája. Hatalmas a boldogság a rokonságban. Mutatjuk a részleteket!

Sosem hallott családi történetről mesélt Emilio lánya, a friss házas Tina

Nagy nap volt november 21-e Bangó Margit családjában. Emilio lánya, a kis Tina titkos szertartáson mondta ki a boldogító igent, és elárulta babát vár. A családi konfliktusok is elsimultak, a menyasszony pedig elmesélte, mi történt az első randijuk előtt.

A régi ellentétek végre a múlté: Bangó Margit családja békét kötött

A Bangó családban hosszú ideje húzódtak kisebb-nagyobb sértődések, ám az énekesnő dédunokájának esküvője végül mindenkinek alkalmat adott arra, hogy félretegyék a régi vitákat.

 

 

