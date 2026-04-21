„Olyan, mint egy festmény!” Megjött az első fotó Bangó Margit ükunokájáról

Földöntúli a boldogság a Bódi családban. Kedd délután ugyanis megszületett Emilio és Jellinek Tina unokája, a kis Norbert. A zenésznek gondja volt rá, hogy megfelelő fogadtatásban részesítse a család legújabb tagját, ugyanis egy 30 fős csapattal várta a kórházban, Bangó Margit ükunokájának érkezését. Erről a zenész és a felesége árult el részleteket a szülés után.

Megszületett a kis Tina és Norbert kisfia. Bangó Margit ükunokája az édesapja után a Norbert nevet kapta.

Megszületett a kis Tina és Norbert kisfia Kedd délután lapunk az elsők között számolt be arról, hogy megszületett Emilio unokája.

A gyermek programozott császármetszés útján jött a világra és ő is, valamint az édesanyja is jól vannak.

A család nagyon várta már a csöppség érkezését, ezért személyesen kísérték el a kórházba is a kis Tinát és végig a folyósón várták a híreket.

Egyetlen családtag azonban nem tudott ott lenni.

Bangó Margit egyelőre csak fotón láthatta az ükunokáját

A Kossuth-díjas énekesnő egészségügyi állapota nem tette lehetővé, hogy elhagyja az otthonát, ezért ő a családi házban izgulta végig a szülés perceit. Bangó Margit jelenleg 24 órás felügyeletre szorul, ezért a családtagok fényképeket és videókat készítettek a kis Norbikáról, hogy otthon megmutathassák a büszke üknagymamának. Ezekről az információkról Jellinek Tina és a férje, Emilio beszélt a Borsnak a szülést követően:

„Ott várakoztunk, akármikor nyílt az ajtó, mindenki szaladt oda, annyian voltunk, mint egy kisebb létszámú falu" – mesélte boldogan a lapnak Bangó Margit unokája, Tina, a büszke nagymama. – „Először kitolták a kis Tinát, utána pedig kihozták a babát, aki egyszerűen mesés. Rengeteg göndör haj, olyan, mint egy festmény, szavakat sem találok. Csak álltunk ott, mindannyian sírtunk és sírtunk és sírtunk. Rögtön hívtam a mamát, azonnal megyek is hozzá haza mutatni neki a videót, fotókat. A büszke apuka, Norbi most bent lehet velük egy órát az őrzőben, utána Tinát még bent tartják hat órát a császár után, majd később viszik majd a szobájába, megyek majd vissza hozzá, ha már ott lesz."

Tina hozzáttete:

„Mama otthon várta a híreket, az örömtől ő is sírt. Norbika 3450 grammal született, a nagy izgalomban meg sem kérdeztük hány centi. De nagyon formás baba, kis húsos, de csak pont, amennyire kell, jaj és olyan a haja, hogy győzni kell majd fésülni. A lányom nagyon ügyes volt, egy hős, azt mondta nem fájt neki semmi. Ahogy kitolták, az volt az első mondata, hogy láttátok, olyan szép! Végig sírtuk az egészet"