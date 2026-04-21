Denise Richards vigasztalhatatlan: Patrick Muldoon halála miatt napok óta csak zokog

Elhunyt Patrick Muldoon. A színész 2026. április 19-én halt meg tragikus hirtelenséggel. A Melrose Place sztárja két nappal korábban még arról beszélt, hogy milyen új filmes projekteken dolgozik. Patrick Muldoon halála lesújtotta Hollywoodot, azonban van egy ember, akit talán minden kollégánál jobban megviselt a tragédia. Ő nem mást, mint Charlie Sheen exfelesége, Denise Richards, aki évtizedek óta a legjobb barátja volt Patricknek.

Denise Richards és Patrick Muldoon 5 évig szerelmesek, majd évtizedekig elválaszthatatlan barátok voltak

Most a színésznő egyik barátja árulta el a Page Six számára, hogy Denise a tragédia óta vigasztalhatatlan. Nem hagyja el az otthonát és napok óta csak sír.

„Denise teljesen le van sújtva. Tinédzserkora óta ismerte Patrickot. Nem tudja egyszerűen abbahagyni a sírást. Úgy érzem, hogy egyelőre vigasztalhatatlan" – árulta el a bennfentes.

Kiderült, hogy Denise 19 éves volt, amikor megismerkedett az akkor 21 éves szívtipróval és közösen jártak színjátszótanfolyamra. Nem sokkal később a 90-es évek végén összejöttek és 5 évig alkottak egy párt. Végül azonban a romantikus kapcsolatuknak véget vetettek és úgy döntöttek, hogy megpróbálják barátokként. Ez a dolog annyira jól sült el, hogy a férfi haláláig elválaszthatatlanul részei maradtak a másik életének.

„Patrick volt az az ex, akivel a legjobb kapcsolatot ápolta Denise. Jobb barátok voltak, mint szeretők és állandó kapcsolatban maradtak. Mindkét oldalon hatalmas volt a tisztelet a másik iránt. Egymás legnagyobb támaszai voltak" – zárta sorait a forrás.

