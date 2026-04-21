Denise Richards vigasztalhatatlan: Patrick Muldoon halála miatt napok óta csak zokog

Komáromi Bence
2026.04.21.
A Melrose Place sztárja, Patrick Muldoon április 19-én szívroham következtében életét vesztette. A színész halála mélyen lesújtotta az expartnerét, és legjobb barátját, Denise Richardsot.

Elhunyt Patrick Muldoon. A színész 2026. április 19-én halt meg tragikus hirtelenséggel. A Melrose Place sztárja két nappal korábban még arról beszélt, hogy milyen új filmes projekteken dolgozik. Patrick Muldoon halála lesújtotta Hollywoodot, azonban van egy ember, akit talán minden kollégánál jobban megviselt a tragédia. Ő nem mást, mint Charlie Sheen exfelesége, Denise Richards, aki évtizedek óta a legjobb barátja volt Patricknek.

Meghalt Patrick Muldoon a Melrose Place sztárja. A tragédia óta a legjobb barátja, Denise Richards vigasztalhatatlan.
Meghalt Patrick Muldoon a Melrose Place sztárja. A tragédia óta a legjobb barátja, Denise Richards vigasztalhatatlan.
Denise Richards és Patrick Muldoon 5 évig szerelmesek, majd évtizedekig elválaszthatatlan barátok voltak

Most a színésznő egyik barátja árulta el a Page Six számára, hogy Denise a tragédia óta vigasztalhatatlan. Nem hagyja el az otthonát és napok óta csak sír.

„Denise teljesen le van sújtva. Tinédzserkora óta ismerte Patrickot. Nem tudja egyszerűen abbahagyni a sírást. Úgy érzem, hogy egyelőre vigasztalhatatlan" – árulta el a bennfentes. 

Kiderült, hogy Denise 19 éves volt, amikor megismerkedett az akkor 21 éves szívtipróval és közösen jártak színjátszótanfolyamra. Nem sokkal később a 90-es évek végén összejöttek és 5 évig alkottak egy párt. Végül azonban a romantikus kapcsolatuknak véget vetettek és úgy döntöttek, hogy megpróbálják barátokként. Ez a dolog annyira jól sült el, hogy a férfi haláláig elválaszthatatlanul részei maradtak a másik életének.

„Patrick volt az az ex, akivel a legjobb kapcsolatot ápolta Denise. Jobb barátok voltak, mint szeretők és állandó kapcsolatban maradtak. Mindkét oldalon hatalmas volt a tisztelet a másik iránt. Egymás legnagyobb támaszai voltak" – zárta sorait a forrás.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu