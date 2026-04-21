Egy brazil nő évekig imádkozott a Szent Antal-figurájához – Kiderült, hogy a szobor valójában Elrond A Gyűrűk Urából

Egy brazil nagymama lett az internet sztárja. Pár évvel ezelőtt ugyanis kiderült, hogy míg ő a mennyország kapuin próbált kopogtatni az imáival, addig valójában csak Középföldére váltott jegyet. Amiről ugyanis azt hitte, hogy egy Szent Antal-figura, valójában egy Gyűrűk Ura-karaktert rejtett.

Furcsa történetekkel nap mint nap találkozhatunk. Brazília titkos hálószobáiba már mi is ellátogattunk nemrégiben, amikor kiderült, hogy egy brazil, örökbe fogadott nő elindult, hogy megkeresse az anyját, de ennek során a testvérére bukkant rá, akiről kiderült, hogy a saját férje. De nyugi, most eggyel kedvesebb történet következik, mely nem fog felvetni ilyen komoly morális kérdéseket (hiszen még maga Szent Antal is valószínűleg csak jót mosolyogna a jelenlegi történet emberi hibáján).

Szent Antal a katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje. Ábrázolásain általában a kis Jézust tartja a karjában, hosszú, barna szerzetesruhát viselve. A szent azért is olyan fontos a katolikusok között, mert Szent Antal élete

az, aminek minden keresztény életének lennie kell: állhatatos bátorság az élet hullámvölgyeinek leküzdésére, a szeretetre és megbocsátásra való felhívás [és] mások szükségletei iránti törődés.

Nem csodáljuk tehát, ha a szentek szobrai közül ez az első, amit egy hívő beszerez. És a szegény szóban forgó brazil nagymama is azt hitte, hogy egy ilyet vásárolt...

Szent Antal-figura vagy Elrond-szobor?

A történetet Gabriela Brandão osztotta meg, ugyanis a kislánya nagymamájáról szól a sztori. A nagymama valójában nem Szent Antalhoz, hanem Elrondhoz, A Gyűrűk Ura-történet egyik legfontosabb tündéjéhez imádkozott. Mentségére szóljon, hogy az akciófigura egy hosszú, barna ruhát viselt, mely eléggé szerzetesszerű volt – de azért a hegyes fül, a hosszú haj és az ékes korona még akkor is gyanús jel lehetett volna, ha éppen nem veszi fel az a szemüvegét. Bár hallottunk már olyat, hogy egy Fülöp-szigeteki nő Shrek-szobrot imádott, mert azt hitte, hogy az egy Buddha-figura, szóval ilyen helyzetben már a szemüveg sem segít.