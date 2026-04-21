A gyémánt eljegyzési gyűrűk nyomában: így született a szerelem egyik legikonikusabb szimbóluma

A gyémánt eljegyzési gyűrű ma már szinte elengedhetetlen kelléke a lánykéréseknek, pedig a hagyomány korántsem olyan régi, mint gondolnánk. Utánajártunk, honnan ered ez a romantikus jelkép, és milyen meglepő történetek, legendák rejtőznek mögötte.
Így vált a gyémánt eljegyzési gyűrű a lánykérések jelképévé
Amikor a Sotheby’s 2010-ben árverésre bocsátott egy különleges, 24,78 karátos rózsaszín gyémántgyűrűt, mindenki tudta, hogy nem hétköznapi darabról van szó. A lekerekített sarkú, smaragdcsiszolású követ két pajzs alakú fehér gyémánt keretezte, a teljes ékszer pedig platina foglalatban ragyogott.
Az előzetes becslések szerint 27–38 millió dollár közötti áron kelhetett volna el, ám végül minden várakozást felülmúlt: Laurence Graff gyémántkereskedő 46 millió dollárt fizetett érte.
A gyűrű így akkor a valaha árverésen eladott legdrágább ékszerré vált, új tulajdonosa pedig egyszerűen csak Graff Pinknek nevezte el. Bár az ilyen történetek könnyen elhitetik velünk, hogy a szerelem ára karátokban mérhető, valójában a gyémántgyűrűk története jóval összetettebb, és sokkal régebbre nyúlik vissza.
Az első gyémánt eljegyzési gyűrű legendája
A legenda szerint az első gyémánt eljegyzési gyűrűt 1477-ben ajándékozta Miksa osztrák főherceg Burgundiai Máriának. A történet szerint Miksa nem volt éppen tehetős kérő, ezért az útja során a falusiak arany- és ezüst ajándékokkal segítették, hogy végül gyémántgyűrűt adhasson választottjának. A gyűrű különlegességét az adta, hogy apró gyémántokból kirakva az M betűt formázta.
Bár a történet romantikus, és azt gondolhatnánk, hogy ekkor kezdődött minden, a gyémánt eljegyzési gyűrűk csak évszázadokkal később váltak igazán népszerűvé.
Az Egyesült Államokban például csak a 20. század elején terjedtek el, amikor a gyűrűk egyfajta biztosítékként szolgáltak a nők számára egy esetleges felbontott eljegyzés esetén.
A valódi áttörést azonban egy reklámszlogen hozta meg: 1947-ben született meg a A gyémánt örök mondat, amely a De Beers kampányának köszönhetően világszerte bebetonozta a gyémántgyűrűk szerepét a lánykérésekben.
Furcsa fordulatok a gyémántok világából
A romantikus történetek mellett azonban akadnak egészen különös esetek is a gyémántgyűrűk történetében. Egy brit férfi, Simon Hooper például úgy döntött, nem vásárol, hanem inkább ellop egy eljegyzési gyűrűt. A helyzet azonban gyorsan abszurddá vált: a férfi egyszerűen lenyelte az ékszert, amikor lebukott. A rendőrség végül röntgenfelvétellel bizonyította a lopást, Hooper pedig 12 hét börtönt kapott – miközben a hatóságok türelmesen várták, hogy a gyűrű újra előkerüljön.
Egy másik történet inkább filmszerű, mint romantikus. Don Walling a Brooklyn hídon kérte meg barátnője kezét, ám a gyűrű kicsúszott a kezéből, és az úttestre zuhant. A férfi nem habozott: leugrott utána a forgalomba, és végül sikerült megtalálnia.
A királyi ékszerekben is fontos szerepe van a gyémántnak
A gyémántok világa nemcsak a pompáról, hanem legendákról is szól. A Chopard Blue Diamond gyűrű például egy különleges, 9 karátos, ovális csiszolású kék gyémántot rejt, amelyet kisebb kövek vesznek körül fehérarany foglalatban. Hasonló esztétikát képvisel az az ikonikus ékszer is, amelyet egykor Diana hercegnő kapott: a 12 karátos kék zafírral és gyémántokkal díszített gyűrű ma már Katalin hercegné ujján látható, és az egyik legismertebb darab a királyi ékszerek között.
A gyémánt eljegyzési gyűrű története tehát egyszerre szól szerelemről, hagyományról és tudatosan formált trendekről. Egy középkori királyi gesztusból indult, majd évszázadokkal később reklámkampányok tették világszerte elvárássá. Közben számtalan különös, megható vagy éppen meghökkentő történet kapcsolódott hozzájuk, egy dolog azonban közös bennük: a gyémántgyűrűk ma már nemcsak értéket, hanem jelentést hordoznak, és minden esetben egy-egy személyes történetet mesélnek el.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: