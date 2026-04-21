A gyémánt eljegyzési gyűrűk nyomában: így született a szerelem egyik legikonikusabb szimbóluma

A gyémánt eljegyzési gyűrű ma már szinte elengedhetetlen kelléke a lánykéréseknek, pedig a hagyomány korántsem olyan régi, mint gondolnánk. Utánajártunk, honnan ered ez a romantikus jelkép, és milyen meglepő történetek, legendák rejtőznek mögötte.

Mit jelképez valójában a gyémánt eljegyzési gyűrű?

Így vált a gyémánt eljegyzési gyűrű a lánykérések jelképévé

Amikor a Sotheby’s 2010-ben árverésre bocsátott egy különleges, 24,78 karátos rózsaszín gyémántgyűrűt, mindenki tudta, hogy nem hétköznapi darabról van szó. A lekerekített sarkú, smaragdcsiszolású követ két pajzs alakú fehér gyémánt keretezte, a teljes ékszer pedig platina foglalatban ragyogott.

Az előzetes becslések szerint 27–38 millió dollár közötti áron kelhetett volna el, ám végül minden várakozást felülmúlt: Laurence Graff gyémántkereskedő 46 millió dollárt fizetett érte.

A gyűrű így akkor a valaha árverésen eladott legdrágább ékszerré vált, új tulajdonosa pedig egyszerűen csak Graff Pinknek nevezte el. Bár az ilyen történetek könnyen elhitetik velünk, hogy a szerelem ára karátokban mérhető, valójában a gyémántgyűrűk története jóval összetettebb, és sokkal régebbre nyúlik vissza.

Az első gyémánt eljegyzési gyűrű legendája

A legenda szerint az első gyémánt eljegyzési gyűrűt 1477-ben ajándékozta Miksa osztrák főherceg Burgundiai Máriának. A történet szerint Miksa nem volt éppen tehetős kérő, ezért az útja során a falusiak arany- és ezüst ajándékokkal segítették, hogy végül gyémántgyűrűt adhasson választottjának. A gyűrű különlegességét az adta, hogy apró gyémántokból kirakva az M betűt formázta.

Bár a történet romantikus, és azt gondolhatnánk, hogy ekkor kezdődött minden, a gyémánt eljegyzési gyűrűk csak évszázadokkal később váltak igazán népszerűvé.

Az Egyesült Államokban például csak a 20. század elején terjedtek el, amikor a gyűrűk egyfajta biztosítékként szolgáltak a nők számára egy esetleges felbontott eljegyzés esetén.

A valódi áttörést azonban egy reklámszlogen hozta meg: 1947-ben született meg a A gyémánt örök mondat, amely a De Beers kampányának köszönhetően világszerte bebetonozta a gyémántgyűrűk szerepét a lánykérésekben.