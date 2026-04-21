Cry baby: nyugodtan itasd az egereket, jót tesz az egészségednek – A sírás hatása a szervezetre

Gyermekként bizonyára te is hallottad, hogy „sírni gyengeség”. Azt eddig is sejtettük, hogy ez egy igen balga „tanács”, mely az érzelmek elnyomását szorgalmazná – most viszont a szakértők el is árulták, hogy a sírás hatása sokkal jótékonyabb lehet a szervezetre, mint gondolnánk!

A sírás hatása pozitívan hat a testünkre és a lelkünkre.

Sírj csak, sírj – A sírás hatása

Vannak emberek, akik egész életükben próbálják tartani magukat a felesleges „nem szabad sírni” elvhez.

Ha viszont soha nem hullajtasz egy könnycseppet sem, az felmérhetetlen károkat tud okozni a testedben és a lelkedben egyaránt: nemcsak az érzelmek elnyomása, hanem az izomfeszültség és a folyton őrlődő idegrendszered miatt is. Vagyis, ha kedves az életed, akkor sírj!

Persze nem elég a hagymaszeletelés, a bőgős filmek megnézése vagy a hormonális sírás – a sírás jótékony hatását akkor érezheted igazán, ha engeded, hogy az érzelmeid átfolyjanak rajtad a könnycseppeken keresztül. Vagyis engedd el magad, légy egyedül az érzéseiddel, és dolgozd fel a traumáid a síráson keresztül! De miért is fontos ez?

A sírás hatása a szervezetre – Miért jó a sírás?

A pszichológusok szerint a sírás egy emberi érzelemfeldolgozó mechanizmus, amely segít kifejezni és feldolgozni a stresszt, a szomorúságot, sőt akár az örömöt is. Sokan egy kiadós sírás után megkönnyebbülést éreznek – ennek pedig biológiai okai is vannak.

1. Katartikus hatása van

A szakértők egyetértenek abban, hogy egy jó sírásnak pszichológiai előnyei is vannak. Christina Pierpaoli Parker, amerikai pszichológus szerint „A sírás, különösen, ha egyedül sírunk, egyfajta önterápiaként szolgálhat. Egyfolytában azon gondolkodunk, ami miatt sírunk, ezzel pedig segítjük a trauma feldolgozását is, ami jobb közérzetet eredményez.”

2. Csökkenti a stresszt

Egy kiadós sírás az érzelmi és idegrendszeri egyensúly szabályozásában is segíthet.

Erős érzelmek és stressz esetén a sírás olyan, mint egy nyomáscsökkentő szelep. Téged lélegezni hagy, az érzelmeket és a gőzt pedig kiereszti.

Lauren Bylsma klinikai pszichológus szerint közvetlenül a sírás előtt tetőzik az idegrendszer harc- vagy menekülésreakciója, de amint a könnyek elkezdenek folyni, beindul az idegrendszer relaxációs válasza is.