Álljunk csak meg! A Hail Mary-küldetésben nem is Ryan Gosling, hanem Ken szerepel? – Párhuzamok a Barbie-filmmel

Akár szeretted A Hail Mary-küldetést, akár nem, ezek a párhuzamok most igencsak meglepőek lesznek számodra. Mi van, ha nem is Grace ment fel az űrbe, hanem Ken?

Ryan Gosling legújabb filmjében, A Hail Mary-küldetésben furcsa párhuzamokat vettek észre a rajongók.

A Hail Mary-küldetés – Filmes párhuzamok Az eddig igen sikeres filmben, a Project Hail Maryben Ryan Gosling felmegy az űrbe.

Gosling az intergalaktikus kalandja során találkozik egy űrlénnyel, a közös jelenetük pedig igencsak hasonlít a Barbie-film ikonikus dalának képkockáira.

A kanadai színész a Kaliforniai álom, vagyis a La La Land filmjét is bevonta a marketingbe.

A cselekmény dióhéjban

Ryan Gosling legújabb filmjében, A Hail Mary-küldetésben (angolul Project Hail Mary) egy fizika tanárt játszik, aki hirtelen egy űrhajón találja magát. Gosling, vagyis Ryland Grace hosszú kómából felébredve lassanként rájön, hogy azért küldték ki őt egy intergalaktikus küldetésre, hogy megmentse a bolygót (nyilván, hiszen az ilyen sci-fi filmekben mindig egy embernek kell megmentenie az egész emberiséget…) Lényeg a lényeg: megjelent az univerzumban egy olyan idegen anyag, amely elpusztíthatja a Napot – ezt pedig ugyebár meg kell akadályozni.

A film sikerei

A film valójában egy könyvadaptáció: Andy Weir A marsi című sci-fi regénye lett átdolgozva. A produkció eddig jó kritikát kapott, és ahhoz képest, hogy az űrkutatós, világmegmentős sci-fi-filmekről már a százhuszadik bőrt húzzák le, a filmnek elképesztően jó nyitó hétvégéje volt: 140 millió dolláros bevételt szerzett világszerte (csak az első hétvégén!). És ennél a pontnál tekintsünk el attól, hogy tudományosan azért volt benne egy-két kivetnivaló.

A Hail Mary-küldetés vs. Barbie

Ha a Ryan Gosling filmekre gondolunk, akkor nem mehetünk el a 2023-es Barbie-filmben nyújtott alakítása mellett. A filmben ő volt Ken, a reménytelen szerelmes, aki mindig csak a második helyre szorult Barbie életében. Az ikonikus filmben Ken dala is felcsendült, mely akármilyen hihetetlen volt akkoriban, még egy Oscar-díjat is bezsebelt!

És hát nagyon úgy tűnik, hogy Ryan Gosling még nem tudta elengedni Ken kezét. És nem, most nem csak arról beszélünk, hogy a kanadai színész konyhája olyan pink, mintha a Barbie-film kulisszáit járnánk. A Hail Mary-küldetésben ugyanis a rajongók igencsak érdekes párhuzamokat vettek észre…