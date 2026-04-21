2026. ápr. 21., kedd

Álljunk csak meg! A Hail Mary-küldetésben nem is Ryan Gosling, hanem Ken szerepel? – Párhuzamok a Barbie-filmmel

Baranyi Hanna
2026.04.21.
Most kiderült, hogy Ryan Goslingot ki lehet venni Ken univerzumából, de Kent soha nem vehetjük ki teljesen Ryan Goslingból. A Hail Mary-küldetésben ugyanis itt-ott felbukkannak a Barbie-filmből jól ismert mozdulatsorok. Épp ezért felmerül a kérdés: vajon Ken előbb ment fel az űrbe, mint Barbie?

Akár szeretted A Hail Mary-küldetést, akár nem, ezek a párhuzamok most igencsak meglepőek lesznek számodra. Mi van, ha nem is Grace ment fel az űrbe, hanem Ken?

Ryan Gosling legújabb filmjében, A Hail Mary-küldetésben furcsa párhuzamokat vettek észre a rajongók.
A Hail Mary-küldetés – Filmes párhuzamok

  • Az eddig igen sikeres filmben, a Project Hail Maryben Ryan Gosling felmegy az űrbe.
  • Gosling az intergalaktikus kalandja során találkozik egy űrlénnyel, a közös jelenetük pedig igencsak hasonlít a Barbie-film ikonikus dalának képkockáira.
  • A kanadai színész a Kaliforniai álom, vagyis a La La Land filmjét is bevonta a marketingbe.

A cselekmény dióhéjban

Ryan Gosling legújabb filmjében, A Hail Mary-küldetésben (angolul Project Hail Mary) egy fizika tanárt játszik, aki hirtelen egy űrhajón találja magát. Gosling, vagyis Ryland Grace hosszú kómából felébredve lassanként rájön, hogy azért küldték ki őt egy intergalaktikus küldetésre, hogy megmentse a bolygót (nyilván, hiszen az ilyen sci-fi filmekben mindig egy embernek kell megmentenie az egész emberiséget…) Lényeg a lényeg: megjelent az univerzumban egy olyan idegen anyag, amely elpusztíthatja a Napot – ezt pedig ugyebár meg kell akadályozni.

A film sikerei

A film valójában egy könyvadaptáció: Andy Weir A marsi című sci-fi regénye lett átdolgozva. A produkció eddig jó kritikát kapott, és ahhoz képest, hogy az űrkutatós, világmegmentős sci-fi-filmekről már a százhuszadik bőrt húzzák le, a filmnek elképesztően jó nyitó hétvégéje volt: 140 millió dolláros bevételt szerzett világszerte (csak az első hétvégén!). És ennél a pontnál tekintsünk el attól, hogy tudományosan azért volt benne egy-két kivetnivaló.

A Hail Mary-küldetés vs. Barbie

Ha a Ryan Gosling filmekre gondolunk, akkor nem mehetünk el a 2023-es Barbie-filmben nyújtott alakítása mellett. A filmben ő volt Ken, a reménytelen szerelmes, aki mindig csak a második helyre szorult Barbie életében. Az ikonikus filmben Ken dala is felcsendült, mely akármilyen hihetetlen volt akkoriban, még egy Oscar-díjat is bezsebelt!

És hát nagyon úgy tűnik, hogy Ryan Gosling még nem tudta elengedni Ken kezét. És nem, most nem csak arról beszélünk, hogy a kanadai színész konyhája olyan pink, mintha a Barbie-film kulisszáit járnánk. A Hail Mary-küldetésben ugyanis a rajongók igencsak érdekes párhuzamokat vettek észre…

Grace vagy Ken?

Grace intergalaktikus küldetése során találkozik egy űrlénnyel, akivel BFF-ek lesznek, és akivel innentől fogva együtt dolgoznak a világ megmentéséért. Az űrlény egy kőszerű lény, akit frappánsan Rockynak (vagyis magyarul Sziklásnak) nevez el. Számunkra viszont a megismerkedésük pillanata lesz fontos.

Amikor Grace először találkozik Rockyval, észreveszi, hogy a különleges űrlény utánozza őt – ezért különböző táncmozdulatokat mutat neki, melyeket Rocky szintén leutánoz. Csakhogy nem akármilyen táncmozdulatokról van szó! Úgy látszik Ryan Gosling annyira azonosult Ken szerepével, hogy amikor leásott a saját koreográfia-eszköztáráig, akkor valójában csak Ken tánclépéseit találta az I'm Just Ken című dalból.

Kattints az összevágott videóra, és nézd meg, ahogy Goslingból előtör a lelke mélyén lapuló Ken!

A Hail Mary-küldetés és a Kaliforniai álom

Egyébként nem a Barbie az egyetlen film, mellyel szándékolt párhuzamot vehetünk észre. Ryan Gosling a Kaliforniai álommal (La La Land) kapcsolatban rengetegszer nyilatkozott arról, a film plakátja nem áll túl közel a szívéhez. A plakáton az Emma Stone-nal való sztepptáncuk egyik képkockája szerepel, viszont Gosling (elmondása szerint) akkor nagyon újítani akart, és úgy gondolta, hogy az egyenesen tartott jazzkéz túl snassz neki, ezért szándékosan kicsit lejjebb tartotta a kézfejét, hogy megtörje az egyenes vonalat.

Gosling ezt azóta bánja, de most Rockyval kihasználta  felkínálkozó alkalmat, és a Kaliforniai álom szóban forgó jelentének forgatási helyszínén kijavította az általa csak „La La Hand”, vagyis La La kéznek hívott táncos hibát.

