Megszületett Emilio és Jellinek Tina unokája. A házaspár lánya, a kis Tina kedd délután, 13 óra 20 perckor adott életet a kisfiának, Norbertnek, aki az édesapja után kapta a nevét. Bangó Margit ükunokája 3455 grammal és göndör hajjal jött a világra. Máris mutatjuk a gólyahír részleteit!

A kis Norbert igazi sztárcsaládba született A most megszületett gyermek, Jellinek Tina és Emilio unokája. Egyúttal a Kossuth-díjas énekesnő ükunokája.

A kisfiú édesanyja kis Tina ugyanis a tévéműsorokból ismert házaspár gyermeke, és Bangó Margit dédunokája.

Az elmúlt fél évben, volt oka örömre a családnak, ugyanis elsők között számoltunk be arról, hogy kis Tina és a férje, Norbert november 21-én mondták ki a boldogító igent egy titkos esküvő keretében, majd bejelentették, hogy gyermeket várnak.

Kis Tina korábban arról beszélt a Borsnak, hogy izgatottan várja a gyermekük érkezését:

„Megmondom őszintén, van olyan, hogy néha elgondolkozom, és egy picit ideges leszek, de közben meg egy akkora kiváltság és egy olyan érzés, amit egy férfi soha nem fog megtudni, hogy milyen az, amikor benned növekszik egy kis élet, amikor érzed minden kis rezdülését. Ez csodálatos érzés, úgyhogy olyankor elszáll minden rossz gondolatom" – árulta el korábban az azóta édesanyává váló Tina. Hasonló véleményen volt Bangó Margit is, aki jelenleg az egészségügyi problémái miatt 24 órás felügyeletre szorul az otthonában, azonban jelezte a lap számára, hogy nagyon boldog lett, amikor megtudta a nagy hírt. Szerinte a kis Norbika születésével új fejezet kezdődik a családjuk életében!

A lap elsőként adta hírül, hogy a kisfiú programozott császármetszéssel született és 2026. április 21-én 13 óra 20 perckor látta meg a napvilágot, 3455 grammal és gyönyörű göndör hajjal. A kicsi édesapja után a Norbert nevet kapta. Szerencsére az édesanya és a baba is jól vannak, a családban pedig hatalmas a boldogság!

