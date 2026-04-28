Mégis igazak voltak a pletykák: Megszületett Chris Brown negyedik gyermeke - Fotó

Nagy családban szép az élet. Erre a legjobb példa Chris Brown, aki még mindig csak 36 éves, de már 4 gyermek büszke édesapja. Az énekesnek nemrég született meg a negyedik gyermeke, a negyedik édesanyától. A világsztárnak ugyanis szinte minden korábbi kapcsolatából született egy gyermeke.

Megszületett Chris Brown negyedik gyermeke

Chris Brown barátnője titokban adott életet az első közös gyermeküknek

A világsztár rajongói már hónapok óta suttogtak arról, hogy Jada Wallace várandós Chris Brown gyermekével. A sztárpár azonban tagadta ezt és továbbra is titokban tartották a várandósságot. Április 26-án azonban váratlanul bejelentették, hogy megszületett az első közös gyermekük. Chris Brown jelenlegi párja az Instagram-oldalán osztotta meg az örömteli hírt és a posztjában terhességi felvételeket és az újszülött első pillanatait is megmutatta. Jada Wallace babafotóit ide kattintva tudjátok megtekinteni.

A bejegyzéshez hozzászólt a büszke édesapa is, aki annyit írt: „Taurus gang!" Utalva rá, hogy a negyedik gyermeke is a Bika csillagjegy szülötte, csakúgy mint ő.

A Chris Brown kisbabájáról készült első fotót pedig itt tudjátok megnézni:

Chris Brown’s has welcome his 4th child, a boy 💙. pic.twitter.com/tlAZJpVLMn — 𝖍𝖊𝖑𝖔 (@hwloiza) April 27, 2026

Az énekesről szóló korábbi cikkeinket pedig itt tudjátok elolvasni: