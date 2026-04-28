Ennél a nőies színnél nincs most sikkesebb: dobj félre mindent, mert leuralta a divatvilágot

A mentazöld az idei tavasz és nyár egyik legmeghatározóbb trendszíne, ami egyenesen a 2010-es évek elejére repít vissza minket. Az árnyalatot a divatrajongók csak „millennial mint”-nek nevezi, ezzel is utalva a Y generáció a szín iránti rajongására. Mutatjuk, hogyan viselik a legnagyobb divatikonok, és hogyan építheted be te is a ruhatáradba!

A fantázia név még a legnagyobb divatházakat is megihlette, sőt még az utcai divatot is meghódította.

Bár a mentazöld évtizedek óta jelen van a divatban, utoljára a 2010-es évek elején volt igazán felkapott, azóta a népszerűsége jóval alábbhagyott, sőt sokan kifejezetten ódivatúnak tartották, de most 2026 divatjában feléledt poraiból. A milleniálok az elmúlt években kaptak hideget-meleget, legyen szó a kedvenc stílustippjeik kritikáiról vagy a farmerfazonjaik elleni tömeges támadásokról, szóval épp ideje volt, hogy végre kapjanak valami kárpótlást. Sőt, ha fokozni akarnánk, eljött az idő, hogy végre kimondhassák: Én megmondtam! Idén tavasszal ugyanis a millennial mint, a tengerhabos, kékeszöldes tónus teljes gőzzel tért vissza.

Már 2026 év eleji divatszínekben látható volt, hogy a türkiz és a mentaszín elkezdett visszatérni, de most a tavasz dübörgésével ez elképesztően felerősödött. Bár a millennial mint elsősorban a divatvilágot hódította meg, már a sminkstílusokba és a körömtrendekbe is beszivárgott. Van ebben az árnyalatban valami végtelenül megnyugtató, sőt, tagadhatatlanul idézi a Tiffany & Co. védjegyének luxusát is.Természetesen a kifutók is megjósolták a sikert: láthattuk a Chanel 2026-os tavaszi/nyári kollekciójában, de a Dior és az Armani Privé bemutatóin is központi szerepet kapott.

Így viseld a mentazöld divatszínt

A millennial mint nem csupán egy szezonális fellángolás, hanem egy hihetetlenül sokoldalú szín, amely minden bőrtónuson jól mutat. A titok nyitja a tökéletes alapszín kiválasztásában rejlik, hiszen ez az árnyalat ezer arcot mutathat a jegesen hűvös, kékes tónusoktól kezdve egészen a meleg, sárgás fényben úszó változatig. Mivel az alaptónusod döntően meghatározza az összhatást, érdemes tudatosan választani: a melegebb bőrtípusokhoz a klasszikus mentazöld, míg a hidegebb karakterekhez a mentakék passzol igazán.