Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd Valéria

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattrend

Ennél a nőies színnél nincs most sikkesebb: dobj félre mindent, mert leuralta a divatvilágot

Visszatért az Y generáció ikonikus árnyalata! A mentazöld népszerűbb, mint valaha. A millennial mint trend hűvös tónusa már a legnagyobb divatházakat is megihlette. Mutatjuk, hogy viseld a kékeszöld árnyalatot az idei nyári és tavaszi divatban!

A mentazöld az idei tavasz és nyár egyik legmeghatározóbb trendszíne, ami egyenesen a 2010-es évek elejére repít vissza minket. Az árnyalatot a divatrajongók csak „millennial mint”-nek nevezi, ezzel is utalva a Y generáció a szín iránti rajongására. Mutatjuk, hogyan viselik a legnagyobb divatikonok, és hogyan építheted be te is a ruhatáradba! 

Elképesztő reformmal tér vissza a mentazöld szín.
Forrás: Getty Images

Visszatért a mentazöld: így viseld idén a millennial mint árnyalatot 

  • Az év legnagyobb divatszíne a millennial mint lett, amely tökéletes lesz az idei tavaszra és nyárra.  
  • A fantázia név még a legnagyobb divatházakat is megihlette, sőt még az utcai divatot is meghódította.  
  • Mutatjuk, hogy viselik idén a fagyisan jeges árnyalatot! 

Bár a mentazöld évtizedek óta jelen van a divatban, utoljára a 2010-es évek elején volt igazán felkapott, azóta a népszerűsége jóval alábbhagyott, sőt sokan kifejezetten ódivatúnak tartották, de most 2026 divatjában feléledt poraiból. A milleniálok az elmúlt években kaptak hideget-meleget, legyen szó a kedvenc stílustippjeik kritikáiról vagy a farmerfazonjaik elleni tömeges támadásokról, szóval épp ideje volt, hogy végre kapjanak valami kárpótlást. Sőt, ha fokozni akarnánk, eljött az idő, hogy végre kimondhassák: Én megmondtam! Idén tavasszal ugyanis a millennial mint, a tengerhabos, kékeszöldes tónus teljes gőzzel tért vissza.  

Mutatjuk, hogyan viseld a mentazöldet az idei divatban.
Forrás: Getty Images Europe

Már 2026 év eleji divatszínekben látható volt, hogy a türkiz és a mentaszín elkezdett visszatérni, de most a tavasz dübörgésével ez elképesztően felerősödött. Bár a millennial mint elsősorban a divatvilágot hódította meg, már a sminkstílusokba és a körömtrendekbe is beszivárgott. Van ebben az árnyalatban valami végtelenül megnyugtató, sőt, tagadhatatlanul idézi a Tiffany & Co. védjegyének luxusát is.Természetesen a kifutók is megjósolták a sikert: láthattuk a Chanel 2026-os tavaszi/nyári kollekciójában, de a Dior és az Armani Privé bemutatóin is központi szerepet kapott. 

Forrás: Getty Images Europe

Így viseld a mentazöld divatszínt 

A millennial mint nem csupán egy szezonális fellángolás, hanem egy hihetetlenül sokoldalú szín, amely minden bőrtónuson jól mutat. A titok nyitja a tökéletes alapszín kiválasztásában rejlik, hiszen ez az árnyalat ezer arcot mutathat a jegesen hűvös, kékes tónusoktól kezdve egészen a meleg, sárgás fényben úszó változatig. Mivel az alaptónusod döntően meghatározza az összhatást, érdemes tudatosan választani: a melegebb bőrtípusokhoz a klasszikus mentazöld, míg a hidegebb karakterekhez a mentakék passzol igazán.

Ha még csak ismerkedsz ezzel a frissítő trenddel, érdemes a kiegészítőkkel kezdened a kalandozást: egy világos türkiz tűsarkúval vagy egy finom balerinacipővel. A bátrabb stílusikonok számára egy mentaszínű oversize blézer jelentheti az igazi áttörést, amely váratlanul jól működik egy egyszerű fehér pólóval és farmerrel, de akár egy lenge nyári miniruhával is kombinálható. Ami pedig a színpárosításokat illeti, a menta igazi kaméleon, a mély csokoládébarna drámai eleganciát kölcsönöz neki, míg a bézzsel és a babarózsaszínnel társítva lágy, romantikus harmóniát áraszt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu