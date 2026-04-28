Mel C 52 évesen is bombaformában van: próbáld ki Spice Girls-edzést

Az edzés 50 felett se lehetetlen küldetés, amit jól bizonyít Mel C is. A Spice Girls egykori tagja világ életében szeretett sportolni, erről pedig 52 évesen sem mond le. Most megtudhatod, milyen mozgásformával tartja fitten magát.

Mel C, az egykori Spice Girls tag csúcsformában van.

Vesd bele magad te is a Spice Girls-edzésbe

Mel C 52 évesen ennek köszönheti elképesztő alakját.

A HYROX-verseny kőkemény állóképességet vár el.

A 90-es bandái közül az egyik leghíresebb nem volt más, mint az angol Spice Girls formáció. Mindegyik tag egyfajta női ideált testesített meg, közülük Mel C-nek jutott a sportos vonal. Melegítőkben lépett színpadra, de ez csupán részben volt felvett szerep, hiszen magánéletében is nagyon odafigyelt a testmozgásra. Ez pedig igencsak meglátszik rajta, hiszen az 52 éves Melanie Chisholm izmosabb és dögösebb, mint valaha. Utána csinálnád? Csak óvatosan hiszen a HYROX nem kezdőknek való.

Edzés, ahogy a legsportosabb Spice Girls-tag szereti

Mel C nemrég több brutális poszttal is borzolta a kedélyeket.

Rajongói egy része aggódását fejezte ki, hogy talán az énekesnő túlhajtja magát, mások azonban nem győzték dicsérni.

„Imádom látni, ahogy egy nő az idő múlásával egyre erősebb és erősebb lesz!” „Nem vagy már ötven alatt? Hogy a csudába nézel ki ilyen jól?”

Mi ennek az oka? Mel C még március végén osztotta meg a nagyvilággal, hogy a legújabb fitnesz őrület őt is beszippantotta. A videóban azt láthatjuk, ahogy egy HYROX versenyen teljesít. Elképesztő, ahogy fut, evez, és egy sor nagy intenzitású, saját testsúlyos gyakorlatot végez. Nem csoda, hogy olyan definiált izmokkal rendelkezik az egykori Spice Girls tag, mint Linda Hamilton a Terminátor 2. forgatásán.

Mi az a HYROX?

Egy egyedülálló és komplex edzés/verseny. Kiválóan ötvözi a futást és a funkcionális erőnléti gyakorlatokat, nem mellékesen pedig fejleszti az állóképességet, az erőt, a robbanékonyságot és a kitartást. A verseny 8 km futásból és 8 különböző erőnléti feladatból áll. Ha szeretnéd alaposabban megismerni, olvasd el azt a HYROX-ról szóló cikkünket, amiben teljes betekintést nyújtunk róla.