Életmentés egy budapesti iskolában: a tanároknak köszönhetően megmenekült a 8 éves kisfiú

Pillanatok alatt rémálommá változott a testnevelésóra egy fővárosi iskolában, miután az egyik kisdiák váratlanul összeesett a tanítási óra közben. Az eset még decemberben történt, azonban az Országos Mentőszolgálat most osztotta meg a drámai történet részleteit. Kiderült, hogy a 8 éves kisfiúnak leállt a légzése, ezért azonnali beavatkozásra volt szükség, hogy megmentsék az életét. A tanárai azonban példát mutattak a bátorságukról, amikor a mentőszolgálat instrukciói alapján megkezdték a gyermek újraélesztését. Hatalmas küzdelem után pedig siker koronázta az életmentést.

Életmentés egy budapesti iskolában: tesi óra közben került életveszélyes állapotba egy 8 éves kisfiú

Forrás: Getty Images Europe

Hosszú ideig tartott az életmentés

Az Országos Mentőszolgálat arról írt, a hivatalos Facebook-oldalán, hogy a tanárok azonnal tárcsázták a segélyhívót és miközben megkezdték az újraélesztést, addig a diszpécser több kocsit is riasztott az intézményhez. Néhány perc után egy esetkocsi és egy gyermek-mentőorvosi kocsi is megérkezett a helyszínre és emelt szinten folytatták az újraélesztést. Ekkora a gyermek légzése összeesett, azonban a tanárok mellkasi nyomásainak és a mentősök szakmai helytállásának köszönhetően rövid időn belül sikeresen újraélesztették a kisfiút.

„A gyermeket végül számos életmentő beavatkozást követően stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink, ahol azóta szerencsésen felépült, majd egészségesen hazatérhetett családjához" – számolt be róla az Országos Mentőszolgálat.

