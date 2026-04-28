Újraélesztés

Életmentés egy budapesti iskolában: a tanároknak köszönhetően megmenekült a 8 éves kisfiú

Komáromi Bence
2026.04.28.
Drámai pillanatokat éltek át a tanárok és a diákok egy fővárosi iskolában, miután egy 8 éves kisfiú minden előzmény nélkül összeesett a tesi órán. A talpraesett pedagógusok azonban hősként küzdöttek a gyermek életéért, a kiérkező mentősök segítségével pedig végül sikeresen zárult az életmentés.

Pillanatok alatt rémálommá változott a testnevelésóra egy fővárosi iskolában, miután az egyik kisdiák váratlanul összeesett a tanítási óra közben. Az eset még decemberben történt, azonban az Országos Mentőszolgálat most osztotta meg a drámai történet részleteit. Kiderült, hogy a 8 éves kisfiúnak leállt a légzése, ezért azonnali beavatkozásra volt szükség, hogy megmentsék az életét. A tanárai azonban példát mutattak a bátorságukról, amikor a mentőszolgálat instrukciói alapján megkezdték a gyermek újraélesztését. Hatalmas küzdelem után pedig siker koronázta az életmentést.

Életmentés egy budapesti iskolában: tesi óra közben került életveszélyes állapotba egy 8 éves kisfiú
Hosszú ideig tartott az életmentés

Az Országos Mentőszolgálat arról írt, a hivatalos Facebook-oldalán, hogy a tanárok azonnal tárcsázták a segélyhívót és miközben megkezdték az újraélesztést, addig a diszpécser több kocsit is riasztott az intézményhez. Néhány perc után egy esetkocsi és egy gyermek-mentőorvosi kocsi is megérkezett a helyszínre és emelt szinten folytatták az újraélesztést. Ekkora a gyermek légzése összeesett, azonban a tanárok mellkasi nyomásainak és a mentősök szakmai helytállásának köszönhetően rövid időn belül sikeresen újraélesztették a kisfiút.

„A gyermeket végül számos életmentő beavatkozást követően stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink, ahol azóta szerencsésen felépült, majd egészségesen hazatérhetett családjához" – számolt be róla az Országos Mentőszolgálat.

Ha kíváncsi vagy az életmentés résztvevőire vagy a további részletekre, akkor itt tudod elolvasni a mentőszolgálat eredeti bejegyzését:

További felemelő történeteket pedig itt tudsz elolvasni:

„Nyugodj békében Apu!" Hősként halt meg a népszerű gasztroinflunszer

Benjamin Robert Wood nem gondolkozott, nem tétovázott, azonnal cselekedett, amikor meglátta, hogy egy bajbajutott nő az életéért küzd.

Győrfi Pál megreformálta a Wednesday-táncot: így buzdít újraélesztésre - Videó

"Félelem helyett cselekedj"

Egy édesanya vallomása: a halálba küldtem a fiamat, hogy megmenthessem a családunkat – Videó

Egy ausztrál édesanya és 3 gyermeke reménytelen helyzetben találták magukat pár nappal ezelőtt: kajakjukkal kilométerekre sodródtak a parttól és esélyük sem volt rá, hogy bárki a segítségükre siessen.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
