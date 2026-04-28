Kitálalt az Eufória színésznője: ez az igazság Zendaya és Sydney Sweeney kapcsolatáról

Az utóbbi időben egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy komoly ellentét alakult ki az Euphoria két sztárja, Zendaya és Sydney Sweeney között. A pletykákat most egy harmadik szereplő, Jessica Blair Herman igyekezett eloszlatni.

Jessica Blair Herman kitálalt Zendaya és Sydney Sweeney kapcsolatáról

A színésznő a Fox 5 Good Day New York című műsorában beszélt arról, mi zajlik valójában a kulisszák mögött. Elmondása szerint szó sincs viszályról vagy rivalizálásról: a stáb tagjai kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak egymással. „Tényleg jól kijövünk, és ezt nem csak mondom. Nincs semmilyen dráma” – fogalmazott.

A pletykák főként abból indultak ki, hogy Zendayát és Sydney Sweeneyt nem látták együtt az Euphoria harmadik évadának vörös szőnyeges premierjén, és Sweeney egy promóciós stábfotóról is hiányzott. Jessica Blair Herman szerint azonban ennek egyszerű szakmai oka van: a két színésznő karaktere külön történetszálon fut, ezért ritkán dolgoznak együtt a forgatások során.

„Amikor én ott voltam, nem is volt közös jelenetük. A történeteik teljesen elkülönülnek, gyakran külön napokon forgatnak” – magyarázta.

Mindez azonban élesen szembemegy azokkal a pletykákkal, amelyek szerint Zendaya és Sydney Sweeney között Tom Holland miatt alakult volna ki konfliktus. A korábbi híresztelések egy állítólagos szerelmi feszültségről szóltak, ám a stábtagok beszámolói szerint szó sincs személyes ellentétről vagy rivalizálásról.

Zendaya őszintén beszélt arról, mit adott neki a karaktere

A beszélgetés során az is szóba került, hogy a népszerű sorozat jövője bizonytalan. Zendaya egy interjúban arra utalt, hogy a harmadik évad akár az Euphoria lezárását is jelentheti. A The Drew Barrymore Show-ban a kérdésre, hogy ez lehet-e az utolsó évad, úgy válaszolt: „Azt hiszem, igen.”

A színésznő arról is beszélt, milyen sokat jelent számára a sorozat és karaktere, Rue Bennett. Elmondása szerint a szerep rengeteget tanított neki az empátiáról és a megváltásról, és különösen hálás a stábnak, amelynek tagjai végigkísérték a felnőtté válását.