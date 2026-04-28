Kiderült, melyik film okozhatta Bruce Willis súlyos betegségét! A színész perelt is

2026.04.28.
Sok találgatás jelent már meg arról, hogy a hollywoodi színész demenciáját mi okozhatta. Most kiderült, hogy egy pert is indított Bruce Willis, miután megsérült egy forgatáson. Íme a részletek!

Az interneten újra felbukkant, hogy Bruce Willis súlyos betegségét egy korábbi filmforgatás okozhatta. A pletykák egy része odáig megy, hogy Willis jogi lépéseket is tett a film gyártóival szemben.

  • Bruce Willisnél 2022-ben afáziát diagnosztizáltak, majd később frontotemporális demenciát (FTD), amely súlyosan rontja a beszédet és a kognitív funkciókat.
  • Az interneten elterjedt egy pletyka, hogy egy korábbi filmforgatás és az azon történt baleset hozzájárulhatott a betegség kialakulásához.
  • A nap könnyei forgatásán valóban történt egy tragédia és Willis is megsérült, ezért beperelte a stúdiót. De vajon hozzájárulhatott a baleset a betegségéhez?
Bruce Willis betegsége

Bruce Willist először 2022-ben diagnosztizálták afáziával (nyelvi zavar), majd nem sokkal később kiderült, hogy ennél súlyosabb az állapota: frontotemporális demenciában (FTD) szenved. Ez a gyógyíthatatlan betegség súlyosan érinti a beszédkészségét, a kognitív funkcióit és mindennapi kommunikációját. A legutóbbi hírek szerint már annyira előrehaladott állapotban van az egykori színész állapota, hogy egyáltalán nem tud kommunikálni, sőt, sokszor már a lányait sem ismeri fel. 

Ez a forgatás lehetett a betegség kiváltó oka?

Bruce Willis filmjei kétségtelenül legendásak, de azért van néhány olyan alkotás is, amit kevesen ismernek. Többek között ilyen A Nap könnyei című 2003-as film is, amelynek a forgatásán olyasmi történt, ami hatással lehetett Bruce Willis gyógyíthatatlan betegségének kialakulására is. A 2002-ben forgatott produkció körül több súlyos incidens is történt, amelyek most komoly visszhangot váltottak ki.

A forgatás során egy kaszkadőr életét vesztette egy ejtőernyős jelenet felvétele közben a kaliforniai Oceano közelében. A jelenetben több kaszkadőr ugrott ki több mint 4000 méteres magasságból, azonban az egyikük nem a kijelölt partszakaszon, hanem a vízben ért földet, és megfulladt. Az eset komoly biztonsági kérdéseket vetett fel a produkció körül, azonban a forgatás nem állt le. 

A későbbi felvételek során Bruce Willis is megsérült: egy robbanásos jelenet közben repülő törmelék találta el, ami komoly fejsérülést okozott nála, még az eszméletét is elveszítette. A történtek után a színész jogi lépéseket tett, és kártérítési pert indított a Revolution Studios ellen, arra hivatkozva, hogy a stáb nem teljesítette megfelelően a biztonsági előírásokat. Bár semmilyen orvosi bizonyíték nincs rá, hogy ez a baleset hozzájárult a színész betegségének kialakulásához, de ez a rajongói teória mégis elterjedt a világhálón. 

