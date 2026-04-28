„Gyűlölöm a férjem gyerekét” – Egy anya őszinte vallomása robbantotta fel az internetet

Vannak tabuk, amikről még a legnévtelenebb fórumokon is félve beszélünk. Egy elkeseredett feleség most mégis megtörte a csendet: kendőzetlen őszinteséggel vallott arról a fojtogató érzésről, amit a férje előző házasságából született gyermeke iránt érez. Íme a párkapcsolati válság részletei!

Párkapcsolati válság egy mozaikcsaládban.

Egy válságban lévő párkapcsolat egy előző házasság árnyékában

Nem minden mozaikcsalád tündérmese, és ezt senki nem tudja jobban annál a nőnél, aki a Reddit népszerű fórumán öntötte ki a lelkét. A konkrét helyzet drámai: egy 39 éves feleség bevallotta, hogy képtelen elviselni a (47 éves) férje 8 éves gyermekének jelenlétét a saját otthonában. „Utálom a férjem gyerekét” – írta címként a bejegyzéséhez. A történet olyan lavinát indított el, ami rávilágított a mostohaszülői lét legsötétebb bugyraira.

A nő nem gonoszságból, hanem a teljes érzelmi és mentális kimerültségtől vezérelve jutott el a felismerésig: a gyereket egy betolakodónak látja, aki felemészti a házasságát. „Bűntudatom van? Igen. De minden alkalommal, amikor belép az ajtón, elszorul a gyomrom. Nem a gyerek hibája, de egyszerűen nem tudom szeretni. Csak azt akarom, hogy tűnjön el az életünkből.”

A történet szerint a nő kezdetben próbálkozott, de a férje vakhitű rajongása a gyerek és exfelesége iránt falat emelt közéjük. A mindennapok harctérré váltak, ahol a feleség úgy érzi, saját otthonában vált másodrendű szereplővé.

Utálom, hogy osztoznom kell az idején és a figyelmén a fiával. Tudom, hogy ez nagyon kegyetlen, de nagyon magányosnak érzem magam, amikor a fia velünk van. Nincs közös gyermekünk, én pedig nagyon szeretnék egyet, de a férjem még nem akarja. Arra vár, hogy az exfelesége előbb megházasodjon és teherbe essen.

A Reddit közössége egyből reagált a megosztó témára. „Végre valaki kimondta! A mozaikcsalád nem csak közös palacsintázásról szól. Ez kőkemény munka, és néha egyszerűen nem működik a kémia.” Más viszont teljesen megdöbbent az olvasottaktól: „Ez kegyetlenség. A gyerek nem tehet róla, hogy megszületett. Ha nem bírod, hagyd el a férjedet, de ne mérgezd a gyereket az utálatoddal.”