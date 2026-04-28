2026. ápr. 28.

„Gyűlölöm a férjem gyerekét” – Egy anya őszinte vallomása robbantotta fel az internetet

2026.04.28.
Gonosz mostoha vagy csak egy meg nem értett feleség? Elképesztő vitát generált egy fiatal nő párkapcsolati vallomása, miszerint nem tudja szeretni férje gyermekét. Mutatjuk a sokkoló beszámolóját!

Vannak tabuk, amikről még a legnévtelenebb fórumokon is félve beszélünk. Egy elkeseredett feleség most mégis megtörte a csendet: kendőzetlen őszinteséggel vallott arról a fojtogató érzésről, amit a férje előző házasságából született gyermeke iránt érez. Íme a párkapcsolati válság részletei! 

Egy válságban lévő párkapcsolat egy előző házasság árnyékában

Nem minden mozaikcsalád tündérmese, és ezt senki nem tudja jobban annál a nőnél, aki a Reddit népszerű fórumán öntötte ki a lelkét. A konkrét helyzet drámai: egy 39 éves feleség bevallotta, hogy képtelen elviselni a (47 éves) férje 8 éves gyermekének jelenlétét a saját otthonában.  „Utálom a férjem gyerekét” – írta címként a bejegyzéséhez. A történet olyan lavinát indított el, ami rávilágított a mostohaszülői lét legsötétebb bugyraira.  

A nő nem gonoszságból, hanem a teljes érzelmi és mentális kimerültségtől vezérelve jutott el a felismerésig: a gyereket egy betolakodónak látja, aki felemészti a házasságát. „Bűntudatom van? Igen. De minden alkalommal, amikor belép az ajtón, elszorul a gyomrom. Nem a gyerek hibája, de egyszerűen nem tudom szeretni. Csak azt akarom, hogy tűnjön el az életünkből.” 

A történet szerint a nő kezdetben próbálkozott, de a férje vakhitű rajongása a gyerek és exfelesége iránt falat emelt közéjük. A mindennapok harctérré váltak, ahol a feleség úgy érzi, saját otthonában vált másodrendű szereplővé.  

Utálom, hogy osztoznom kell az idején és a figyelmén a fiával. Tudom, hogy ez nagyon kegyetlen, de nagyon magányosnak érzem magam, amikor a fia velünk van. Nincs közös gyermekünk, én pedig nagyon szeretnék egyet, de a férjem még nem akarja. Arra vár, hogy az exfelesége előbb megházasodjon és teherbe essen. 

A Reddit közössége egyből reagált a megosztó témára.  „Végre valaki kimondta! A mozaikcsalád nem csak közös palacsintázásról szól. Ez kőkemény munka, és néha egyszerűen nem működik a kémia.” Más viszont teljesen megdöbbent az olvasottaktól: „Ez kegyetlenség. A gyerek nem tehet róla, hogy megszületett. Ha nem bírod, hagyd el a férjedet, de ne mérgezd a gyereket az utálatoddal.” 

„Úgy érzem, kezd elfogyni az időm. Nagyon szeretem őt, de nem tetszik a helyzetünk. Már egy éve tart ez, és egyszerűen nem tudok továbblépni. Úgy érzem, ő is nagyon szeret engem, de nem látom, hogy őszinte lenne. Olyasvalakivel szeretnék összeházasodni, akivel nem kell aggódnom. Úgy érzem, ha ő nem az igazi, akkor most kellene elmennem”– írta a nő posztja zárásaként.

Ezt tanulhattuk a megosztó történetből

A poszt végén a nő feltette a végső kérdést, ami sokakat megosztott: vajon megmenthető-e egy házasság, ha a csomagban érkező gyermek iránti ellenszenv már fizikai fájdalmat okoz? A válaszok vegyesek, de egy dolog biztos: a gonosz mostohaanya mítosza mögött gyakran egy magára hagyott, kétségbeesett nő áll. 

Hasonló cikkeink is érdekelhetnek:

„Az exférjem szelleme a túlvilágról üzent, hogy menjek hozzá a legjobb barátjához” - Egy 35 éves nő megdöbbentő története

Egy netes fórumon egyszerre meghökkentő és megindító sztoriról számolt be egy nő. Szerinte az elhunyt férje szelleme beleegyezett különös új viszonyába a férfi legjobb barátjával. Íme a részletek!

Megtörte a csendet a Titan-tragédia gyászoló özvegye: „Dobozban kaptam vissza a családtagjaimat"

Christine Dawood a férjét és a fiát veszítette el a három évvel ezelőtti tengeralattjáró-balesetben.

Túlélők, özvegyek és a sugárfertőzésbe belerokkant helyiek vallottak a csernobili tragédiáról

A csernobili kataszrófa1996-tól folyamatosan foglalkoztatja az embereket: a tragédiát pedig nem csak filmek és sorozatok, de könyvek is feldolgozták.

 

