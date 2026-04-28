Etikett bakik és szabályok a ballagáson, amiket mindenkinek kötelező lenne ismerni

Békés Megyei Hírlap - Bencsik Ádám
illem ballagás ballagási ünnepség etikett
Jónás Ágnes
2026.04.28.
Lezárás és új kezdet – talán így lehet a legjobban megragadni a lényegét. A ballagás egyfajta határvonal, amely elválasztja a gyermekkort és a fiatalabb éveket a felnőtté válás egy következő szakaszától. Az etikett betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki méltóságteljesen élhesse meg ezt a fontos alkalmat. Te tudod, hogy hozzátartozóként milyen íratlan szabályokat illik betartanod?

Tudtad, hogy ennek a ceremóniának is megvannak a maga íratlan szabályai? Most bemutatunk néhány fontos illemszabályt, amelyek segítenek abban, hogy a ballagási ünnepség valóban meghitt és emlékezetes maradjon mindenki számára.

A fotó egy csapat diákot ábrázol a ballagási ünnepségükön.
Ballagási ünnepség: biztos, hogy tudod, milyen íratlan szabályokat illik betartani?
Forrás:  123rf.com

Etikett bakik és szabályok a ballagáson

  • A ballagási ünnepségnek is vannak íratlan etikett szabályai.
  • A ballagás nem csak rólad szól, ezért fontos a türelem és a tisztelet.
  • A túl feltűnő öltözet, a hangoskodás vagy a túlzott figyelemkeresés elvonhatja a hangsúlyt az ünnepeltről.

Mutatjuk az 5 legfontosabb, a résztvevőkre vonatkozó ballagási szabályt, amiket mindenkinek kötelező lenne ismerni.

1. Ne késs, mert szó szerint elgázolhat a ballagási vonat

A ballagás nem egy kötetlen házibuli, ahová bármikor betoppanhatsz némi virággal és bonbonnal. Az iskolai folyosók és udvarok ilyenkor zsúfolásig telnek, ha ilyenkor próbálsz előrefurakodni, lincshangulat alakulhat ki, és még  bele is gyalogolhatsz a vonuló diákok sorába is. 

Érkezz meg legalább 20 perccel a kezdés előtt, és foglald el a helyed!

 

2. Engedj teret annak, akiről a ballagási ünnepség szól

Lesz, amikor eljön a te időd is, de ez a nap nem rólad szól, éppen ezért ne rohangálj 5 percenként a gyermekedhez szelfizés szándékával, miközben a végzős osztályával sétál. Bár csábító, hogy élőben közvetítsd a közösségi médiában a bevonulást, ne feledd, hogy a mögötted álló is látni szeretné a gyermekét. 

Ne álld el mások útját a folyosón a tökéletes fotó kedvéért, és ne kiabálj be viccesnek szánt megjegyzéseket! 

A legjobb, ha a virágcsokrokkal megvárod, amíg az osztály eléri a végállomást, legyen az a tanterem vagy egy kijelölt udvarrész. 
3. Visszafogott elegancia

A farmert mindenképp felejtsd el, akkor is, ha strasszos, akkor is, ha szép hímzések ékesítik. A tűsarkút is hagyd a gardróbban – bizonyára nem akarsz a macskaköveken és az iskolai udvaron egyensúlyozni benne. Kerüld a neon színeket és tiltólistás az állatmintás szett is, ugyanis elvonják a figyelmet az ünnepeltről. 

A ballagás kulcsszava legyen a diszkrét elegancia: egy pasztellszínű midiruha vagy egy könnyű nadrágkosztüm telitalálat a hölgyeknek, az uraknak pedig az öltöny lehet a legjobb választás. 

4. A virágeső logisztikája

Sokan menet közben aggatják a végzősökre a lufit, a virágcsokrokat és a különféle plüssállatokat, csakhogy a diákok alig bírják tartani a sok ajándékot menet közben. A legjobb, ha megvárod, amíg az osztály eléri a végállomást, legyen az a tanterem vagy egy kijelölt udvarrész. 

Ha hatalmas virágkompozícióval készülsz, a gratuláció után ajánld fel, hogy beteszed a kocsiba, így nem kell a fiatalnak órákig egy botanikus kerttel a karjában egyensúlyoznia.

5. A gratuláció etikettje

A ballagás kétségkívül a szívből jövő ölelések és a gratuláció ideje, de tartsd szem előtt a sorrendet: legyen először a szűk családé az elsőbbség. Ha úgy döntesz, pénzt adsz ajándékba, még véletlenül se lobogtasd a borítékot az egész iskola előtt. Egy kedves kísérőkártyával ellátott csomagban sokkal elegánsabbnak hat. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ő a leggyönyörűbb nő a világon: az aranymetszés szabálya alapján rangsorolták a női sztárokat

A tudomány számára nincs lehetetlen. Az aranymetszés szabályának elve alapján kiderült, ki a világ legszebb nője.

Nem véletlen, milyen színű a macskád: ezt árulja el rólad és az életedről

Gondoltad volna, hogy a cicád színe nem csupán esztétikai kérdés? Mutatjuk, milyen jelentéssel bír a macska színe.

Nem egyedül költözött új otthonába a bukott András herceg

A volt herceg életkörülményei jelentősen átalakultak az elmúlt időszakban: királyi címének elvesztése és kilakoltatása után egy jóval szigorúbb, szabályozottabb környezetben él. András társasága a hét kutyája, ők jelentik számára a támaszt.


 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu