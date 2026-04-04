A pokolból a Vasember páncéljába – Robert Downey Jr. számmisztikai képlete elárulja sorsának titkait

Sokan minden idők egyik legszexibb „rosszfiújaként” emlegetik Robert Downey Jr.-t, akiben egyszerre van jelen a sármos intelligencia, a veszélyes csábítás és az érzelmi mélység. Születési számai megdöbbentő pontossággal rajzolják le a karakterét és ezt a nem mindennapi sorsívet.

Gyerekkor és indulás: reflektorfényben már a születésétől kezdve

Robert Downey Junior 1965. április 4-én látta meg a napvilágot Manhattanben, és gyakorlatilag beleszületett a filmezés világába. Apja, Robert Downey Sr. egy különc, avantgárd filmrendező volt, aki már kisgyerekként szerepeltette fiát a filmjeiben. A kapcsolatuk azonban nemcsak inspiráló, hanem rendkívül ellentmondásos is volt. Downey később maga is nyíltan beszélt arról, hogy apjának és a filmezés világának köszönhetően nagyon korán megismerkedett a drogokkal – talán ez egyfajta különös kapocs is volt közöttük.

Ez a háttér művészileg inspirálta, de nem szabott egészséges határokat számára – szabad, mindent kontrollt nélkülöző életet élt.

Tehetségének köszönhetően az ifjú Robert gyorsan berobbant Hollywoodban: paradox módon, a Fagypont alatt című filmben egy drogos fiút alakított. Később a Chaplin hozta meg számára az igazi áttörést és az Oscar-jelölést, 1992-ben.

Magánélete ekkor még igen viharos volt: kapcsolatban élt többek között Sarah Jessica Parkerrel is – románcuk az 1980-as évek közepén kezdődött, és 1991-ig tartott. Ez egy hosszú és érzelmileg komoly kapcsolat volt mindkettőjüknek – együtt is éltek –, de végül Robert Downey Jr. drogproblémái szakításhoz vezettek.

A mélypont: amikor a tehetség már nem volt elég

A ’90-es évek közepén Robert Downey Junior karrierje összeomlott: letartóztatások, rehabok, börtön és elvesztett szerepek jellemezték azt a korszakát – Hollywood gyakorlatilag leírta színészként és emberként egyaránt. A színész a kaotikus élethelyzete ellenére 1992-ben megházasodott, és megszületett első gyermeke, Indio Falconer Downey. Azonban felesége, Deborah sem tudta tolerálni a színész függőségeit, így 2004-ben elváltak.