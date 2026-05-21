Üres borospohár, gyógyszerek és brit akcentus: furcsa részletek láttak napvilágot Britney Spears letartóztatásáról

Új abb részletek derültek ki Britney Spears márciusi letartóztatásáról. A rendőrségi jelentés szerint nem elég, hogy az énekesnő először nem akart kiszállni az autójából, azt hazudta a rendőröknek, hogy nem lát a bal szemére. Itt vannak a bizarr részletek!

Üres borospohár és gyógyszerek is voltak Britney Spears autójában

Ahogy arról mi is hírt adtunk, a 44 éves popsztárt március 4-én este állították meg a kaliforniai Ventura megyében, nem messze az otthonától, miután a rendőrség névtelen bejelentést kapott egy veszélyesen közlekedő autóról. A bejelentő szerint a jármű nagy sebességgel haladt és többször is áttért a másik sávba.

Az Us Weekly által megszerzett dokumentumok szerint a rendőrök azt látták, hogy Britney Spears autója több alkalommal is átsodródott a másik sávba. A jelentés szerint az énekesnő kezdetben a rendőrautó villogó fényjelzéseire sem reagált, ezért a járőrök végül a szirénát is bekapcsolták. Az egyik intézkedő rendőr azt írta jelentésében, hogy Britney tovább haladt az úton, és csak később állt félre.

A beszámoló szerint az énekesnő egy kopott zöld csíkos ruhát és lila szandált viselt. A rendőrök alkoholszagot éreztek az autóból, Britney azonban azt állította, hogy hét órával korábban mindössze egy pezsgős mimózakoktélt ivott. A dokumentumok alapján az énekesnő azt is elmondta, hogy több vényköteles gyógyszert szed: Lamictalt, Prozacot és Adderallt. A rendőrök később egy barna táskában Adderall-tablettákat találtak, amelyek a jelentés szerint nem Britney Spears nevére voltak felírva.

A jegyzőkönyv szerint az autó első ülései között, a pohártartóban egy üres borospohár is volt.

Az énekesnő megnehezítette a rendőrök dolgát

Britney Spears állítólag először nem akart kiszállni a járműből. Azt mondta a rendőröknek, hogy korábban már zaklatták és megtréfálták, ezért nem érzi biztonságban magát. Később ügyvédjével akart beszélni, és arra hivatkozott, hogy nőként joga van az autóban maradni. Végül körülbelül tíz perc után mégis kiszállt.

A jelentés szerint a rendőrök drasztikus hangulatingadozásokat tapasztaltak nála: viselkedése a konfrontatívtól az extravagánsig változott, időnként pedig brit akcentussal beszélt.

A dokumentumok szerint a rendőrök alkoholszagot éreztek a leheletén, beszéde gyors és elmosódott volt, mozgása bizonytalannak tűnt, miközben folyamatosan a kezével babrált.