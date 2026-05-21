Üres borospohár, gyógyszerek és brit akcentus: furcsa részletek láttak napvilágot Britney Spears letartóztatásáról

Új abb részletek derültek ki Britney Spears márciusi letartóztatásáról. A rendőrségi jelentés szerint nem elég, hogy az énekesnő először nem akart kiszállni az autójából, azt hazudta a rendőröknek, hogy nem lát a bal szemére. Itt vannak a bizarr részletek!
Üres borospohár és gyógyszerek is voltak Britney Spears autójában
Ahogy arról mi is hírt adtunk, a 44 éves popsztárt március 4-én este állították meg a kaliforniai Ventura megyében, nem messze az otthonától, miután a rendőrség névtelen bejelentést kapott egy veszélyesen közlekedő autóról. A bejelentő szerint a jármű nagy sebességgel haladt és többször is áttért a másik sávba.
Az Us Weekly által megszerzett dokumentumok szerint a rendőrök azt látták, hogy Britney Spears autója több alkalommal is átsodródott a másik sávba. A jelentés szerint az énekesnő kezdetben a rendőrautó villogó fényjelzéseire sem reagált, ezért a járőrök végül a szirénát is bekapcsolták. Az egyik intézkedő rendőr azt írta jelentésében, hogy Britney tovább haladt az úton, és csak később állt félre.
A beszámoló szerint az énekesnő egy kopott zöld csíkos ruhát és lila szandált viselt. A rendőrök alkoholszagot éreztek az autóból, Britney azonban azt állította, hogy hét órával korábban mindössze egy pezsgős mimózakoktélt ivott. A dokumentumok alapján az énekesnő azt is elmondta, hogy több vényköteles gyógyszert szed: Lamictalt, Prozacot és Adderallt. A rendőrök később egy barna táskában Adderall-tablettákat találtak, amelyek a jelentés szerint nem Britney Spears nevére voltak felírva.
A jegyzőkönyv szerint az autó első ülései között, a pohártartóban egy üres borospohár is volt.
Az énekesnő megnehezítette a rendőrök dolgát
Britney Spears állítólag először nem akart kiszállni a járműből. Azt mondta a rendőröknek, hogy korábban már zaklatták és megtréfálták, ezért nem érzi biztonságban magát. Később ügyvédjével akart beszélni, és arra hivatkozott, hogy nőként joga van az autóban maradni. Végül körülbelül tíz perc után mégis kiszállt.
A jelentés szerint a rendőrök drasztikus hangulatingadozásokat tapasztaltak nála: viselkedése a konfrontatívtól az extravagánsig változott, időnként pedig brit akcentussal beszélt.
A dokumentumok szerint a rendőrök alkoholszagot éreztek a leheletén, beszéde gyors és elmosódott volt, mozgása bizonytalannak tűnt, miközben folyamatosan a kezével babrált.
Britney Spears később arra panaszkodott, hogy rosszul érzi magát, és nem akarta végigcsinálni a helyszíni józansági teszteket. A jelentés szerint azt mondta, hogy a rendőrautó fényei miatt fájnak a szemei és a feje, illetve a vizsgálat során arra is hivatkozott, hogy bal szemére vak, ugyanakkor a rendőr szerint továbbra is látta az ujjmozgásokat.
Az előállítása után önként vonult elvonóra
Az énekesnőt ezután a California Highway Patrol Moorpark-i irodájába vitték további vizsgálatra, majd egy közeli kórházba szállították vérvételre. A jelentés szerint Britney Spears megpróbálta késleltetni a vérvételt azzal, hogy többször mosdóba szeretett volna menni. A rendőrök szerint a mosdóban egyre indulatosabbá és agresszívebbé vált, ezért végül megbilincselték, és a rendőrautó első ülésére ültették. Az incidens után néhány héttel Britney Spears rehabilitációs intézménybe vonult.
Az énekesnő a hónap elején bűnösnek vallotta magát gondatlan vezetés vádjában. Az egyezség részeként 12 hónap próbaidőt kapott, valamint egy nap elzárást szabtak ki rá, amelyet a letartóztatáskor már letöltött idővel beszámítottak. Emellett 571 dolláros pénzbírságot is ki kellett fizetnie, és kötelezték arra, hogy hetente pszichológushoz, havonta pedig kétszer pszichiáterhez járjon.
