Christina Aguilera vékonyabb, mint valaha: ennek rossz vége lesz − FOTÓ

Annyira vékony lett Christina Aguilera, hogy szinte alig lehet ráismerni. Különös így látni a 45 éves énekesnőt, akit a 2000-es években tinilányok milliói bálványoztak. Először a plasztikai sebészekkel, most pedig egy hatalmas fogyással szeretné visszatekerni az idő kerekét.

Christina Aguilera már áprilisban is nagyon vékony volt.

Forrás: Getty/Variety

Christina Aguilera fogyása Az énekesnő már gyerekei születése óta súlyproblémákkal küzd.

Többször is belekerült a jojóeffektusba, amit nagyon nehezen viselt.

Negyven felett azonban úgy döntött, szebb lesz, mint valaha.

A fogyás azonban talán túl drasztikusra sikerült.

Christina Aguilera elképesztő átalakuláson esett át, miután kislánya, a most 11 éves Summer megszületett, 2014-ben közel 20 kilót fogyott. Az énekesnő azonban negyven felett sem akarja elhagyni magát. Pár éve évtizedeket fiatalodott egy átfogó plasztikai beavatkozásnak köszönhetően, most pedig olyan sovány lett, ahogy még sosem láttuk.

Bár már tavaly is bombaalakot villantott, amikor félmeztelen fotójával ünnepelte születésnapját, úgy tűnik, ő mégsem volt elégedett magával. Az emberek a kétgyermekes énekesnő fogyásai mögött régóta az Ozempicről suttognak, de ő ezt mindig tagadta. Legutóbb például, amikor 18 kilótól szabadult meg, szivárványdiétájáról beszélt. Ennek során az étkezésben elsősorban a tápanyagokra koncentráló, növényi eredetű ételeket evett, mindennap más színűeket. Egy korábbi interjúban őszintén vallott arról, hogy mit gondol a súlyával kapcsolatos nagyfokú médiaérdeklődésről.

Tizenévesen egészen más a tested, mint húszas éveidben. (...) Elkezdtem kigömbölyödni, de ez elfogadhatatlan volt

− idézi a Daily Mail az énekesnőt, aki azt is elmondta, hogy sok szakmai visszajelzést kapott az alakjával kapcsolatban. Ezekben azt emelték ki, hogy mindenkinek jobban tetszett tinédzserként, amikor vékonyabb volt.

Christina Aguilera fogyása meghozta az eredményt, rendkívül sovány lett a 45 éves énekesnő.

Forrás: Getty/Steve Granitz

Bár álszentség lenne elhallgatni, hogy amikor pár éve igen kikerekedve jelent meg a színpadon, mindenki el volt hűlve. De Christina Aguilera mostani alakja sem azt a tinisztárt idézi, aki vékony volt ugyan, de nem volt kint minden csontja.