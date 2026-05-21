A CSI: Miami ikonja teljesen megváltozott - Felismerhetetlen a 70 éves Horatio Caine - FOTÓ

Simon Benedek
2026.05.21.
David Caruso neve örökre összeforrt Horatio Caine karakterével. A színész az elmúlt években szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Nemrég Los Angelesben kapták lencsevégre, de a rajongók alig ismernek rá a CSI: Miami helyszínelők ikonikus színészére!

A 72 éves színész szürke melegítőnadrágban, laza pólóban, kalapban és napszemüvegben jelent meg Los Angelesben. David Caruso ikonikus vörös haja még megvan, de sokkal hosszabb, mint ahogy a CSI: Miami rajongói emlékezhetnek rá. A szériában mindig elegáns, öltönyös Horatio Caine slampos megjelenését nem tudják hova tenni a rajongók. A fotók gyorsan bejárták az internetet, sokan pedig döbbenten reagáltak arra, mennyit változott az egykori tévésztár, aki jónéhány pluszkiót is magára szedett – számolt be a Hello!. Íme a friss fotó a színészről:

Hátat fordított Hollywoodnak

CSI: Miami 2002 és 2012 között futott hatalmas sikerrel, mielőtt a csatorna végül elkaszálta a bűnügyi sorozatot a csökkenő nézettség és a magas gyártási költségek miatt. A produkció lezárása után David Caruso nem vállalt újabb szerepeket, hanem visszavonult a színészettől. A színész később a művészeti világban próbált szerencsét: galériatulajdonosként és műkereskedőként dolgozott, de az üzlete 2025-ben végleg bezárt. Sokak szerint Caruso tudatosan döntött úgy, hogy teljesen kiszáll Hollywoodból

Súlyos vádak érték a viselkedése miatt

A színész neve évekkel a sorozat lezárása után újra előkerült, amikor a Steven Bochco producer a könyvében kemény állításokat fogalmazott meg róla. Bochco szerint Caruso nehéz természetű volt a forgatásokon, gyakran mogorván és kiszámíthatatlanul viselkedett, emiatt pedig sok konfliktus alakult ki a személye körül. A producer azt is állította, hogy irreálisan magas fizetést, luxus lakókocsit és extra biztonsági szolgáltatásokat követelt a sorozat idején. 

