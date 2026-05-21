2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

„A professzorom segített állást találni, én pedig azzal háláltam meg, hogy lefeküdtem a feleségével”

Egy 28 éves anonim férfi az internet segítségét kérte egy morális kérdéssel kapcsolatban. Bevallotta, hogy titkos viszonyt folytat a felettesével, aki ráadásul a volt professzorának a felesége. A férfit elképesztő lelkiismeret-furdalás gyötri azóta.

Tudom, hogy helytelen, amit teszünk, de nem bírok leállni – vele éltem meg életem legjobb szexuális élményét” – mesélte a 28 éves anonim férfi. Az internetes fórumon arra próbálta megtalálni a választ, hogy vajon mitévő legyen egy morálisan helytelen, de mégis csábító helyzetben. Mutatjuk a titkos viszony részleteit.

Titkos viszonyba kezdett a felettesével, aki ráadásul a volt professzorának a felesége.
Forrás: Shutterstock

A titkos viszony, ami bűnös, de csábító

  • A férfi nem talált munkát, ezért fordult a régi professzorához segítségért.
  • A professzor egyből talált neki munkát a felesége cégénél.
  • A férfi titkos viszonyba kezdett a professzor feleségével.

A munkakeresés és a jótékony professzor

Az anonim férfit tavaly nyáron kirúgták a munkahelyéről. Ez az origója a bűnbeesésnek. Ezután ugyanis a hónapokig tartó, nyomasztó álláskeresés fázisába csöppent. Ekkor gondolt arra, hogy ír az egyik volt professzorának. „Gondoltam, írhatna nekem egy ajánlólevelet, vagy lehetnek hasznos kapcsolatai” – mesélte a férfi. Így is tett, és a jószívű professzora nemcsak ajánlólevelet írt neki, hanem szinte egyből szerzett is számára egy munkát – méghozzá a felesége cégénél.

A munkahelyi kapcsolat

Pár hónapja kezdtem el itt dolgozni. A munka csodás, jól érzem magam, és sokkal jobban keresek, mint az előző munkahelyemen. De a legjobb része mégis az, hogy igen közel dolgozhatok a professzorom feleségéhez, aki épp most lett 40.

Egy idő után a férfi úgy vette észre, hogy ő sem közömbös a nőnek – a mentoráláson felül ugyanis valami plusz is volt a kapcsolatukban. Egyik este mindketten tovább maradtak bent, ekkor változott meg minden.

Az ártalmatlan flörtölésekből érintések lettek, aztán már csókolóztunk, és már csak arra kaptam fel a fejem, hogy a főnökünk asztalán szexelünk.

A megcsalás és a morális kérdések

A férfi elmondása szerint a nő megosztotta vele, hogy nem jó a házassága a professzorral, és már egy ideje keres valamilyen kalandot. Ez az egyszeri szexuális kapcsolat pedig egy titkos viszonyba torkollott.

Amikor a professzor külföldi konferenciákon vesz részt, akkor a férfi átmegy a házukba, és a közös ágyunkban hál együtt a tanára feleségével. „Tudom, hogy helytelen, de a szex már szinte függővé tesz vele. Ennek ellenére elképesztő lelkiismeret-furdalásom van. Elvégre a professzorom segített állást találni, én pedig ezt azzal háláltam meg, hogy lefeküdtem a felségével

A férfi épp válaszút előtt áll, ezért vallott anonim módon a történetéről. Fél attól, hogy a professzora rajtakapja őket, de elengedni sem tudja a nőt. Ez a kettős árulás viszont valljuk be, nem sok jóhoz vezethet.

