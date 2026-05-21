2026. máj. 21., csütörtök

A halál órái: ekkor sújt le leggyakrabban a szívinfarktus a szakértők szerint

Jónás Ágnes
2026.05.21.
Létezik egy kritikus időszak, amikor bizonyíthatóan drasztikusan megugrik a rosszullétek száma. Mutatjuk, mikor kell a legjobban féltened a szívedet, és hogyan védheted meg magad a szívinfarktus veszélyeitől.

Van egy olyan napszak, amikor a szervezet egyfajta sokkot kap, ami a szív- és érrendszer számára fokozott terhelést jelent. Nem véletlen, hogy a szívinfarktusok nagy része éppen ilyentájt történik. 

A szívinfarktus kialakulásának nem egyenletes az eloszlása; bizonyos időszakokban bizonyítottan nagyobb a kockázat.
  • Egy bizonyos időszakban megemelkedik a stresszhormonok szintje, ami növeli a vérnyomást és a pulzust, vagyis kockázatot jelent szívroham szempontból.
  • Ilyenkor a kiszáradás és a sűrűbb vér is megterheli a szív- és érrendszert.

Ezekben az órákban történik a legtöbb szívroham

A szívinfarktusok többsége reggel, az ébredés utáni órákban, jellemzően 6 és 12 óra között fordul elő. Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy a testünk éppen a pihentető éjszakai alvás után a legsérülékenyebb, de ha belegondolsz, ez teljesen logikus. Ahhoz, hogy legyen energiánk kikászálódni az ágyból, a mellékvesénk elárasztja a véráramot olyan stresszhormonokkal, mint az adrenalin, a noradrenalin és a kortizol

Ez a hormonkoktél egyfajta természetes turbófokozat, amelynek hatására megemelkedik a vérnyomás, felgyorsul a pulzus, és a szívünk hirtelen sokkal több oxigént követel magának, mint amikor még békésen aludtunk. 

Az erek a reggeli hűvösebb órákban szűkebbek és sérülékenyebbek, ráadásul szervezetünk óhatatlanul veszít egy kevés folyadékot, így ébredéskor a vérünk sűrűbb. A fentiek egészséges embereknél nem jelentenek problémát, de aki magas vérnyomással küzd, annál ez az extra terhelés szívinfarktushoz vezethet.

Szívbarát napi rutinnal a szívinfarktus megelőzéséért

Érdemes nyugodt reggeli rutint kialakítani, ami megkönnyíti az átmenetet az alvásból a stresszes ébrenlétbe. Az első, amit egészséged érdekében megtehetsz, hogy nem döntesz le rögtön egy bögre kávét és nem sokkolod az idegrendszered internetes tartalmakkal. Az alábbi napi szokásokkal szintén mérsékelheted a délelőtti sokkot, és megóvhatod a szíved a terheléstől:

1. A legjobb reggeli vérhígító és értágító a víz. Legyen ezentúl első dolgod reggel egy pohár szobahőmérsékletű víz elfogyasztása. A koffeint hagyd egy kicsit későbbre, mert az éhgyomorra bevitt kávé csak még tovább emelné a pulzusodat és a vérnyomásodat. 

2. Az ébresztődet ne vad zenére állítsd, válassz kellemes, lassú klasszikus zenét. Ne ugorj ki azonnal az ágyból a hallatán, hagyj magadnak időt, ücsörögj egy kicsit, és csak néhány perc múlva állj fel. 

3. Még mindig nagy divatja van az éhgyomorra történő edzésnek és annak, hogy egyetlen kávéval vágunk neki a napnak. Te inkább reggelizz, a koplalás ugyanis stressz a szervezetnek. Válogass össze szívbarát alapanyagokat, amelyek optimális szinten tartják a vércukorszintet. 

Fontos, hogy az egészséges életmód csökkentheti a szívinfarktus kialakulásának valószínűségét, de nem pótolja az orvosi vizsgálatokat és a gyógyszereket. Fennálló, vagy lehetséges betegség esetén minden életmódbeli változtatásról konzultáljunk az orvosunkkkal. 

