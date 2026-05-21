A halál órái: ekkor sújt le leggyakrabban a szívinfarktus a szakértők szerint

Van egy olyan napszak, amikor a szervezet egyfajta sokkot kap, ami a szív- és érrendszer számára fokozott terhelést jelent. Nem véletlen, hogy a szívinfarktusok nagy része éppen ilyentájt történik.

A szívinfarktus kialakulásának nem egyenletes az eloszlása; bizonyos időszakokban bizonyítottan nagyobb a kockázat.

Egy bizonyos időszakban megemelkedik a stresszhormonok szintje, ami növeli a vérnyomást és a pulzust, vagyis kockázatot jelent szívroham szempontból.

Ilyenkor a kiszáradás és a sűrűbb vér is megterheli a szív- és érrendszert.

Ezekben az órákban történik a legtöbb szívroham

A szívinfarktusok többsége reggel, az ébredés utáni órákban, jellemzően 6 és 12 óra között fordul elő. Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy a testünk éppen a pihentető éjszakai alvás után a legsérülékenyebb, de ha belegondolsz, ez teljesen logikus. Ahhoz, hogy legyen energiánk kikászálódni az ágyból, a mellékvesénk elárasztja a véráramot olyan stresszhormonokkal, mint az adrenalin, a noradrenalin és a kortizol.

Ez a hormonkoktél egyfajta természetes turbófokozat, amelynek hatására megemelkedik a vérnyomás, felgyorsul a pulzus, és a szívünk hirtelen sokkal több oxigént követel magának, mint amikor még békésen aludtunk.

Az erek a reggeli hűvösebb órákban szűkebbek és sérülékenyebbek, ráadásul szervezetünk óhatatlanul veszít egy kevés folyadékot, így ébredéskor a vérünk sűrűbb. A fentiek egészséges embereknél nem jelentenek problémát, de aki magas vérnyomással küzd, annál ez az extra terhelés szívinfarktushoz vezethet.

Szívbarát napi rutinnal a szívinfarktus megelőzéséért

Érdemes nyugodt reggeli rutint kialakítani, ami megkönnyíti az átmenetet az alvásból a stresszes ébrenlétbe. Az első, amit egészséged érdekében megtehetsz, hogy nem döntesz le rögtön egy bögre kávét és nem sokkolod az idegrendszered internetes tartalmakkal. Az alábbi napi szokásokkal szintén mérsékelheted a délelőtti sokkot, és megóvhatod a szíved a terheléstől:

1. A legjobb reggeli vérhígító és értágító a víz. Legyen ezentúl első dolgod reggel egy pohár szobahőmérsékletű víz elfogyasztása. A koffeint hagyd egy kicsit későbbre, mert az éhgyomorra bevitt kávé csak még tovább emelné a pulzusodat és a vérnyomásodat.