Megemeli, feszesíti és fiatalítja az arcot, pedig teljesen ingyen van - A koreai szakértő egyszerű lifting trükkje

Meghívást kaptunk a Koreai Kulturális Központ K-beauty szemináriumára, ahol a szépségápolás most a nem termékekről, hanem a szemléletről szólt. A koreai beauty világa – amelyet ma már a TikTokon a „glass skin” és az „inner glow” fogalmak uralnak – itt nem trendként, hanem hosszú távú bőrápolási filozófiaként jelent meg. A fókusz egyértelműen a bőr egészségén, egyensúlyán és természetes ragyogásán volt, nem pedig a gyors hatású megoldásokon.

Bo Mi Ryu koreai beauty szemináriumán jártunk.

Forrás: Koreai Kulturális Központ

Bo Mi Ryu koreai beautyszakértő elárulta az ingyenes arclifting titkát Meghívást kaptunk a Koreai Kulturális Központ K-beauty szemináriumára.

Egy koreai szakértő az arcizmok működéséről és mimikáról beszélt.

A 2026-os beauty trendek a természetes, „skin-real” irányba mozdulnak.

A koreai szépségszemlélet egyik alapja, hogy a bőrre nem „javítandó felületként”, hanem egy élő rendszerként tekintenek, ami reagál mindenre: ápolásra, környezetre, és igen, még a mimikára is. Ebbe a gondolatvilágba vezetett be minket Bo Mi Ryu, a Korea Cosmetic Industry Institute (KCII) vezető szakértője, aki a szakmai előadások mellett egy egészen hétköznapi, mégis meglepően erős megfigyelést is megosztott velünk. A szakértő szerint az arc frissessége és feszessége nem kizárólag kezeléseken vagy kozmetikai rutinokon múlik. Sőt, egy teljesen ingyenes, mindenki számára elérhető „eszköz” is szerepet játszhat benne:

Az arcizmok tudatos mozgatása, vagyis a mosolygás.

Ahogy elmondta, a rendszeres mosolygás és az arcon végzett mimikai mozgások – akár tudatos „grimaszolás” formájában is – segíthetnek az arcizmok erősítésében. Ez pedig hosszabb távon hozzájárulhat ahhoz, hogy az arc tónusosabbnak, feszesebbnek és frissebbnek hasson, mintha csak egy természetes lifting hatást kapna bármiéle beavatkozás nélkül.

A gondolat persze elsőre szokatlanul egyszerűnek tűnik, főleg egy olyan iparágban, ahol a legtöbb ígéret különféle üvegcsékben érkezik. De pont ez adja a K-beauty egyik legérdekesebb rétegét: miközben technológiailag az élvonalat képviseli, közben folyamatosan visszanyúl alapvető, emberi működésekhez is.