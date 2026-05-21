Kitagadta apját Nicole Kidman két lánya? Keith Urban teljesen összeomlott a szakítás után

Dráma a sztárvilágban: hiába a hírnév és a milliók, a countrysztár Keith Urban most a legfontosabb dolgot veszítheti el az életében. Bennfentesek szerint a tinédzser lányai teljesen elfordultak tőle a Nicole Kidmannel való válása után, és hallani sem akarnak róla. Mi történt a színfalak mögött, ami idáig vezetett?

Nicole Kidman lányai teljesen elfordultak apjuktól, Keith Urbantől.

Nicole Kidman és Keith Urban válása tovább bonyolódik Nincs egy éve, hogy Nicole Kidman beadta válókeresetet Keith Urbantól.

A két világsztár most tinilányaik szeretetéért küzdenek.

A RadarOnline.com értesülései szerint a 58 éves énekes, Keith Urban teljesen „kétségbeesett”, amiért két tinédzser lánya őt kiáltotta ki bűnbaknak a filmsztár anyukájuktól, Nicole Kidmantől való válása után. A lányok állítólag teljesen kizárták őt az életükből. A források szerint a zenész mindent megtesz, hogy visszanyerje a 17 éves Sunday Rose és a 15 éves Faith Margaret szeretetét, ám a lányok jelenleg őt látják a családi idill elrontójának.

„Nagyon maga alatt van... Imádja a lányait, de ők iszonyatosan haragszanak rá, és őt hibáztatják. Ezt nem is Nicole nevelte beléjük, a lányok maguktól jutottak erre a következtetésre” – nyilatkozta egy bennfentes a családi drámáról.

A helyzet április 27-én látszólag még tovább mérgesedett, amikor Sunday kikövette apját a közösségi médiában, bár 24 órán belül újra visszajelölte. Ennek ellenére egy forrás így nyilatkozott a sajtónak: „Korábban, ha írt nekik, egy-két szavas válaszokat kapott, már ha egyáltalán méltatták válaszra. Mostanra egyáltalán nem válaszolnak.”

A bíróság is Nicole Kidmannek kedvezett

Tavaly szeptemberben Nicole Kidman közel két évtizednyi házasság után adta be a válókeresetet. A folyamat idén januárban zárult le hivatalosan: a hosszú lábú hollywoodi szépség kapta meg a lányok felügyeleti jogát az év 306 napjára, míg az apának mindössze 59 nap, vagyis minden második hétvége jutott. Bár a pletykák szerint Keith Urban a szakítás óta több fiatal lánnyal is közelebbi kapcsolatba került, a zenész most állítólag kőkemény harcot vív a lányai szeretetéért.