Sztárok hálószobatitkai: Ryan Gosling sosem csinálná az ágyban azt, amit Harrison Ford

Ryan Gosling és Eva Mendes ritkán árulnak el információkat a magánéletükről, pedig több mint egy évtizede vannak már együtt. Éppen ezért keltett nagy figyelmet, amikor nemrég a színész betekintést engedett a kapcsolatuk intim részleteibe. Tagadta, hogy azt csinálnák az ágyban, amit Harrison Ford szokott. Íme a sztárok hálószobatitkai!
Sztárok hálószobatitkai: melyik a legőrültebb?
Ryan Gosling nemrég a New Heights című podcastműsor vendége volt, ahol egy szokatlan téma is előkerült. A műsorvezetők egy korábbi nyilatkozatra utaltak, amelyben Harrison Ford arról beszélt, hogy állítólag saját filmjeinek zenéjét is hallgatja intim pillanatok közben a feleségével, Calista Flockhart-tal. Gosling reakciója erre egyértelmű volt, és határozottan kizárta, hogy ő és Eva Mendes hasonlót tennének szex közben.
„Ez nálam szóba sem jöhet” – mondta Gosling.
Ennek apropóján összegyűjtöttük a sztárok hálószobatitkait, amelyeket korábban kifecsegtek. Figyelem: vannak kifejezetten extrém sztorik is!
Rihanna
Rihanna meglepően sokszor beszélt a szexuális életéről, sőt a dalai is gyakran a testiségről szólnak. Az énekesnő nem is csinál titkot belőle, hogy vonzódik a rosszfiúkhoz, és a különböző szerepjátékokat sem veti meg. Szereti a spontán és vad dolgokat, ahogy azt is, ha a férfi irányít.
Pink
Pink 2001-ben találkozott először a freestyle motocross versenyzővel, Carey Harttal, majd 2006. január 7-én összeházasodtak. Arról, hogy miként kezelték a konfliktusaikat és hogyan békültek ki egy-egy ajtócsapkodás után, az énekesnő a The Advocate magazinnak mesélt. „Harttal volt olyan, hogy hat órán keresztül üvöltöztünk egymással” – nyilatkozta a lapnak. Arra a kérdésre, hogyan zárnak le egy ilyen veszekedést, Pink nyíltan bevallotta, hogy leggyakrabban szexszel.
„Egész jól működik az, hogy ha be akarom fejezni, csak azt mondom, hogy oké, lezártam a vitát, gyere és szeretkezzünk” – vallotta be az énekesnő.
Eva Longoria
A Született feleségek című sorozatból ismert színésznő elárulta, hogy ő sokáig nem élvezte az intim együttléteket.
„Egészen addig nem élveztem, amíg nem kezdtem el magammal foglalkozni. Akkor vettem az első vibrátoromat. Kár, hogy nem fedeztem fel előbb. Azóta minden barátnőmnek ezt veszek. A legjobb ajándék, amit adni tudok nekik” – mesélte el Eva Longoria a legféltettebb intim titkát.
Angelina Jolie
A ma már hatgyermekes elvált családanya egyáltalán nem mondható szemérmesnek. Angelina Jolie interjúban árulta el, hogy egyszer, amikor nem tetszett neki a szimpla szeretkezés, kést ragadott. „Nem volt jó, annyira vert a szívem, hogy mozdulni is alig bírtam. Aztán fogtam magam, és megvágtam a fiúmat egy késsel. Ő visszavágott, minden csupa vér volt. Így szeretkeztünk” – nyilatkozta korábban az OK magazinnak Angelina Jolie a szexuális életéről.
Heidi Klum
A szupermodell abban hisz, hogy néha elő kell hozni a vad oldalát is a nőknek.
„Egyes emberek tapasztaltabbak az ágyban, míg mások unalmasak. Ha vad és őrült vagy, akkor mutasd meg, hogy a másik ember is tudja, hogy kis ördögszarvaid vannak, amelyek időnként előbújnak”.
Joe Jonas
A DNCE énekese szerint egyáltalán nincs benne szégyellnivaló, ha valaki új dolgokat próbál ki a hálószobában, sőt az extrémebb eszközöket sem veti meg.
„Mindenkinek ki kéne próbálnia valami újat a hálószobában. Mindenképpen móka, ha egy kis ostort, bőrt vagy akármit, ami bejön, beviszel a hálószobába” – mondta Jonas, aki korábban azt is bevallotta, hogy 20 éves korában vesztette el a szüzességét, a Twilight-filmek sztárjával, Ashley Greene-nel. Arról is beszélt, hogy előtte pánikszerűen kutatott óvszer után az akkori dobosuk szobájában.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek a sztárok hálószobatitkairól: