Sztárok hálószobatitkai: Ryan Gosling sosem csinálná az ágyban azt, amit Harrison Ford

Ryan Gosling és Eva Mendes ritkán árulnak el információkat a magánéletükről, pedig több mint egy évtizede vannak már együtt. Éppen ezért keltett nagy figyelmet, amikor nemrég a színész betekintést engedett a kapcsolatuk intim részleteibe. Tagadta, hogy azt csinálnák az ágyban, amit Harrison Ford szokott. Íme a sztárok hálószobatitkai!

Sztárok hálószobatitkai: melyik a legőrültebb?

Ryan Gosling nemrég a New Heights című podcastműsor vendége volt, ahol egy szokatlan téma is előkerült. A műsorvezetők egy korábbi nyilatkozatra utaltak, amelyben Harrison Ford arról beszélt, hogy állítólag saját filmjeinek zenéjét is hallgatja intim pillanatok közben a feleségével, Calista Flockhart-tal. Gosling reakciója erre egyértelmű volt, és határozottan kizárta, hogy ő és Eva Mendes hasonlót tennének szex közben.

„Ez nálam szóba sem jöhet” – mondta Gosling.

Ennek apropóján összegyűjtöttük a sztárok hálószobatitkait, amelyeket korábban kifecsegtek. Figyelem: vannak kifejezetten extrém sztorik is!

Rihanna

Rihanna meglepően sokszor beszélt a szexuális életéről, sőt a dalai is gyakran a testiségről szólnak. Az énekesnő nem is csinál titkot belőle, hogy vonzódik a rosszfiúkhoz, és a különböző szerepjátékokat sem veti meg. Szereti a spontán és vad dolgokat, ahogy azt is, ha a férfi irányít.

Pink

Pink 2001-ben találkozott először a freestyle motocross versenyzővel, Carey Harttal, majd 2006. január 7-én összeházasodtak. Arról, hogy miként kezelték a konfliktusaikat és hogyan békültek ki egy-egy ajtócsapkodás után, az énekesnő a The Advocate magazinnak mesélt. „Harttal volt olyan, hogy hat órán keresztül üvöltöztünk egymással” – nyilatkozta a lapnak. Arra a kérdésre, hogyan zárnak le egy ilyen veszekedést, Pink nyíltan bevallotta, hogy leggyakrabban szexszel.

„Egész jól működik az, hogy ha be akarom fejezni, csak azt mondom, hogy oké, lezártam a vitát, gyere és szeretkezzünk” – vallotta be az énekesnő.