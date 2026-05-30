Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
gyereknevelés

„Igen aktív vagyok" – Fésűs Nelly modern nagymamának tartja magát – VIDEÓ

gyereknevelés nagyszülő Horváth Csenge Fésűs Nelly
Komáromi Bence
2026.05.30.
Új és különleges szerepben találta magát a színésznő, miután a lánya, Horváth Csenge májusban életet adott az első gyermekének. Fésűs Nelly 54 évesen vált nagymamává, és saját bevallása szerint nagyon élvezi az unokájával töltött időt és az új kihívásokat.

Fésűs Nelly a TV2 Tények plusz műsorában beszélt arról, hogyan készül a nagymamaságra és milyen csecsemő valójában Jana. A színésznő a szülés óta sok időt tölt a lányával, Horváth Csengével, aki a színésznő szerint gyorsan beletanult az anyaszerepbe, így nem okozott nehézséget neki a gyereknevelés első pár hete sem.

Fésűs Nelly imád nagymama lenni
Fésűs Nelly imád nagymama lenni
Fotós: Máté Krisztián

Megszületett Horváth Csenge kislánya

  • A modell gyermeke május közepén látta meg a napvilágot.
  • A szüleitől különleges nevet kapott, ugyanis Janának keresztelték el.
  • Jana a kiírt idő pont után érkezett meg.
  • A baba és az anyukája is jól viselték a szülés nehézségeit, néhány nap után pedig már haza is térhettek az otthonukba.
  • Horváth Csenge és a férje, Barabás Ottó rendkívül élvezik a szülőséget és gyorsan beletanultak az új szerepükbe.
  • Talán csak egy ember van, aki legalább annyira örült az új családtag érkezésének, mint ők, ő nem más, mint Fésűs Nelly, akinek most született meg az első unokája.

Fésűs Nelly nagymamaként is aktív maradt

A sztármami nemrég arról beszélt, hogy továbbra is aktívan dolgozik, és nem tervezi, hogy otthon ülő nagymama legyen. Inkább már azt várja, hogy mikor mehet programozni a csöppséggel, vagy idősebb korában hogyan fognak majd együtt bulizni.

„Nagyon sokat dolgozom, igen aktív vagyok, így azt gondolom, hogy a babázásban való részem nem arról fog szólni, hogy otthon ülök vele, hanem arról, hogy jövünk-megyünk, mászkálunk, és hát, ugye, amikor már akkora, akkor bulikázunk" – kezdte beszámolóját a színésznő. Fésűs Nelly szerint a lánya nagyon jól helytáll édesanyaként, ez pedig annak köszönhető, hogy van már tapasztalata a gyereknevelésben, ugyanis 2014-ben a húgával, Elzával is rengeteget foglalkozott.

„Ha valami gondja van, akkor hív azonnal, de hála Istennek nincs rá úgymond szükség, mert Elzával is nagyon sokat foglalkozott, amikor megszületett, úgyhogy izommemóriában van neki tulajdonképpen minden" - tette hozzá a büszke nagymama. Nelly elárulta azt is, hogy milyen kisbaba a hétköznapok során Jana.

„Nagyon nyugodt, és mint minden csecsemő, ha az igényei ki vannak elégítve, akkor egy hangja nincs. Ha megkap mindent, amire szüksége van – mégpedig hála Istennek, mindent megkap –, akkor neki problémája mi lehet az életben? Most nekik a közös életüket kell kialakítani" - zárta sorait a fiatalos nagymama.

A teljes beszélgetést itt tudjátok megtekinteni:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nevet változtatott Horváth Csenge: így hívják most a gyönyörű édesanyát

Összeházasodtak és a babájuk is megszületett már. Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge felvette férje nevét, és Barabásként mutatkozott be.

Óriási az öröm! Megszületett Horváth Csenge kislánya, gyönyörű nevet választottak a babának

Világra jött a modell első gyermeke. Horváth Csenge kisbabája néhány nappal a kiírt időpont után érkezett meg, az édesanya és a pici is jól vannak.

Titokban férjhez ment Horváth Csenge – A gyermekével a szíve alatt mondta ki a boldogító igent

Az egyik legismertebb magyar modell egy Instagram-fotóval jelentette be a hírt, hogy összeházasodott a szerelmével, Barabás Ottóval.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu